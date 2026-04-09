Când se spală rufe în Săptămâna Mare

În tradiția ortodoxă românească, întrebarea legată de spălatul rufelor în Săptămâna Mare și după Paște nu ține doar de reguli strict religioase, ci de un amestec de rânduieli bisericești, obiceiuri populare și credințe transmise din generație în generație.

Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Patimilor, este ultima săptămână din Postul Paștelui și are o încărcătură spirituală foarte puternică. În această perioadă, în rândul creștinilor ortodocși, accentul se pune pe curățirea sufletului, pe rugăciune, participare la slujbe și pe pregătirea interioară pentru Înviere.

Din punct de vedere strict religios, Biserica Ortodoxă nu interzice explicit spălatul rufelor sau alte activități casnice. Cu alte cuvinte, nu este considerat păcat în sine să speli haine în această săptămână. Totuși, recomandarea generală este ca oamenii să reducă activitățile gospodărești și să acorde prioritate vieții spirituale, rugăciunii.

Pe de altă parte, tradiția populară românească spune că gospodinele trebuie să finalizeze toate treburile importante, inclusiv spălatul rufelor, curățenia generală, călcatul, până cel târziu în Joia Mare.

După Joia Mare, în special în Vinerea Mare, tradiția spune că nu se mai spală. Vinerea Mare este ziua răstignirii lui Iisus Hristos și este considerată una dintre cele mai triste și solemne zile din an, în care se ține post negru.

Când se spală rufe după Paște?

Perioada de după Paște, numită Săptămâna Luminată, este considerată o săptămână specială, în care bucuria Învierii se prelungește, iar credincioșii sunt îndemnați să evite muncile grele și să trăiască mai mult în liniște, bucurie și recunoștință.

Tradiția populară spune că nu este bine să speli sau să faci treburi casnice în primele zile ale acestei săptămâni. Luni și marți sunt considerate a doua și a treia zi de Paște, deci nu se spală și nu se fac treburi casnice, fiind zile de mare sărbătoare.

În unele zone sau în anumite familii, nu se spală deloc în Săptămâna Luminată. În altele însă, prima zi în care se permite reluarea treburilor casnice și se spală rufe este joia din Săptămâna Luminată, prima zi de joi de după Paște

Aceste diferențe apar pentru că tradițiile nu sunt exact aceleași în toată țara, ci variază de la o regiune la alta.

De ce nu se spală rufe în zilele de sărbătoare

De-a lungul timpului, tradițiile și superstițiile legate de sărbătorile importante au fost transmise din generație în generație. Una dintre aceste tradiții, cunoscută pe scară largă în satele și orașele din România, este interdicția spălatului rufelor în zilele de sărbătoare.

În trecut, aceste reguli erau respectate cu strictețe. Ritmul vieții din comunități era de multe ori stabilit de calendarul bisericesc, iar activitățile gospodărești erau adaptate după el.

Interdicția spălatului rufelor de sărbători își are originea în realitățile practice ale vieții tradiționale de altă dată. Spălatul rufelor era o muncă extrem de solicitantă pe vremuri, apa trebuia cărată de la fântână, încălzită pe foc, rufele frecate manual, clătite, stoarse și întinse la uscat. Acesta era un proces care dura ore întregi și necesita efort fizic considerabil. Într-o perioadă în care sărbătoarea era și o pauză necesară după zile întregi de muncă agricolă sau domestică, era logic ca astfel de activități să fie interzise sau descurajate.

Odată cu apariția tehnologiei, cu modernizarea din ultimele decenii, lucrurile s-au mai schimbat. Mașina de spălat automată, uscătoarele electrice, programul aglomerat al vieții moderne și desprinderea de munca fizică din gospodărie au făcut ca interdicțiile legate de activitățile casnice să fie mai flexibile.

Cu toate acestea, în multe familii, regula de a nu spăla rufe de sărbători rămâne valabilă, fie din convingere religioasă, fie din respect pentru tradiție, fie pur și simplu dintr-un reflex cultural puternic înrădăcinat.

Este păcat să speli în zilele de sărbătoare?

Biserica nu menționează în mod explicit spălatul rufelor ca fiind un păcat în sine, dar pune accent pe abținerea de la munca intensă și de la activitățile care distrag atenția de la esența spirituală a zilei.

