Realitatea tinerilor din ziua de azi este însă diferită și departe de toate miturile pe care le auzim aproape în fiecare zi. Noua generație vine cu o viziune care face diferența în societate și în comunitate prin voluntariat, empatie și încredere.

BCR are încredere în tinerii din ziua de azi și investește real în ei prin ZBOR, un spațiu sigur între școală și acasă unde sunt încurajați să aibă încredere în visele și în ideile lor.

În spatele tinerilor motivați, sinceri și pregătiți să înfrunte lumea stau și mentorii care îi inspiră, îi coordonează și îi ajută să facă diferența în comunitate prin ZBOR. Aici a început și povestea Laurei Vulpenaru, community manager la hub-ul ZBOR Târgu Jiu.

Cum a început povestea Laurei la ZBOR, în Târgu Jiu

Laura a terminat liceul în București și a plecat apoi la facultate în Anglia, dar întotdeauna a știut că vrea să se întoarcă în țară și să se numere printre tinerii care fac diferența în comunitate. Tinerii din Târgu Jiu au convins-o pe Laura să rămână. Ambițiile, curajul și dorința de schimbare a tinerilor din ziua de azi i-au oferit exact locul în care să aducă un impact și un plus în viața comunității.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

„Am fost plecată în Marea Britanie pentru 5 ani. Acolo mi-am făcut studiile, dar încă din momentul în care am plecat, știam că o să plec să învăț ceva și să mă întorc în România ca să fac ceva acasă. Asta a fost misiunea mea!

Laurei Vulpenaru, community manager la hub-ul ZBOR Târgu Jiu. Foto: Arhivă personală

Nu sunt din Târgu Jiu, sunt din Vâlcea, din București și din Anglia. Sunt așa un cetățean al pământului. În Gorj îmi plăcea foarte mult. Pentru mine este un loc cu foarte mare potențial și tinerii de aici sunt incredibili. Cumva ei m-au motivat să rămân alături de proiect și să încercăm să-l creștem împreună.

Mi s-a părut că tot ce se întâmplă aici corespunde foarte mult cu viziunea mea de a mă întoarce în țară și a încerca să fac ceva. Mi se pare că în orașele mari ca București, dacă ar fi fost să mă întorc de exemplu, cu siguranță aș fi adus un plus, dar cu siguranță nu ar fi avut un impact atât de puternic ca cel pe care îl are în Târgu Jiu, fiind mai puține oportunități”, a dezvăluit Laura, pentru Libertatea.

Laura a fost unul dintre tinerii care a refuzat să mai facă lucrurile pe celebrul principiu „lasă că merge și așa”, iar acesta este unul dintre punctele cheie care o ajută să aducă valoare în Târgu Jiu și mai ales în comunitatea ZBOR.

„Sunt acea persoană care a venit și a zis: mie nu-mi place ca lucrurile să fie făcute pe principiu: las că merge și așa. Cred că prin ce fac și prin cum sunt eu ca om, pot ajuta tinerii să-și aducă ideile din planul de imaginar în realitate și pot crea contexte de învățare și de creștere pentru ei”, a mărturisit ea.

Ce înseamnă ZBOR pentru tinerii din Târgu Jiu

Pentru tinerii din ziua de azi, unul dintre cele mai importante lucruri este să fie ascultați și acceptați așa cum sunt, fără a li se spune încă o dată ce ar trebui să facă sau cum să procedeze dintr-o perspectivă sau alta.

La ZBOR au găsit un spațiu sigur, un spațiu în care sunt acceptați așa cum sunt de la cei timizi, la curajoși și unde categoriile sociale, familiile sau veniturile nu fac diferența în modul în care sunt tratați.

„Zbor pentru ei este un spațiu sigur, în primul și în primul rând! Este acel loc între școală și acasă, un spațiu în care știu sigur că nu vor fi judecați și este cumva un mic «acasă» în ideea în care se simt ca într-o mică familie.

Recomandări Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Toată lumea se cunoaște cu toată lumea și chiar și cei care sunt noi în comunitate nu simt că vin într-un spațiu străin. Pentru că toți sunt super welcoming din orice punct de vedere.

Pentru ei, cred că este un punct zero în modul în care percep lumea. Până acum, spațiile de care au dat sau adulții cu care au comunicat erau foarte serioși, fiind în poziții chiar academice sau părinții și trebuiau să aibă grijă cum se exprimă, ce spun, ce ton folosesc.

Tocmai din frica de a nu fi ascultați pe bune și mai ales de a li se spune încă o dată ce ar trebui să facă dintr-o perspectivă care poate nu se aliniază cu valorile lor, evitau să spună exact ceea ce gândesc.

Cred că acesta este punctul în care ZBOR a venit și a zis, noi te vedem așa cum ești, te acceptăm așa cum ești, hai să te descoperim în așa fel încât să pleci mai autentic decât ai venit”, a explicat Laura, community manager la ZBOR Târgu Jiu.

Laurei Vulpenaru, community manager la hub-ul ZBOR Târgu Jiu. Foto: Arhivă personală

Cine sunt tinerii din noua generație

Miturile și stereotipurile despre Gen Z au împânzit rapid societatea și s-au transmis dincolo de online, ducând la ruptura dintre generații. În spatele prejudecăților și a stereotipurilor, sunt însă adolescenți și tineri curajoși, dornici de schimbare și care își doresc să trăiască într-o lume în care faptele să vorbească mai mult decât cuvintele.

La ZBOR, Laura îndrumă zeci de tineri prin workshopurile și evenimentele pe care le organizează alături de ceilalți voluntari, pentru comunitatea din Târgu Jiu. Le-a ascultat poveștile și ori de câte ori au avut nevoie, i-au împărtășit ideile pe care își doreau să le vadă realitate. Așa au descoperit la ZBOR un spațiu sigur în care să se exprime așa cum sunt fără să fie judecați.

Am întrebat-o pe Laura cum vede noua generație și cum sunt tinerii din ziua de azi. Gen Z sunt capabili și mai ales dornici să demonstreze că sunt mult mai mult decât se crede și „se spune” despre ei.

„Capabilă și cu un sens așa foarte mare de afirmare și să arate că sunt mai mult decât, cred, ceilalți despre ei că sunt, și anume: generație pierdută”, ne-a spus ea.

Frica de eșec, unul dintre lucrurile pe care nu ar vrea să le mai experimenteze și tinerii din ziua de azi. Laura a crescut într-un oraș mare, acolo unde activitățile și posibilitățile pentru tineri erau variate. Totuși, dacă ar fi să se gândească la un lucru pe care l-a trăit și nu și-ar dori să-l mai trăiască și noua generație, acela este categoric frica de a greși.

„Sincer, e foarte greu pentru mine oricum să compar pentru că venind dintr-un oraș mai mare, oricum acolo lucrurile erau deja în mișcare și nu pot să zic că n-am avut parte de experiențe. Aș fi egoistă să spună asta.

Peste tot, tinerii au nevoie să fie pe lângă oameni care să îi accepte așa cum sunt și să nu încerce să-i schimbe. Au nevoie de cât mai multe contexte în care să facă lucruri pe bune, să creeze fără să le fie frică. Nu cred că trebuie să existe frica de a greși.

Deși am avut multe oportunități fiind în București, cred că mi-aș fi dorit să existe mai multe contexte în care să nu îmi fi fost frică să greșesc, să nu mă gândesc la faptul că aș putea să fiu judecată sau că aș putea să eșuez în viitor doar pentru că, de exemplu, m-am blocat odată când trebuia să vorbesc în public”, spune ea.

Abundența de informații necontrolate, cea mai mare provocare tinerilor din Gen Z

Tinerii din ziua de azi au acces nelimitat la un volum foarte mare de informații. Detalii și date pe care, de multe ori, nici părinți nu le mai pot controla și care provoacă temeri, frici și nesiguranță.

„O abundență foarte mare de informații, și nu toate dintre ele cele mai potrivite. Cred că, pur și simplu, pentru că mi se spune peste tot că poți face orice îți dorești, mi se pare că, în momentul în care oferi cuiva posibilități atât de nemărginite, fără o direcție clară sau fără uneltele necesare pentru a-și dezvolta o direcție, ești mai pierdut decât entuziasmat, ca să spun așa.

