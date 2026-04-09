5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere

În acest moment, în PSD sunt discutate trei scenarii: menținerea actualei formule de guvernare, continuarea la putere cu o reconfigurare a Executivului (fără premierul Ilie Bolojan) sau trecerea în opoziție. Consultarea vine pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile în coaliție și al nemulțumirilor din interiorul PSD privind modul în care funcționează actualul guvern.

Cine va vota pe 20 aprilie 

Chiar dacă conducerea partidului vorbește despre „o consultare extinsă”, în realitate, votul nu va aparține membrilor de partid în ansamblu, ci unui nucleu restrâns de aleși și lideri locali. Este vorba despre social-democrații care fac parte din așa-numitele Consilii Politice Județene (CPJ), forurile de conducere ale filialelor. În practică, asta înseamnă că la consultare participă, în principal, primari, parlamentari, șefi de organizații locale, consilieri județeni și lideri ai structurilor interne ale partidului.

De exemplu, într-una dintre cele mai mari filiale din țară, cea din Iași, ar urma să fie înregistrate în jur de 130 de voturi. Acestea vor fi acordate de 47 de primari, 57 de șefi de organizații locale, 10 consilieri județeni și secretarii executivi ai filialei.

La aceștia se adaugă, după caz, și alți social-democrați care fac parte de facto din CPJ, precum parlamentari, europarlamentari, prefectul, viceprimarul municipiului reședință de județ, dar și lideri ai structurilor interne ale partidului (tineret, organizația de femei, organizația de pensionari, PES Activists) sau membri ai Guvernului (miniștri, secretari de stat și subsecretari de stat, precum și președinții și vicepreședinții de agenții, autorități sau instituții la nivel național).

În medie, din teritoriu, vor fi circa 100 de voturi pentru fiecare organizație județeană a PSD.

În Capitală sunt constituite organizații atât la nivel de sector, cât și la nivelul municipiului. Organizațiile de sector urmează modelul celor județene. Consiliul Politic al PSD București are o componență similară, dar include suplimentar lideri ai consilierilor generali și locali, precum și alți 30 de membri (câte 5 membri desemnați de organizațiile de sector).

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat consultarea extinsă a partidului pentru data de 20 aprilie. Deocamdată, nu au fost făcute publice întrebarea sau întrebările care vor face obiectul consultării, dar un lucru este cert: miza este rămânerea sau ieșirea de la guvernare.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a declarat șeful PSD.

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Liderul PSD Neamț: „Eu susțin rămânerea la guvernare”

Înainte de consultarea de pe 20 aprilie, PSD organizează în teritoriu opt întâlniri regionale. Una dintre cele mai recente dintre acestea a avut loc în Moldova, în Bacău. La fiecare reuniune participă membrii birourilor permanente din cadrul filialelor regiunii (Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Centru, București-Ilfov, Vest și Nord-Vest). Biroul permanent este forul restrâns de conducere a unei filiale.

„Din punctul meu de vedere, ca președinte de consiliu județean și președinte de organizație, partidul trebuie să rămână la guvernare, cu câteva modificări în actuala coaliție. La Neamț, toți susținem rămânerea la guvernare, dar în anumite condiții”, a declarat liderul PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

Daniel Vasilică Harpa, PSD Neamț

Condițiile țin de o reconfigurare a actualului Guvern, inclusiv cu „o analiză clară a fiecărui ministru în parte”. „Nu mă refer la miniștrii PSD, nu am văzut unul care să nu aibă performanță”, a susținut Harpa, în contextul în care filiala pe care acesta o conduce are un portofoliu important în Guvern: cel al Transporturilor, minister condus de Ciprian Șerban.

Liderul PSD Neamț a continuat precizând că trebuie inițiată o nouă strategie guvernamentală care să aibă în centrul ei cetățeanul. „După 20 aprilie, coaliția ar trebui să se gândească în primul rând la categoriile de cetățeni care într-adevăr au de suferit. Adică nu dăm totul la bogați și nu ne mai gândim la cei vulnerabili, cu probleme sociale”, a conchis liderul social-democrat.

Șef PSD Suceava: „Suntem dispuși să mergem până la anticipate”

Unul dintre liderii din teritoriu care s-au exprimat tranșant împotriva premierului Ilie Bolojan este Gheorghe Șoldan de la Suceava, vicepreședinte PSD la nivel național. 

Gheorghe Șoldan, PSD Suceava

„Mă voi consulta cu organizația, dar știm în ce direcție merge: ne dorim să fim în continuare la guvernare, dar fără Ilie Bolojan”, a comentat liderul PSD Suceava. 

