„Proiectul conductei de combustibil NATO are scopul de a îmbunătăți aprovizionarea cu energie pentru aliații de pe frontul estic și se află în prezent în proces de aprobare internă în cadrul NATO”, a declarat contraamiralul Zeki Aktürk, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o conferință de presă.

Proiectul capătă o importanță strategică în contextul tensiunilor recente din Strâmtoarea Ormuz, a subliniat Aktürk. Acesta ar putea reduce dependența NATO de transportul maritim de combustibil și ar îmbunătăți interoperabilitatea și lanțurile de aprovizionare dintre statele membre.

Bloomberg a raportat că Turcia a propus o investiție de 1,2 miliarde de dolari pentru această conductă militară, care ar urma să treacă prin Bulgaria până în România. Conducta ar urma să utilizeze infrastructura existentă de petrol și gaze naturale conectată la țări vecine precum Irak, Azerbaidjan și Siria, jucând un rol de legătură între fronturile NATO.

Aktürk a precizat că, dacă proiectul va fi aprobat, va fi finanțat din fondurile comune ale NATO. Totuși, oficialul a clarificat că este vorba despre o conductă destinată exclusiv scopurilor militare, fără utilizare civilă.

Conform Bloomberg, acest proiect ar putea deveni un punct central pe agenda summitului NATO programat pentru luna iulie la Ankara, Turcia.