Ideea că este păcat să speli în zilele de sărbătoare vine din interpretarea populară a poruncii a patra din Decalog: „Adu-ți aminte de ziua odihnei, că să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău; să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o”.

Această poruncă a fost înțeleasă ca o interdicție asupra muncilor gospodărești, mai ales a celor grele, repetate sau care puteau fi amânate fără consecințe imediate. Spălatul rufelor era considerat o activitate nepotrivită pentru că făcea parte din munca domestică obișnuită, se făcea cu mult efort, iar sărbătoarea trebuia să fie un timp al rugăciunii, al participării la slujbă, al odihnei și al comuniunii familiale.

Tradiții și superstiții de Paște

Paștele este în cultura românească nu doar o mare sărbătoare religioasă, ci și una încărcată de tradiții și superstiții, multe dintre ele păstrate până astăzi, mai ales în mediul rural, dar nu numai.

  • Ciocnitul ouălor de Paște este un obicei practicat în toate regiunile țării. Formula ””Hristos a înviat!”/ „Adevărat a înviat!” este o mărturisire de credință. În unele zone, există chiar reguli precise, astfel că persoana mai în vârstă ciocnește prima, iar ouăle se lovesc cap la cap. În credința populară, se spune că cei care ciocnesc ouă împreună se vor întâlni și pe lumea cealaltă.
  • Un alt ritual încă practicat și în zilele noastre este spălatul pe față în dimineața de Paște cu apă în care se pune un ou roșu și, uneori, un ban sau o monedă. Acest obicei simbolizează sănătatea, frumusețea și prosperitatea. Apa este văzută ca purificatoare, oul aduce vitalitate, iar banul noroc material. Mulți oameni încă respectă acest obicei, mai ales pentru copii.
  • Lumina de Paște, adusă de la biserică în noaptea Învierii, are o semnificație spiritual importantă. Credincioșii încearcă să o păstreze aprinsă până acasă, iar în unele zone se face semnul crucii cu funinginea lumânării pe tocul ușii sau pe grindă, pentru protecția casei. Se crede că această lumină are adevărate puteri, adică alungă spiritele rele și aduce binecuvântare. Unii păstrează lumânarea și o aprind în momente de cumpănă, furtuni sau boală.
  • Un alt obicei important este purtarea de haine noi în ziua de Paște. Aceasta simbolizează înnoirea, atât spirituală, cât și materială.
  • Există și superstiții legate de comportamentul din ziua de Paște. De exemplu, se spune că nu este bine să dormi în ziua de Paște, pentru că vei fi somnoros și lipsit de energie tot anul.
  • De asemenea, nu este bine să te cerți sau să fii supărat, pentru că se crede că starea din această zi influențează restul anului. În schimb, este recomandat să fii vesel, împăcat și înconjurat de cei dragi.
  • Un alt obicei păstrat în toate zonele, este acela de a merge la cimitir în prima sau a doua zi de Paște pentru a aprinde lumânări și a împărți mâncare în memoria celor decedați. Aceasta reflectă credința că bucuria Învierii trebuie împărtășită și cu cei plecați din această lume.
  • În unele regiuni, mai ales în Ardeal, există tradiția stropitului fetelor în a doua zi de Paște. Băieții merg la casele fetelor și le stropesc cu apă sau parfum, spunând că astfel le vor păstra frumoase și sănătoase. Fetele, la rândul lor, oferă ouă roșii sau dulciuri.

Urmărește cel mai nou VIDEO
USR, partidul lui Dominic Fritz, s-a dezis de Nicușor Dan: Dezamăgitor și stupid. PSD are legătură cu numirile la DNA, DIICOT și Parchetul General
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
Știri România 09:42
Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
TIR-urile care nu vor putea circula pe DN7 și A2 spre mare și munte de Paște și trafic restricționat pe A7 joi, până la ora 12:00
Știri România 09:20
TIR-urile care nu vor putea circula pe DN7 și A2 spre mare și munte de Paște și trafic restricționat pe A7 joi, până la ora 12:00
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Fanatik.ro
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Stiri Mondene 08:30
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Stiri Mondene 08 apr.
Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mediafax.ro
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Politică 07:10
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
Fanatik.ro
Ghinionul colosal din cariera lui Mircea Lucescu: De la destrămarea marelui Dinamo, la bara nenorocită a lui Stanciu…
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit