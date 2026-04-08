Sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului antrenor, care s-a stins marți la vârsta de 80 de ani, a fost depus în incinta stadionului.

Într-un moment de o profundă tristețe, sicriul a fost însoțit până la locul omagiului de către fiul său, Răzvan Lucescu.

Ultimul omagiu pentru Mircea Lucescu Sicriul antrenorului a fost depus la Arena Națională.

Fanii și admiratorii lui Il Luce” sunt așteptați la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun.

Pentru a evita aglomerația și a permite tuturor să treacă pe la catafalc, organizatorii au stabilit un circuit controlat, special amenajat pentru fluidizarea vizitatorilor, potrivit News.ro.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 17.25.46Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Programul este următorul:  

Miercuri, 8 aprilie – 17:00 – 21:00 

De la ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, 9 aprilie – 10:00 – 20:00.

Joi, pelerinaj public la Arena Naţională (10:00 – 20:00)

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitaţi să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.

Vineri, slujba de înmormântare şi înhumarea

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

Trei cuvinte a folosit cel mai mare ziar de sport din lume pentru a-l defini pe Mircea Lucescu și cariera impresionantă pe care a avut-o. La Gazzetta dello Sport a titrat pe prima pagină: „Visionario del calcio”.

Magnatul ucrainean Rinat Ahmetov, supranumit „Regele oțelului”, și Igor Surkis sosesc la București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu. Miliardarul Rinat Ahmetov și Igor Surkis vin în România pentru a-și lua rămas-bun de la legendarul antrenor care a murit marți, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus. Televiziunea poate emite în continuare

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție..."
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
