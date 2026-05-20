Conacul disputat, „vândut fictiv”

În cadrul procesului desfășurat la Tribunalul Sibiu, fostul demnitar a susținut că vânzarea imobilului din Apoldu de Sus către partenerul de atunci al fiicei sale, avocat de profesie, ar fi fost o tranzacție fictivă.

Gelu Voican Voiculescu a explicat că a recurs la acest artificiu la sfatul fiicei sale pentru a evita o posibilă executare silită impusă de RA-APPS, care încerca să recupereze datorii acumulate de Voiculescu.

Proprietatea a trecut ulterior în posesia fiicei sale, care a vândut-o în 2020 familiei Blaj pentru suma de 45.000 de euro.

Familia Blaj a fost considerată „cumpărător de bună-credință”, demonstrând că imobilul a fost achiziționat cu bani proveniți dintr-un credit bancar. Totodată, aceștia au arătat că, la momentul tranzacției, Cartea Funciară nu indica nicio problemă legală sau sarcină asupra proprietății.

Versiuni contradictorii în fața instanței

Voican Voiculescu a cerut anularea tuturor tranzacțiilor, invocând o „cauză ilicită” și „fraudă la lege”. El a susținut că nu a primit niciodată banii pentru vânzare și că a continuat să locuiască în imobil, considerând întreaga afacere drept o simulare juridică.

„Procesele mele personale nu vă interesează. Sunt chestii care mă privesc numai pe mine și nu țin să informez opinia publică asupra lor”, a declarat anterior fostul politician.

De cealaltă parte, Raluca Voiculescu a respins acuzațiile tatălui său, prezentând documente care atestă plăți efectuate în numerar, la solicitarea acestuia. Ea neagă vehement că l-ar fi sfătuit să-și înstrăineze bunurile:

„Faptul că i-a prezentat un plan în urma căruia ar fi vândut anumite bunuri ulterior finalizării litigiilor sale, sfidează logica”, se arată în motivarea instanței, citată de Turnul Sfatului.

Tensiuni de familie și influența noii soții

Conflictul dintre tată și fiică pare să fie amplificat de tensiunile familiale. Raluca Voiculescu a declarat în fața instanței că relația cu tatăl său s-a deteriorat după ce acesta s-a recăsătorit cu o femeie cu 41 de ani mai tânără. Ea a acuzat-o pe mama sa vitregă că ar fi orchestrat procesul pentru a beneficia de proprietăți în urma căsniciei.

„Până la data căsătoriei tatălui său cu actuala nevastă, erau o familie frumoasă şi fericită. Tatăl său are patru copii, cu care a rupt definitiv relațiile în momentul în care s-a căsătorit, pe ascuns, cu o femeie cu 41 de ani mai tânără”, au susținut avocații Ralucăi Voiculescu.

Decizia Tribunalului Sibiu

În ciuda acuzațiilor aduse de Voican Voiculescu, Tribunalul Sibiu i-a respins cererea de anulare a tranzacțiilor, prin Sentința Civilă nr. 45/2026. Judecătorii au concluzionat că fostul politician nu a oferit dovezi suficient de concludente pentru a demonstra caracterul fictiv al vânzărilor. Documentele notariale, declarațiile martorilor și înscrisurile bancare au susținut poziția pârâților, arătând că tranzacțiile au fost legale.

Instanța a subliniat, de asemenea, protecția oferită cumpărătorilor de bună-credință, precum familia Blaj, care nu aveau niciun motiv să suspecteze vreo neregulă la momentul achiziției.

„Nimeni nu poate fi ascultat dacă își invocă propria vinovăție”, se arată în motivare, subliniind că Voican Voiculescu a recunoscut încercarea de a-și proteja averea de creditori prin metode discutabile.

Deocamdată, decizia nu este definitivă, iar Voican Voiculescu poate formula apel în termen de 30 de zile. Până la o hotărâre definitivă, conacul din Apoldu de Sus rămâne în proprietatea familiei Blaj.

Acest nou proces al fostului viceprim-ministru nu este primul său conflict în instanță. În 2019, Gelu Voican Voiculescu a fost trimis în judecată alături de Ion Iliescu pentru crime împotriva umanității în Dosarul Revoluției. De asemenea, în 2017, a fost inculpat în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, alături de alți foști lideri politici.