„Timpul de salvare de aur”: când sunt șansele de supraviețuire cele mai mari

„Așa-numitul «timp de salvare de aur» este de obicei în primele 24 până la 72 de ore: în această perioadă șansele de supraviețuire sunt cele mai mari”, a explicat Andrea Wirth de la biroul de presă al asociației THW din Saxonia, Turingia, relatează publicația germană Tag 24.

Printre persoanele dispărute se numără cele două românce și un bărbat cu dublă cetățenie, bulgară și germană. Specialiștii reamintesc că durata supraviețuirii sub dărâmături depinde de mai mulți factori.

Wirth explică faptul că este imposibil de spus cu certitudine cât timp ar supraviețui oamenii sub dărâmături.

„Cu toate acestea, există cazuri documentate în care oameni au fost găsiți în viață după câteva zile sau chiar săptămâni”.

Cazul cutremurului devastator din zona de graniță turco-siriană din februarie 2023

Un exemplu în acest context este cutremurul devastator din zona de graniță turco-siriană din februarie 2023, când echipele de salvare au găsit supraviețuitori și la câteva zile de la dezastru. Unii numesc aceste cazuri „miracole ale supraviețuirii”.

„Când vorbim despre miracole, de cele mai multe ori este vorba de o combinație favorabilă de factori”, a adăugat Wirth.

Wirth a adăugat că, printre altele, este crucial ca cei îngropați sub dărâmături să aibă acces la aer. Într-o prăbușire a unui bloc precum cel din Görlitz, apar adesea așa-numitele spații de supraviețuire.

Acestea sunt „cavități în care oamenii pot fi prinși, dar protejați”, explică ea. „Asta crește șansele”. Temperatura și vremea joacă, de asemenea, un rol.

Accesul la lichide este esențial pentru supraviețuire

Potrivit medicului de urgență Tankred Stöbe, de la organizația Medici Fără Frontiere, accesul la lichide este esențial pentru supraviețuire.

„24 de ore fără apă sunt suportabile, dar după 48 de ore devine dificil, iar șansele scad cu fiecare oră. Problema principală nu este neapărat lipsa hranei, ci mai ales a lichidelor”, a explicat medicul.

Rănile suferite de persoanele prinse sub dărâmături sunt un alt factor crucial.

„Leziunile care provoacă sângerări sau cele care afectează respirația, cum ar fi fracturile în zona toracelui, sunt deosebit de periculoase”, a menționat Stöbe.

Starea psihică a celor prinși sub dărâmături, un alt factor important

Un alt aspect esențial este starea psihică a celor prinși sub dărâmături.

„Dacă o persoană are speranța justificată că va fi salvată, șansele de supraviețuire cresc considerabil”, a subliniat medicul.

Operațiunile de căutare ale celor două românce dispărute sub dărâmăturile blocului din Germania continuă sub coordonare internațională, cu sprijinul Ambasadei României din Berlin. Primarul orașului, Octavian Ursu, originar din România, a declarat că este în contact cu Ambasada României la Berlin și cu Ministerul Afacerilor Externe de la București pentru a sprijini victimele.

„În momentul de față, ne ocupăm de situația la fața locului. Avem o serie de echipaje specializate și utilajele necesare pentru o eventuală salvare a persoanelor accidentate”, a transmis edilul într-un comunicat citat de Radio România Actualități.