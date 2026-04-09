Dintr-un oraș mic din România până în vârful cercetării

Românul a reușit să obțină primele imagini 3D ale unui mecanism molecular complet nou, o descoperire care nu este doar importantă pentru cercetători, ci care ar putea, în timp, să schimbe modul în care sunt tratate unele dintre cele mai grave boli, de la cancer și diabet până la Alzheimer sau Parkinson.

„Când am văzut pentru prima dată Zincore pe ecranul meu, am știut că sunt prima persoană din lume care îl vede. Acea realizare e imensă. Pentru un scurt moment, eram singura persoană de pe Pământ care știa cum arată Zincore, până când am alergat să arăt tuturor. În câteva minute, biroul meu era plin de oameni care veniseră să vadă Zincore pentru prima dată”, spune Răzvan într-un interviu pentru Libertatea.

Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
Răzvan Borza la birou. Foto: Arhivă personală

Întrebat cum ar putea să își descrie parcursul într-o singură propoziție, răspunsul lui rămâne simplu, dar spune totul:

„Un copil obișnuit, dintr-un loc obișnuit, care nu și-a pus niciodată limite și a lăsat curiozitatea și ambiția să îl ducă mai departe decât și-ar fi imaginat vreodată.”

Acel „loc obișnuit” este Cugir. De acolo a plecat în Spania când era abia în clasa a II-a. Răzvan ne-a spus că nu a conștientizat atunci cât de mare este schimbarea, dar a simțit-o treptat, cu o limbă nouă, o școală nouă, o cultură diferită.

„Cred că, fiind mic, nu am simțit impactul prea tare și m-am adaptat destul de repede. Am învățat limba, mi-am făcut prieteni și m-am integrat în cultură.”

„Fără mama mea, nu aș fi ajuns aici”. Sacrificiile din spatele succesului

Deși a fost mereu curios și atras de ideea de a înțelege cum sunt construite lucrurile, drumul spre cercetare nu a fost unul clar de la început, ci s-a construit pas cu pas.

„Știam că îmi place știința, dar nu aveam clar ce anume. S-a conturat treptat. Încercam lucruri și continuam cu cele care îmi plăceau.”

Dar în spatele acestui drum se află însă și o poveste de sacrificiu, mărturisită pentru cititorii Libertatea.

„Mama mea a susținut mereu orice decizie am luat. M-a încurajat întotdeauna să urmez ceea ce îmi place, indiferent de ce părea mai sigur sau mai practic. Așa că am ales Biologia, care inițial nu are o carieră evidentă precum Medicina sau Farmacia. Dar ea mi-a susținut decizia, și financiar. Deși primeam burse de la guvernul spaniol în fiecare an, acestea veneau la sfârșitul anului. Mama trebuia să plătească în avans tot ce era necesar, cu speranța că va primi banii înapoi. Fără acel sacrificiu și sprijin, nu aș fi ajuns aici.”

După licența la Universitatea din Salamanca și un stagiu în Dublin, Irlanda, a urmat masterul la Madrid, unde și-a realizat teza la CNIO (Centrul Național de Cercetări Oncologice), unul dintre cele mai importante institute de oncologie din Spania și recunoscut la nivel european, unde a văzut pentru prima dată cum arată cercetarea la cel mai înalt nivel. După master, nu s-a limitat la Spania.

„De ce aș fi făcut-o, când aveam toată Europa la dispoziție?”, a explicat el pentru Libertatea, așa că a ales să meargă mai departe și a ajuns la Institutul Olandez de Cancer din Amsterdam, unde și-a început doctoratul.

„Turnul de control” al genelor: descoperirea Zincore

În iulie 2025, studiul la care a lucrat echipa din Amsterdam a fost publicat în revista Science. Descoperirea descrie un complex proteic complet nou, numit Zincore, care are un rol esențial în modul în care funcționează organismul uman. Pentru a explica pe înțelesul tuturor, Răzvan folosește o comparație simplă:

„Imaginați-vă un aeroport. Avioanele sunt genele noastre, fiecare reprezintă o instrucțiune pentru organism, de la culoarea ochilor până la funcționarea organelor. Fiecare avion are un pilot care îl controlează, aceștia sunt factorii de transcripție, proteine care decid dacă o genă este activă sau nu. Dar deasupra tuturor piloților se află turnul de control, iar acesta este Zincore.”