Adică da, e grozav că poți realiza toate lucrurile pe care ți le propui și ți le imaginezi, dar, în același timp, mi se pare că lipsesc metode prin care să poți alege ce este cu adevărat potrivit pentru tine. Cred că asta reprezintă o provocare, pentru că oricine poate fi orice, dar, până la urmă, tu ce vrei să fii? Și cred că această confruntare cu întrebarea «Ce vreau eu să fiu?»” în marea asta nemărginită de posibilități este esențială”, spune Laura.

Unde își găsește inspirația noua generație și ce le dă încrederea în fiecare zi

Dincolo de curiozități, de informațiile din online și de hobby-urile pe care le au, tinerii din ziua de azi sunt inspirați, în primul rând, de fapte concrete. Deși mulți ar crede că sunt leneși, că nu au direcție sau că nu știu ce vor să facă cu viața lor, Gen Z sunt total opusul.

Faptele concrete, acțiunile și poveștile de succes sau chiar și micile greșeli sunt un izvor de inspirație pentru noua generație, iar aici o contribuție importantă o are și hub-ul ZBOR.

„Cred că pe ei îi inspiră povești concrete. Tocmai de asta este și ceea ce facem noi aici, la ZBOR. O mare parte constă în a aduce oameni din diverse domenii, ca să poată discuta cu adevărat cu persoane care fac acele lucruri pe care ei poate și le doresc. Probabil îi motivează să vadă oameni care au pornit de la zero sau de unde consideră ei că se află în momentul respectiv și care au ajuns acolo unde își imaginează că vor să fie. Deci, cred că puterea exemplului stă exact în asta. Genul acesta de povești îi motivează”, ne explică Laura.

Cum contribuie hub-urile ZBOR la visele tinerilor din noua generație

Pentru tinerii din Târgu Jiu, ZBOR a înseamnă un spațiu sigur, de conectare și un loc unde sunt acceptați așa cum sunt. Adolescenți din tot orașul au șansa să se întâlnească aici, să discute și să facă schimb de idei și experiențe, reușind astfel să se inspire unii pe alții.

„Cred că prin ceea ce am spus mai devreme, prin ideea asta de a conecta diverși stakeholderi din comunitate cu ei, adică de a le deveni mentori în procesul de creștere, de a le oferi un spațiu în care să experimenteze și să exploreze tot ce își imaginează, alături de alți tineri. Și cred că cel mai mișto este că în spațiul nostru, ZBOR, se conectează cu tineri la care altfel, cred, nu ar avea acces.

Adică vin din diverse licee, din diverse școli, din păturile sociale diferite, dar aici, cumva, lucrurile astea nu contează. Nu contează de unde ești, nu contează cine este mama ta, tatăl tău și așa mai departe. Toată lumea este la fel aici. Împărtășesc idei și viziuni diferite, și cred că asta îi ajută foarte tare. Adică este un context în care nu există alte tipuri de contexte similare”, ne spune Laura.

Laurei Vulpenaru, community manager la hub-ul ZBOR Târgu Jiu. Foto: Arhivă personală

BCR are încredere în tinerii din ziua de azi și îi susține prin cele nouă hub-uri ZBOR, dezvoltate în parteneriat cu ONG-uri locale, în Constanța, Iași, Ploiești, Târgu Jiu, Cluj-Napoca, Baia Mare, Brașov, Vaslui și Timișoara. Până la finalul anului, BCR estimează că va ajunge la cel puțin 12 huburi, inclusiv primele spații din București.

La un an de la lansare, impactul ZBOR este semnificativ: peste 51.000 de tineri implicați, 1.300 de evenimente organizate, 300 de voluntari activi și parteneriate cu 250 de ONG-uri și 50 de companii. Accesul este gratuit, iar huburile au fost gândite împreună cu tinerii, pe valori precum acceptarea, libertatea de exprimare și colaborarea.

În această toamnă, BCR deschide conversația despre cum putem trece de la critică la încredere atunci când vorbim despre tinerii din ziua de azi. Iar banca creează infrastructura și contextele care le oferă tinerilor o șansă reală să se exprime și să fie ascultați.

ZBOR este un proiect BCR care pune la dispoziția tinerilor huburi fizice, o platformă digitală și resurse pentru dezvoltare personală și profesională. Pentru că atunci când tinerii primesc încredere, își întind aripile, se implică și aduc o schimbare pozitivă în comunitate. Mai multe informații despre proiectul BCR pe www.zborhub.ro.

Foto: Arhivă personală