Președintele Consiliului Județean a adăugat că trebuie făcută o schimbare în România, subliniind că „economia scârțâie din ce în ce mai tare”. El a reproșat premierului că cele mai multe decizii luate la nivel guvernamental au fost adoptate fără o consultare prealabilă. „Noi suntem dispuși să mergem inclusiv până la alegeri anticipate. Nu ne-ar strica și o perioadă în opoziție, bineînțeles”, a conchis social-democratul.

O poziție similară a avut și președinta PSD Botoșani, Doina Fedorovici. „Noi ne-am exprimat punctele de vedere la întâlnirile regionale pe care le-am avut până în momentul de față. Am spus clar: nu se mai poate continua cu premierul Ilie Bolojan, aceasta a fost poziția noastră în consultări și ne menținem punctul de vedere”, a spus Fedorovici, actual senator. 

Doina Fedorovici, PSD Botoșani

Liderul PSD Iași: „Nu mai este pe masă scenariul «continuăm la fel»”

La rândul lui, șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, unul dintre vectorii de comunicare ai partidului, a declarat că în interiorul partidului există „o dezbatere democratică”, iar o decizie va fi luată în urma votului din 20 aprilie.

Bogdan Cojocaru, PSD Iași

„Scenariul «continuăm la fel» nu mai este pe masa consultărilor interne ale PSD. Toți colegii susțin că ar fi iresponsabil să spunem «continuăm la fel»”, când 80% dintre cetățeni spun că direcția este greșită. Rămâne să analizăm dacă vom continua într-o nouă formulă de guvernare sau dacă vom merge în opoziție. Depinde și de cum vor reacționa partidele așa-zis proeuropene: se vor alia cu extremiștii sau vor înțelege că e nevoie de o schimbare pe care ne-o cer 80% dintre cetățeni! PSD nu se agață de scaunele de miniștri. Dacă ceilalți nu vor schimbarea, mergem în opoziție”, a spus deputatul Bogdan Cojocaru.

Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, nu a putut fi contactat de Libertatea, dar, după întâlnirea din Moldova, acesta a avut un punct de vedere similar, invocând că „80% dintre cetățeni spun că direcția în care se îndreaptă România este greșită”.

Liderul PSD Vaslui, Adrian Solomon, deputat, nu a răspuns apelurilor telefonice, dar acesta a declarat în trecut că actuala guvernare nu poate continua în forma existentă.

Rezultatul votului din 20 aprilie ar putea schimba echilibrul de putere din coaliție și viitorul Guvernului. Modul în care vor vota cei 5.000 de membri va avea consecințe directe asupra stabilității Guvernului și, implicit, a economiei.

Cea mai mare grădină japoneză din Europa se găsește într-un parc din București:„Am ajuns la 85"

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație.

Parteneri
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Unica.ro
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
5 strănepoți, doi nepoți, un fiu, o soție a lăsat în urmă Mircea Lucescu, iar imaginile îți rup inima. Cine sunt și cu ce se ocupă "comorile" lui Mircea Lucescu
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală
Tvmania.ro
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Alte știri

Încă un tunel străpuns pe Autostrada Sibiu-Pitești, de 4,2 miliarde de lei: au început săpăturile la Tunelul Boița 1
Știri România 09:45
Încă un tunel străpuns pe Autostrada Sibiu-Pitești, de 4,2 miliarde de lei: au început săpăturile la Tunelul Boița 1
Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
Interviu
Știri România 09:42
Un român plecat din Cugir, ajuns cercetător în Amsterdam, a contribuit la o descoperire care ar putea ajuta la tratarea bolilor grave, după ce a „fotografiat” turnul de control al genelor: „Eram singurul om de pe Pământ care vedea asta”
Parteneri
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Adevarul.ro
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile militare sunt securizate, dar factorul uman rămâne o problemă”
Fanatik.ro
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile militare sunt securizate, dar factorul uman rămâne o problemă”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Program TV de Paște 2026 la Antena Stars. Valentin Sanfira și familia Clejanilor, printre numele care apar pe post
Stiri Mondene 09:45
Program TV de Paște 2026 la Antena Stars. Valentin Sanfira și familia Clejanilor, printre numele care apar pe post
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Stiri Mondene 08:30
Program TV de Paște 2026 la PRO TV. Ediții speciale „Vorbește Lumea” și „România, te iubesc”
Parteneri
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
ObservatorNews.ro
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mediafax.ro
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”
KanalD.ro
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Politic

Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Politică 07:10
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Fanatik.ro
Povești nemuritoare cu Mircea Lucescu! Marius Șumudică: „Ne-a dus nea Mircea la teatru și apare o fată cu sânii goi pe scenă…”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit