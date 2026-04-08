Trei combatanți direcți, trei câștigători. Totuși, logic, un război are învingători și învinși. Lăsând la o parte dramele personale, victime, familii îndoliate, case distruse, infrastructură decimată, să ai un război în care toată lumea se declara învingător e cel puțin ciudat. Dar, totul e posibil în noua realitate mondială, dominată de social media și de bulele acestora.

SUA a arătat că acțiunile lor sunt decisive pentru întreaga lume. De deciziile sale depind pacea, securitatea și bunăstarea globală. Trump, măscărici sau geniu, a demonstrat că nu glumește când vorbește, deși de multe ori nu gândește ce vorbește.

Israelul, și în parte Bibi Netanyahu, au scăpat pentru un deceniu de un adversar de temut și și-au extins influența în Liban. Iranul, deși distrus de bombe, au arătat puterea pe care o dețin prin Strâmtoarea Ormuz. Regimul politic de la Teheran rămâne neschimbat, deși actorii s-au schimbat. Iranul de azi îmi amintește de URSS, unde schimbarea liderilor a contat prea puțin în schimbarea obiectivelor. Așa că o nouă reîncercare de înarmare nucleară va fi reluată atunci când regimul se va consolida.

Dacă tot am prezentat câștigătorii, merită și învinșii enumerați. Simplu ar fi să spunem că de pierdut au pierdut toți cei care au plătit mai mult pentru benzină, motorină, mâncare, haine, medicamente, adică cam toți locuitorii globului.

Dar, există și o listă scurtă geo-politică: statele arabe din zona Golfului Persic și UE.

Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite au vândut de peste 20 de ani ideea miracolului petrodolarilor. Dezvoltarea și securitatea, bazate pe bani. Acum ies mult mai slăbite, au jucat pe mâna lui Trump și au pierdut nu numai bani, ci și proiecția unui viitor sigur. Vor consuma mult pentru a încerca să revină la situația de dinainte de acest război.

UE a plătit în mare parte din postura de spectator. China s-a mai descurcat, a luat petrol de la rusi, chiar și de la iranieni. Pentru UE însă, nota de plată a fost mult mai mare. Dependența energetică de Golful Persic și SUA, care au înlocuit dependența față de Rusia, a demonstrat încă o dată de ce este necesară o redesenare a politicilor energetice comunitare, iar energia verde și cea nucleară par singurele soluții la care se poate apela pe termen scurt.

