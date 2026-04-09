5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere

În acest moment, în PSD sunt discutate trei scenarii: menținerea actualei formule de guvernare, continuarea la putere cu o reconfigurare a Executivului (fără premierul Ilie Bolojan) sau trecerea în opoziție. Consultarea vine pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile în coaliție și al nemulțumirilor din interiorul PSD privind modul în care funcționează actualul guvern.

Cine va vota pe 20 aprilie

Chiar dacă conducerea partidului vorbește despre „o consultare extinsă”, în realitate, votul nu va aparține membrilor de partid în ansamblu, ci unui nucleu restrâns de aleși și lideri locali. Este vorba despre social-democrații care fac parte din așa-numitele Consilii Politice Județene (CPJ), forurile de conducere ale filialelor. În practică, asta înseamnă că la consultare participă, în principal, primari, parlamentari, șefi de organizații locale, consilieri județeni și lideri ai structurilor interne ale partidului.

De exemplu, într-una dintre cele mai mari filiale din țară, cea din Iași, ar urma să fie înregistrate în jur de 130 de voturi. Acestea vor fi acordate de 47 de primari, 57 de șefi de organizații locale, 10 consilieri județeni și secretarii executivi ai filialei.

La aceștia se adaugă, după caz, și alți social-democrați care fac parte de facto din CPJ, precum parlamentari, europarlamentari, prefectul, viceprimarul municipiului reședință de județ, dar și lideri ai structurilor interne ale partidului (tineret, organizația de femei, organizația de pensionari, PES Activists) sau membri ai Guvernului (miniștri, secretari de stat și subsecretari de stat, precum și președinții și vicepreședinții de agenții, autorități sau instituții la nivel național).

În medie, din teritoriu, vor fi circa 100 de voturi pentru fiecare organizație județeană a PSD.

În Capitală sunt constituite organizații atât la nivel de sector, cât și la nivelul municipiului. Organizațiile de sector urmează modelul celor județene. Consiliul Politic al PSD București are o componență similară, dar include suplimentar lideri ai consilierilor generali și locali, precum și alți 30 de membri (câte 5 membri desemnați de organizațiile de sector).

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat consultarea extinsă a partidului pentru data de 20 aprilie. Deocamdată, nu au fost făcute publice întrebarea sau întrebările care vor face obiectul consultării, dar un lucru este cert: miza este rămânerea sau ieșirea de la guvernare.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a declarat șeful PSD.

Liderul PSD Neamț: „Eu susțin rămânerea la guvernare”

Înainte de consultarea de pe 20 aprilie, PSD organizează în teritoriu opt întâlniri regionale. Una dintre cele mai recente dintre acestea a avut loc în Moldova, în Bacău. La fiecare reuniune participă membrii birourilor permanente din cadrul filialelor regiunii (Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Centru, București-Ilfov, Vest și Nord-Vest). Biroul permanent este forul restrâns de conducere a unei filiale.

„Din punctul meu de vedere, ca președinte de consiliu județean și președinte de organizație, partidul trebuie să rămână la guvernare, cu câteva modificări în actuala coaliție. La Neamț, toți susținem rămânerea la guvernare, dar în anumite condiții”, a declarat liderul PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

Daniel Vasilică Harpa, PSD Neamț

Condițiile țin de o reconfigurare a actualului Guvern, inclusiv cu „o analiză clară a fiecărui ministru în parte”. „Nu mă refer la miniștrii PSD, nu am văzut unul care să nu aibă performanță”, a susținut Harpa, în contextul în care filiala pe care acesta o conduce are un portofoliu important în Guvern: cel al Transporturilor, minister condus de Ciprian Șerban.

Liderul PSD Neamț a continuat precizând că trebuie inițiată o nouă strategie guvernamentală care să aibă în centrul ei cetățeanul. „După 20 aprilie, coaliția ar trebui să se gândească în primul rând la categoriile de cetățeni care într-adevăr au de suferit. Adică nu dăm totul la bogați și nu ne mai gândim la cei vulnerabili, cu probleme sociale”, a conchis liderul social-democrat.

Șef PSD Suceava: „Suntem dispuși să mergem până la anticipate”

Unul dintre liderii din teritoriu care s-au exprimat tranșant împotriva premierului Ilie Bolojan este Gheorghe Șoldan de la Suceava, vicepreședinte PSD la nivel național.

Gheorghe Șoldan, PSD Suceava

„Mă voi consulta cu organizația, dar știm în ce direcție merge: ne dorim să fim în continuare la guvernare, dar fără Ilie Bolojan”, a comentat liderul PSD Suceava.

Președintele Consiliului Județean a adăugat că trebuie făcută o schimbare în România, subliniind că „economia scârțâie din ce în ce mai tare”. El a reproșat premierului că cele mai multe decizii luate la nivel guvernamental au fost adoptate fără o consultare prealabilă. „Noi suntem dispuși să mergem inclusiv până la alegeri anticipate. Nu ne-ar strica și o perioadă în opoziție, bineînțeles”, a conchis social-democratul.

O poziție similară a avut și președinta PSD Botoșani, Doina Fedorovici. „Noi ne-am exprimat punctele de vedere la întâlnirile regionale pe care le-am avut până în momentul de față. Am spus clar: nu se mai poate continua cu premierul Ilie Bolojan, aceasta a fost poziția noastră în consultări și ne menținem punctul de vedere”, a spus Fedorovici, actual senator.

Doina Fedorovici, PSD Botoșani

Liderul PSD Iași: „Nu mai este pe masă scenariul «continuăm la fel»”

La rândul lui, șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, unul dintre vectorii de comunicare ai partidului, a declarat că în interiorul partidului există „o dezbatere democratică”, iar o decizie va fi luată în urma votului din 20 aprilie.

Bogdan Cojocaru, PSD Iași

„Scenariul «continuăm la fel» nu mai este pe masa consultărilor interne ale PSD. Toți colegii susțin că ar fi iresponsabil să spunem «continuăm la fel»”, când 80% dintre cetățeni spun că direcția este greșită. Rămâne să analizăm dacă vom continua într-o nouă formulă de guvernare sau dacă vom merge în opoziție. Depinde și de cum vor reacționa partidele așa-zis proeuropene: se vor alia cu extremiștii sau vor înțelege că e nevoie de o schimbare pe care ne-o cer 80% dintre cetățeni! PSD nu se agață de scaunele de miniștri. Dacă ceilalți nu vor schimbarea, mergem în opoziție”, a spus deputatul Bogdan Cojocaru.

Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, nu a putut fi contactat de Libertatea, dar, după întâlnirea din Moldova, acesta a avut un punct de vedere similar, invocând că „80% dintre cetățeni spun că direcția în care se îndreaptă România este greșită”.

Liderul PSD Vaslui, Adrian Solomon, deputat, nu a răspuns apelurilor telefonice, dar acesta a declarat în trecut că actuala guvernare nu poate continua în forma existentă.

Rezultatul votului din 20 aprilie ar putea schimba echilibrul de putere din coaliție și viitorul Guvernului. Modul în care vor vota cei 5.000 de membri va avea consecințe directe asupra stabilității Guvernului și, implicit, a economiei.

