Primarul stațiunii Pomorie îi îmbie pe români la plajă în Bulgaria: „Îmi plac fiindcă sunt familiști, nu vin doar pentru viața de noapte”

Interesul românilor pentru litoralul bulgăresc în 2021 este cel puțin dublu față de vara anului 2020, iar stațiunile vecinilor de la sud de Dunăre continuă să fie un adevărat magnet pentru concediile conaționalilor noștri.



Joi, 28 iulie, oficialitățile de la Sofia au anunțat eliminarea tuturor restricțiilor pentru români, în urma unui acord reciproc privind libera circulație. Turiștii sosiți din țara noastră pot merge în Bulgaria doar cu actul de identitate sau pașaportul. România este singura țară care a primit o derogare prin lege.



O nouă destinație de vacanță



Pomorie, o stațiune din ce în ce mai apreciată de turiștii români

Pomorie este una dintre noile destinații de vacanță preferate de români, stațiunea din sudul litoralului bulgăresc al Mării Negre fiind situată la 22 de kilometri de Nesebar și la 9 kilometri de aeroportul din Burgas.

Pomorie este o urbe modernă, în care locuiesc 28.000 de cetățeni, dar și-a păstrat și parfumul antic. În localitate există un mormânt tracic unic în lume, iar la câteva zeci de kilometri mai spre România, lângă Varna, a fost amenajat un Historical Park, pe același algoritm.



Pe lângă plaja cu nisip fin și Sunset Aquapark pentru micii turiști, Pomorie oferă vizitatorilor și un lac sărat recunoscut pentru proprietățile terapeutice, un fel de Techirghiol bulgăresc. Localnicii se mai laudă și cu un muzeu al sării și spun că produc cel mai bun vin din Bulgaria.



Iar de la Paraclisul Sfântul Nicolae din portul Pescarilor, de-a lungul timpului oamenii mării au aprins o lumânare înainte a pleca în larg. În imediata vecinătate este Insula Sf. Anastasia, spre care sunt organizate călătorii cu vaporașe pe care sunt organizate petreceri tematice.



Cum sunt văzuți turiștii români



Ivan Aleksiev, 56 de ani, primarul orașului Pomorie, a vorbit pentru Libertatea despre ceea ce oferă stațiunea românilor. Mai ales că și în luna august se anunță un adevărat exod al conaționalilor noștri către țara vecină.

„România este o țară minunată cu oameni frumoși, inteligenți, interesanți, întotdeauna au existat relații bune între noi și voi. Suntem bucuroși să puteți avea acces la turismul bulgar, cum de altfel și bulgarii au posibilitatea de a vedea și de a cunoaște țara dumneavoastră”, a declarat edilul din Pomorie.

Eu apreciez românii și dintr-un punct de vedere subiectiv, personal. Îmi plac fiindcă ei fac turism cu adevărat, vin la plajă, se bucură de natură, sunt curioși să cunoască și o parte din istorie, nu sunt ca alții care doar vin pentru viața de noapte. Românii sunt familiști, iar Pomorie este o locație de vacanță pentru această categorie.

Ivan Aleksiev, primar Pomorie:

Aquapark-ul din Pomorie

Aleksiev spune că românii încep să descopere tot mai tot mai mult Pomorie. „Am notat un număr tot mai mare de turiști, preferându-ne față de Balcic, Albena sau Sunny Beach. Aici plajele sunt mai frumoase, mai lungi, mai late, cu un nisip mai fin. Și climatul este mai plăcut, mai domol, pentru că suntem localizați în partea de sud a coastei Mării Negre. Pentru copii, avem un Aquapark, plin de aventuri, iar seara sunt multe baruri, localuri și restaurante în apropierea plajei. Avem toate tipurile de hotel, care sunt full, de la cele mai mari la cele mai mici”.

Cei pasionați de istorie vor savura mormântul tracic. Noi avem o istorie de peste două mii de ani, am bătut și monedă proprie.

Ivan Aleksiev, primar Pomorie:

Situația epidemiologică



Având în vedere vremurile pe care le trăim, edilul a ținut să precizeze cum se prezintă situația în orașul său: „Rata celor vaccinați, în Pomorie, este ridicată, oamenii sunt responsabili, am demarat campania încă dinaintea startului sezonului estival. Din ce știu, erau peste 35 la sută vaccinați în rândul populației, acum, probabil, este mai mare. Oricum, noi am avut foarte puține cazuri de COVID în Pomorie de când a început pandemia. Cred că e printre cele mai sigure orașe din Bulgaria”.



Schimb de experiență la Constanța și fan Hagi

Primarul Ivan Aleksiev se pregătește să meargă cu familia la Constanța

Cum descrie românii în trei cuvinte? „Zâmbitori, plăcuți și optimiști. Întotdeauna am avut relații foarte bune cu românii, care s-au consolidat după debutul pandemiei. Nu doar românilor, ci și bulgarilor le place să călătorească, mai ales cu mașina. Voi veniți la Pomorie, noi mergem la Constanța”.

Primarul din Pomorie a fost de mai multe ori în România și a fost impresionat de București. „Am vizitat România, am fost la București de două ori, am notat dezvoltarea extraordinară a orașului de-a lungul anilor, dar am ajuns și în diverse orașe din Transilvania, care mi-au plăcut tare mult. Infrastructura românilor e tot mai bună, țara voastră se dezvoltă bine și rapid. București e super. Acum, mi-am programat să vizitez Constanța, familia mea vrea să meargă acolo, așa că facem schimb de experiență”, a dezvăluit oficialul bulgar.



Ivan Aleksiev are o personalitate preferată printre români: „Clar, Hagi! Știu că a fost în aceeași vreme ca Stoicikov al nostru. L-am văzut pe Hagi live la un meci la Istanbul, când juca la Galatasaray. Și noi, și voi căutăm încă un Hagi, încă un Stoicikov, dar e greu. Bine, Stoicikov mai bun ca Hagi, vă rog”.

