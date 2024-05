Vezi care sunt plantele care au nevoie de multă lumină atunci când le alegi pentru interiorul apartamentului!

Plante de interior care au nevoie de lumină naturală

Iată câteva recomandări de plante de interior care au nevoie de multă lumină naturală. Pentru a se dezvolta, acestea au nevoie de razele soarelui în fiecare zi, între 2 și 4 ore.

Ficus Benjamina

Cunoscut și sub denumirea de Ficus plângător, planta decorativă este un arbust originar din zonele tropicale ale continentelor Africa, Asia și Australia. Are frunze mari, ovale, verzi, cu aspect cerat. Se poate păstra cu ușurință în apartament, însă dacă nu este poziționată într-o zonă unde are parte de lumină naturală, chiar și la interior, atunci nu înflorește.

Însă nu trebuie așezată în razele directe ale soarelui, doarece lumina puternică îi poate provoca arsuri și decolorări pe frunze.

Ficus Lyrata

Este o altă specie de plantă de interior care se adaptează într-un apartament, dar doar în zone unde are parte de lumină naturală, dar nu direct. Aceasta nu trebuie poziționată nici în curenți de aer, și nici nu trebuie udată în exces, compostul trebuie să fie doar umed.

Polyscias fabian

Este planta denumită și gutuiul de camera, cu rol decorativ și creștere lentă. Este iubitoare de lumina, însă nu trebuie așezată în bătaia razelor, mai ales pe timp de vară, când temperaturile sunt ridicate.

Nu are nevoie de o îngrijire pretențioasă, ci trebuie udată cu moderație, prin stropiri regulate, mai ales în perioadele călduroase.

Hoya

Hoya, floarea de ceară, este planta decorativă ce are nevoie de lumină pentru a se dezvolta, deoarece poate ajunge chiar și până la 2 m lungime. Are petale ce sunt așezate în formă de stea, iar culoarea acestora poate varia între alb, roz, roșu sau galben.

Crassula

Copacul banilor sau Arborele de jad, Crassula este planta suculentă de interior longevivă și rezistentă. Are frunze ovale, suculente și sunt dispuse sub forma unui arbore. Singura condiție pentru păstrarea optimă este amplasarea ei în lumină naturală, chiar aproape de o fereastră.

Asparagus aethiopicus

Asparagus aethiopicus are aspect de tufa, căzător sau cățărător, și este o plantă ornamentală ușor de întreținut. Pentru creșterea și dezvoltarea plantei, aceasta trebuie să fie amplasată în locuri luminoase, cu lumină, ferită de acțiunea directă a razelor de soare, însă în temperatură de minim 7 grade C, maxim 20.

Gynura

Planta cu frunze de catifea, este una dintre cele mai populare plante decorative de interior. Are frunze de culoarea mov închis, formă ovală și margini dințate, care sunt acoperite cu un puf dens. Iubește lumina puternică, filtrată, și tocmai din acest motiv se dezvoltă foarte bine atunci când este poziționată lângă o fereastră bine luminată.

Syngonium

Syngonium sau floarea future este planta recunoscută pentru frumusețea frunzelor colorate în nuanțe diferite de verde, argintiu și crem. Se păstrează foarte bine în ghivece, dar este indicat să o poziționezi undeva la înălțime, deoarece planta poate fi cățărătoare și poate ajunge până la 2 m înălțime.

Planta preferă spațiile cu lumina directă, umbra parțială, iar razele soarelui doar în prima parte a zilei, în special la orele dimineții.

Plante de interior care se dezvoltă în lumină artificială

Palmierul Kentia

Este planta verde, care crește cu frunze lungi și poate atinge înălțimea de până la 3 m. Este o plantă care poate reprezenta o sursă naturală de umidificare a aerului, singura condiție de îngrijire este aceea de a o uda atunci când pământul s-a uscat în profunzime, deoarece excesul de apă îi poate putrezi rădăcinile.

Pentru o dezvoltare armonioasă, planta trebuie amplasată într-un loc bine luminat.

Pachira

Pachira, Arborele banilor, cunoscută drept planta care aduce noroc și energie pozitivă în locuință, poate atinge până la 4 metri în înălțime, așa că trebuie poziționată într-o zonă potrivită.

Se dezvoltă armonios atât în lumina directă a soarelui, cât și în lumina indirectă, însă trebuie lăsată zilnic între 4 și 6 ore lângă o sursă de lumină.

Schefflera

Schefflera sau arborele umbrelă este planta care se adaptează cu ușurință condițiilor din interior, însă are nevoie de spațiu, deoarece poate crește până la 2 metri în înălțime, dar și de lumină, însă ferit de razele directe ale soarelui.

Se poate dezvolta armonios în interior, la o temperature moderată, constantă, în jur de 18-20 de grade C.

Ficus elastica

Planta denumită și Ficusul de cauciuc este una dintre cele mai populare plante de interior. Se păstrează într-un ghiveci de mărime medie, poate ajunge până la 30 cm înălțime, are o singură tulpină dreaptă, frunze mari și rotunjite.

Preferă lumina, însă nu cea directă a soarelui, deoarece îi poate provoca arsuri și decolorări pe frunze, așa că poate sta poziționată și într-o zonă cu lumina artificială.

Peperromia

Este planta de interior deloc pretențioasă, care trebuie udată doar o dată pe săptămână, între udări pământul trebuie să se usuce, iar amplasarea nu trebuie să fie în bătaia razelor soarelui, deoarece pot apărea arsuri pe frunze.

Calathea

Una dintre cele mai iubite plante decorative, deoarece nu este pretențioasă și iubește spațiile cu semi umbră, chiar și cele cu lumina artificială. Planta preferă lumina, dar nu cea directă și caldă a razelor solare, deoarece îi va arde frunzele.

Cycas revoluta

Cycas revoluta sau Sagotierul japonez este o plantă originară din zona tropicală și subtropicală, din Japonia, China și Malaysia, care poate crește în înălțime până la 70 cm.

Planta se dezvoltă cel mai bine în interior, cu o lumina moderată, iar în lunile de primăvară, vară are nevoie să fie ținută la semiumbră. Nu trebuie udată în exces, doar atunci când pământul este semi uscat.

Alocasia

Este planta tropicală cu aspect de tufă, care poate crește în înălțime până la 2 m. Are frunze mari, de culoare verde-metalic și nervuri late, de culoare argintie.

Planta nu suportă razele directe ale soarelui și se poate dezvolta armonios la o temperatură cuprinsă între 15-25 de grade C. Are nevoie de o umiditate moderată, atât la nivelul substratului, cât și atmosferică.

