Lucrări pe A7: joi, restricție temporară între București și Focșani

Autostrada Moldovei A7 va fi supusă unor verificări piezoelectrice joi, 9 aprilie, pe sensul București – Focșani, la km 54+690, Calea 1.

Traficul va fi restricționat între orele 09.00 și 12.00, urmând ca după această perioadă circulația să revină la normal. „Rugăm participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de drum, să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău.

Restricții de Paște: Vehiculele de peste 7,5 tone, interzise pe A2, DN7 și DN39

Pentru a preveni congestiile în perioada minivacanței de Paște, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj pe Autostrada A2, DN7 și DN39.

Măsura, valabilă între 10 și 13 aprilie, afectează vehiculele rutiere cu o masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Excepție fac vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane. Potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, restricțiile se aplică conform unui program specific fiecărei artere:

Autostrada Soarelui (A2): București-Constanța

Restricțiile vizează ambele sensuri de mers pe tronsonul București – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța. Programul este următorul:

Joi: 16.00 – 22.00

Vineri: 06.00 – 22.00

Sâmbătă: 16.00 – 22.00

Duminică: 06.00 – 22.00

Luni: 06.00 – 22.00

DN7: Pitești – Râmnicu Vâlcea – Vestem

Restricțiile se aplică pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Vestem, pentru ambele sensuri. Programul este următorul:

Joi: 18.00 – 22.00

Vineri: 06.00 – 22.00

Sâmbătă: 18.00 – 22.00

Duminică: 06.00 – 22.00

Luni: 06.00 – 22.00

DN39: Agigea – Mangalia

Pe DN39, interdicțiile vizează tronsonul Agigea – Mangalia, ambele sensuri. Programul este următorul:

Joi: 16.00 – 22.00

Vineri: 06.00 – 22.00

Sâmbătă: 16.00 – 22.00

Duminică: 06.00 – 22.00

Luni: 06.00 – 22.00

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a avertizat că șoferii care nu respectă restricțiile impuse riscă să fie sancționați conform legislației în vigoare.

