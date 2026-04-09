Numărul morților în atacurile israeliene asupra Libanului a crescut la 182
Ministerul Sănătății din Liban a declarat că atacurile israeliene de miercuri au ucis 182 de persoane și au rănit 890, adăugând că bilanțul actualizat nu este definitiv.
Ministerul a raportat că 1.739 de persoane au fost ucise și 5.873 rănite în Liban de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah, pe 2 martie.
Vance spune că Iranul este cel care vrea ca armistițiul să se „destrame” în privința Libanului
Vicepreședintele american JD Vance a îndemnat miercuri Iranul să nu lase fragilul acord de armistițiu să se destrame din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului, cu câteva zile înainte ca el să conducă discuțiile cu Teheranul în Pakistan.
Întrucât președintele Iranului a declarat că un armistițiu în Liban este o condiție cheie pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, Vance a spus că el crede că a existat o „neînțelegere legitimă”.
„Cred că iranienii au crezut că armistițiul includea și Libanul, dar pur și simplu nu a fost așa. Nu am făcut niciodată această promisiune”, a spus Vance în timp ce părăsea Ungaria, unde se afla în vizită pentru a spori șansele de realegere ale premierului Viktor Orban.
„Dacă Iranul vrea să lase aceste negocieri să se destrame… din cauza Libanului, care nu are nicio legătură cu ei și despre care Statele Unite nu au spus niciodată că face parte din armistițiu, în cele din urmă, aceasta este alegerea lor.”
La o zi după ce Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, Israelul a efectuat cele mai dure atacuri asupra Libanului de când gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, s-a alăturat războiului la începutul lunii martie.
Libanul declară zi de doliu după atacurile israeliene
Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat joi zi de doliu național după ce atacurile israeliene au zguduit țara și au ucis peste 100 de persoane, potrivit unui bilanț preliminar al Ministerului Sănătății.
Într-un comunicat, biroul prim-ministrului a declarat că joi va fi „o zi națională de doliu pentru martirii și răniții atacurilor israeliene care au vizat sute de civili nevinovați și lipsiți de apărare”, ordonând închiderea administrațiilor publice și coborârea steagurilor.
Biroul lui Salam a declarat că acesta este implicat în acțiuni diplomatice „pentru a mobiliza toate resursele politice și diplomatice ale Libanului pentru a opri mașina de ucidere israeliană”.
