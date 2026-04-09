Astfel, sărbătorile nu și le mai petrece așa cum obișnuia când era milionar în euro, ci acum primește ceea ce i se oferă la azil, fără a putea alege el meniul.

Irinel Columbeanu petrece Paștele la azilul din Ghermănești

„Irinel va petrece Paștele cu noi, aici la azil, la masă. Avem în meniu ouă roșii, cozonac, pască, drob de miel… Va fi o masă cu toții. El, deși are și vreo trei AVC-uri (accidente vasculare cerebrale) la activ, nu are interdicții alimentare, nu are un regim anume, poate mânca orice”, a spus pentru Click directorul azilului din Ghermănești, Ion Cassian.

Mai mult decât atât, se pare că după ce anul trecut s-a pocăit, alegând Biserica Baptistă, Irinel Columbeanu nu a mai fost împărtășit și spovedit de preotul care merge la azil în fiecare an de Sărbători.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Irinel s-a botezat anul trecut la Biserica Baptistă, așa că nu a mai fost împărtășit de preotul nostru, care vine aici. Am înțeles că așa este și corect, conform regulilor bisericești. Preotul i-a împărtășit pe ceilalți bătrâni, a sfințit clădirea, a ținut și o mică slujbă”, a adăugat Ion Cassian pentru sursa citată.

Potrivit canoanelor bisericești, preoții nu au voie să ofere Sfintele Taine (împărtășania) persoanelor care aparțin altor culte sau religii. În viziunea ortodoxă, Sfânta Împărtășanie nu este doar un act individual, ci semnul apartenenței depline la comunitatea bisericească. Din momentul botezului într-un alt cult, persoana respectivă nu mai apare în evidențele spirituale ca membru activ al parohiei.

Cum se simte fostul milionar după ce s-a pocăit

„De când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. Au mai venit frații lui de la acolo, i-au mai citit din Biblie, uneori e invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui”, a încheiat directorul azilului din Ghermănești în care stă Irinel Columbeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE