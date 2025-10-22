Pasiunea le-a schimbat viața

„Ori de câte ori aveam timp liber călătoream, chiar dacă eram la cinci ore distanță de casă”, a spus Vougny. Pasiunea lor pentru călătorii i-a făcut să realizeze că vor să se ocupe de asta cu normă întreagă.

S-au gândit „n-ar fi tare dacă am putea continua să conducem și să mergem în Turcia, apoi în Asia Centrală și apoi până în Singapore… și să facem întreaga lume?”, a spus Chazee.

Cum și-au finanțat aventura

Cei doi au avut nevoie de aproape doi ani pentru a strânge economiile necesare. La început, expediția a fost finanțată integral din banii lor, povestește Chazee. Abia după ce au început să promoveze aventura lor pe rețelele sociale au reușit să obțină venituri suplimentare, suficiente pentru a-și continua călătoria.

Totuși, la început nu își propuseseră să câștige bani din conținut. „Oricum făceam videoclipuri, dar erau pentru familie și prieteni, așa că nu exista nicio presiune”, spune Vougny.

Planul inițial era să se oprească atunci când economiile s-ar fi epuizat, dar „banii au început să vină tocmai când nu îi făceam… am fost norocoși”, mărturisește ea pentru CNBC Travel.

Economisesc bani pe chirie, utilități și hoteluri

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Cheltuielile lor anuale se ridică la aproximativ 41.000 de dolari, incluzând motorina, întreținerea mașinii, internetul, abonamentele la Netflix și muzică, vizele și containerele de transport pentru Land Rover, necesare atunci când trec de pe mare pe uscat și invers.

Pe de altă parte, economisesc bani pe chirie, utilități și hoteluri, astfel că viața pe drum este, în final, mai ieftină decât cea de dinainte.

Pentru că trebuie să își transporte mașina cu vaporul de fiecare dată când zboară spre o altă țară, cei doi aleg să cumpere biletele de avion în ultimul moment, pentru a nu fi obligați să reprogrameze zboruri în cazul unor întârzieri ale containerului.

Transportul mașinii reprezintă, în medie, 6.000 de dolari pe an, iar schimbarea biletelor ar fi un cost suplimentar semnificativ. „Noi cumpărăm biletul în aceeași zi în care plecăm. Plătim poate cu 10% mai mult decât dacă l-am lua cu două luni înainte, dar per total economisim mult”, explică Chazee.

Dacă transportul întârzie, cei doi își continuă călătoria cu motocicleta. „Nu luăm avionul decât dacă este între mașină și motor”, spune el.

Traiul de zi cu zi

Vehiculul este dotat cu un rezervor de apă de 65 de litri, reumplut la benzinării, un duș cu cap normal, un aragaz cu alimentare duală și un frigider de 45 de litri, totul gândit pentru a le permite traiul de zi cu zi pe drum. Rufele sunt spălate o dată la două săptămâni, fie la spălătorii automate, fie prin servicii locale.

„Mașina este perfectă în foarte multe locuri, cu excepția căldurii”, spune Chaz.  „Noaptea folosim ventilatoare, dar uneori e atât de cald încât abia putem dormi.”

În schimb, la temperaturi de minus 15 grade Celsius în Alaska, situația a fost opusă: „Stăteam în tricou și pantaloni scurți, pentru că aveam încălzire pe motorină și duș fierbinte.”

„A fost o experiență groaznică”

În trei ani de drum, cei doi au trecut și prin situații dificile. Una dintre cele mai neplăcute experiențe a fost în Australia, după un transport maritim care i-a costat aproximativ 7.000 de dolari.

„La cinci zile după ce am început să conducem în Australia, motorul s-a stricat complet, a fost o experiență groaznică”, spune Vougny. Dar, după doar zece minute, un localnic s-a oprit și i-a ajutat.

„Am stat 21 de zile la el acasă, ne-a ajutat să reparăm mașina. Noi găteam pentru ei, ei găteau pentru noi. N-aș putea spune că a fost o amintire rea, deși cu siguranță a fost un moment dificil”, adaugă ea.

Distanța față de familie a fost o altă provocare. De câteva ori, au fost nevoiți să lase mașina într-o țară străină pentru a zbura acasă. „Suntem norocoși cu comunitatea pe care am construit-o online. Avem oameni în fiecare țară și sunt mereu dornici să ajute”, spune Vougny.

Peste 300 de prieteni

Autoturismul lor, cu numere franțuzești și volan pe partea stângă, atrage mereu atenția. „Când mergem să mâncăm, lumea ne abordează, ne facem mereu cunoștințe.”

În 160.000 de kilometri, peste 300 de oameni i-au invitat în casele lor. „Le notez numele și locul. Când ajungem în acea țară, le scriem din nou”, spune Chazee.

Deși intenționează să încheie această etapă peste doi ani, au deja planuri pentru un vehicul mai mare și noi expediții pe continentele unde vor să revină. O altă idee este să își creeze o bază permanentă și să găzduiască, la rândul lor, călători: „Vrem să dăm înapoi ceea ce am primit de-a lungul drumului”, spune Vougny.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Știri România 08:32
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Știri România 08:00
Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Stiri Mondene 08:40
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 21 oct.
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax.ro
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21 oct.
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței