Salarii mari, dar fără doritori

Localnicii care trăiesc din creșterea animalelor spun că, în ultimii ani, numărul celor dispuși să fie ciobani a scăzut constant. În ciuda ofertelor financiare atractive, tot mai puțini oameni acceptă acest tip de muncă, motiv pentru care mulți crescători sunt nevoiți să-și păstorească singuri animalele.

Ciobanii petrec zile întregi pe pășuni, de dimineața devreme până seara, în condiții dificile. Munca este solicitantă fizic și necesită experiență, mai ales în cazul turmelor numeroase.

Tinerii aleg orașul: „Este tot mai greu să găsim oameni”

Unul dintre principalele motive ale crizei este lipsa interesului din partea tinerilor, care preferă viața urbană și locurile de muncă mai puțin solicitante.

Menekşe Sevinç, care își ajută familia la îngrijirea animalelor, spune că situația devine tot mai dificilă:

„În această perioadă, chiar dacă oferim între 100.000 și 120.000 de lire pentru sezon, este foarte greu să găsim ciobani. În trecut, tinerii făceau această muncă, dar acum nimeni nu mai vrea să meargă la pășune. Suntem nevoiți să ne descurcăm singuri.

Plecăm dimineața devreme și rămânem pe munte până seara. Este o muncă grea și este dificil să gestionezi singur turme mari. Tinerii preferă viața la oraș. Este o meserie grea, care necesită mult efort, iar numărul celor care o practică scade în fiecare an. Dacă ar exista mai mult sprijin pentru sector și stimulente pentru ciobani, această meserie ar putea deveni din nou atractivă”.

Cursuri pentru ciobani, în Spania

Cu aceleași dificultăți se confruntă și spaniolii. Pentru că nu găsesc ciobani calificați, au înființat o școală specială pentru imigranți și au ajuns să aibă 300 de cursanți în 3 ani.

În regiunile rurale din Spania, salariile pentru un cioban sunt, în general, mai mici decât media națională, situându-se în jurul a 1.200 – 1.800 de euro pe lună, în funcție de zona și condițiile de muncă.

Regiunile mai puțin dezvoltate economic, cu infrastructură mai redusă, precum Insulele Canare, au salarii medii mai mici, în jur de 1.400 – 1.500 de euro pe lună, comparativ cu regiuni precum Madrid sau Țara Bascilor, unde salariile medii depășesc 2.000 de euro lunar.

Salariul mediu brut în Spania la nivel general este în jur de 2.100 – 2.200 de euro pe lună, însă în sectorul ospitalității și muncilor necalificate, la care ar putea fi încadrat și ciobanul, salariile sunt sub media națională, în jur de 1.300-1.400 de euro pe lună.