un spațiu întunecat, ca un fundal negru-albăstrui, în care plutesc forme asemănătoare unor fire răsucite, ca niște spirale subțiri — acestea reprezintă ADN-ul. În centru se află o structură mai mare, compactă, ca o „aglomerare” de piese colorate: albastru, roz și crem. Aceasta este Zincore. Arată ca un mic mecanism format din mai multe bucăți unite între ele, ca un fel de motor sau dispozitiv complex. De acest „motor” este prins un fir verde răsucit, ca un cablu spiralat — acesta este „întrerupătorul”, adică acea parte din ADN sau proteină care controlează dacă o genă este activă sau nu.
Imagine cu Zincore atașat de un întrerupător, creată în Blender folosind structura reală a Zincore.panel_zincore. Foto: Arhiva personală

Zincore coordonează aproximativ jumătate din toți factorii de transcripție cunoscuți și decide care gene sunt active și când, poziție care îl plasează în vârful ierarhiei de control genetic, cu o influență enormă asupra funcționării celulelor.

Perturbarea acestui sistem ar putea fi legată de boli foarte variate, de la cancer și diabet până la boli cardiovasculare sau neurodegenerative precum Alzheimer și Parkinson.

„Deși acest lucru mai trebuie validat prin studii viitoare, există indicii clare că ar putea fi adevărat. Dacă se confirmă, impactul este enorm.”

Cum poate Zincore ajuta în tratamentele bolilor grave

Descoperirea nu înseamnă că există deja un tratament, dar deschide o direcție complet nouă.

„Printr-un singur controlor am putea ținti cu medicamente mai multe întrerupătoare simultan, ceea ce este foarte relevant pentru boli precum cancerul, unde mai multe lucruri sunt dereglate în același timp.”

Aplicațiile însă nu vor apărea peste noapte, spune cercetătorul, dar viitorul sună bine.

„Aplicațiile vor veni cu siguranță, dar în ani, fiecare pas trebuie validat înainte de a ajunge la oameni, și asta necesită foarte mult timp.”

Cum a fotografiat invizibilul la -180 de grade: cum arată Zincore „pe dinăuntru”

Prin acest studiu, cercetătorii au demonstrat că acest „turn de control” există și ce face. Dar lipsea un lucru esențial: cum arată. Și aici a intervenit contribuția lui Răzvan.

„Este ca o mașină: putem ști ce este o mașină, dar dacă nu știm cum funcționează pe dinăuntru, nu o putem repara sau modifica.”

El a reușit să determine structura tridimensională exactă a complexului, folosind o tehnică numită cryo-EM.

„Cryo-EM este ceva asemănător cu radiografia la doctor, medicul poate vedea tot ce este înăuntrul tău în detaliu. Noi facem ceva similar cu proteinele. «Cryo» vine de la faptul că le înghețăm la -180 de grade. De ce? E ca atunci când faci o fotografie, dacă te miști, imaginea iese neclară. Proteinele sunt atât de mici, încât orice mișcare mică le face imaginea neclară, așa că le înghețăm complet pentru a le putea fotografia fără nicio mișcare.”

Momentul triumfului, după un an de eșecuri: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”

Drumul spre Science nu a fost ușor, a însemnat nopți nedormite, cu perioade de examene în care studia în bibliotecă de la 8 dimineața până la 2 noaptea, săptămâni la rând, și momente de cumpănă în laborator.

„Cred că au fost multe momente grele, fiecare în felul său. A studia pentru a menține note mari a fost foarte dificil, în perioadele de examene stăteam în bibliotecă de la 8 dimineața până la 2 noaptea, două săptămâni la rând. Dar și așteptarea, să aflu dacă am obținut un stagiu sau dacă am intrat la universitate, era stresantă”, povestește Răzvan Borza.

Dar cel mai dificil moment a venit chiar în timpul proiectului care avea să ajungă în Science.

„Au fost multe momente dificile, dar dacă trebuie să aleg unul, a fost obținerea uneia dintre componentele complexului. Pentru context, reconstrucția noastră 3D a lui Zincore îl arată împreună cu un factor de transcripție, exact pentru a înțelege cum funcționează și cum îl controlează. Ei bine, timp de un an nu am reușit să obțin acel factor. Aveam totul pregătit și optimizat, fiecare pas, dar nu și asta.”

Timp de un an întreg, Răzvan nu a reușit să obțină una dintre componentele esențiale ale complexului pentru a-l reconstrui 3D și a înțelege cum funcționează. Până într-o zi, când, în sfârșit, experimentul a reușit.

„Și din acea zi am accelerat în câteva săptămâni ceea ce nu reușisem în luni. A fost o perioadă foarte stresantă.”

