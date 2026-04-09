Ministerul a raportat că 1.739 de persoane au fost ucise și 5.873 rănite în Liban de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah, pe 2 martie.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că atacurile israeliene de miercuri au ucis 182 de persoane și au rănit 890, adăugând că bilanțul actualizat nu este definitiv.

23:52 - Chiar acum Vance spune că Iranul este cel care vrea ca armistițiul să se „destrame” în privința Libanului

Vicepreședintele american JD Vance a îndemnat miercuri Iranul să nu lase fragilul acord de armistițiu să se destrame din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului, cu câteva zile înainte ca el să conducă discuțiile cu Teheranul în Pakistan.

Întrucât președintele Iranului a declarat că un armistițiu în Liban este o condiție cheie pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, Vance a spus că el crede că a existat o „neînțelegere legitimă”.

„Cred că iranienii au crezut că armistițiul includea și Libanul, dar pur și simplu nu a fost așa. Nu am făcut niciodată această promisiune”, a spus Vance în timp ce părăsea Ungaria, unde se afla în vizită pentru a spori șansele de realegere ale premierului Viktor Orban.

„Dacă Iranul vrea să lase aceste negocieri să se destrame… din cauza Libanului, care nu are nicio legătură cu ei și despre care Statele Unite nu au spus niciodată că face parte din armistițiu, în cele din urmă, aceasta este alegerea lor.”

La o zi după ce Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, Israelul a efectuat cele mai dure atacuri asupra Libanului de când gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, s-a alăturat războiului la începutul lunii martie.