„Dacă lucrurile nu merg, găsești altă cale, nu e niciodată sfârșitul”

Chiar și atunci când lucrurile merg bine, îndoiala nu dispare, explică Răzvan.

„Aș spune că de multe ori am avut sentimentul că lucrurile nu vor merge, și cred că e normal, suntem oameni și îndoiala face parte din noi. La fiecare pas important pe care l-am făcut, chiar dacă eram pregătit, simțeam că s-ar putea să nu funcționeze.”

Dar, cu toate greutățile, a mers mai departe.

„Nu există altă cale decât să continui să ai încredere că ai făcut tot ce ai putut, iar dacă lucrurile nu merg, găsești altă cale, nu e niciodată sfârșitul”, pentru că, spune el pentru Libertatea, renunțarea nu a fost niciodată o opțiune.

„Deși era foarte stresant, era și foarte incitant, vedeam lucruri nevăzute până atunci. Entuziasmul era mai mare decât stresul, așa că renunțarea nu mi-a trecut niciodată prin minte.”

Răzvan este acum în ultimul an de doctorat și spune că programul său este unul atipic pentru o meserie clasică, dar perfect pentru el: „Sunt de tip haotic. Știința nu te așteaptă, nu e ca orice alt job unde poți lăsa ceva la 5 și pleci. Duminica mea poate fi perfect o zi de la 9 dimineața la 7 seara în laborator”.

Din afară, cercetarea pare spectaculoasă, dar, din interior, este mult mai complexă și imprevizibilă. Sunt zile liniștite și zile foarte intense, povestește el.

Viitorul: un laborator propriu în SUA și reconectarea cu România

În timpul doctoratului, a ajuns în unele dintre cele mai importante centre științifice din lume. A participat la conferințe în Europa, inclusiv la Heidelberg, dar și peste ocean, la Cold Spring Harbor Laboratory din New York, unul dintre cele mai prestigioase locuri pentru cercetători. Acum, că se apropie de finalul doctoratului, Răzvan spune că direcția este deja conturată.

„În acest moment, mă uit spre Statele Unite pentru următoarea plasare.”

Deși viața l-a purtat departe de România, Răzvan mărturisește pentru Libertatea că simte o conexiune profundă cu țara natală.

„România este originea și baza mea. Acum caut să echilibrez acest succes profesional reconectându-mă cu rădăcinile mele și cu ceea ce am lăsat în urmă. Colaborarea cu cercetători din țară este 100% o opțiune”, spune el.

Și, pentru tinerii din orașele mici din România, care poate cred că nu pot ajunge departe, cercetătorul din Cugir are un mesaj ferm, o veritabilă lecție de ambiție:

„Cele mai mari limite sunt în mintea noastră. Fraza mea de viață va fi mereu: «Întrebarea nu este niciodată dacă, ci cum». Adică nu ar trebui să ne întrebăm dacă ceva este posibil, ci să ne gândim cum putem face să fie posibil. Dacă un tânăr are un obiectiv, să meargă după el! Să nu se limiteze, lumea e în mâinile lui.”

Privind spre viitor, cercetătorul din Cugir are un scop clar.

„Vreau să continui în știință, îmi place acest stil de viață și mă bucur de el. Dacă reușesc să am propriul laborator și libertatea de a-mi urmări propriile întrebări, voi fi un om fericit.”

Parteneri
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Alte știri

Încă un tunel străpuns pe Autostrada Sibiu-Pitești, de 4,2 miliarde de lei: au început săpăturile la Tunelul Boița 1
Știri România 09:45
Încă un tunel străpuns pe Autostrada Sibiu-Pitești, de 4,2 miliarde de lei: au început săpăturile la Tunelul Boița 1
TIR-urile care nu vor putea circula pe DN7 și A2 spre mare și munte de Paște și trafic restricționat pe A7 joi, până la ora 12:00
Știri România 09:20
TIR-urile care nu vor putea circula pe DN7 și A2 spre mare și munte de Paște și trafic restricționat pe A7 joi, până la ora 12:00
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile militare sunt securizate, dar factorul uman rămâne o problemă”
Fanatik.ro
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile militare sunt securizate, dar factorul uman rămâne o problemă”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Program TV de Paște 2026 la Antena Stars. Valentin Sanfira și familia Clejanilor, printre numele care apar pe post
Stiri Mondene 09:45
Program TV de Paște 2026 la Antena Stars. Valentin Sanfira și familia Clejanilor, printre numele care apar pe post
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Stiri Mondene 08:30
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Parteneri
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mediafax.ro
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Politică 08 apr.
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Fanatik.ro
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit