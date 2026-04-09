„Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, anunță meteorologii, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

ANM anunță vreme foarte rece, lapoviță și ninsori

Avertizarea meteo ANM de vreme rece, ploi, lapoviță și ninsori este valabilă în intervalul joi, 9 aprilie, ora 10:00 – sâmbătă, 11 aprilie, ora 10:00, pentru mare parte din țară.

Ploaie, lapoviță și ninsoare este prognozată mai ales în centrul, estul și sudul țării, iar temperaturile scad și va fi și vânt.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3-6 cm”, se arată în avertizarea meteo ANM.

Pe parcursul zilei de joi, 9 aprilie, temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45-55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50-70 km/h.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5-10 cm).

Marți, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat că un ciclon format în Marea Mediterană aduce schimbări meteo bruște în România, mai exact un val de frig, viscol la munte și ploi extinse, chiar și în perioada Sărbătorilor Pascale.

Cum va fi vremea la București joi, 9 aprilie 2026

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11-13 grade, iar cea minimă de 1-3 grade.

Cum va fi vremea la București vineri, 10 aprilie 2026

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1-4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 09 aprilie, ora 10 – 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.

Cum va fi vremea de Paște în 2026

Condițiile meteo nefavorabile vor persista și în weekendul de Paște. În noaptea de Înviere, minimele vor varia între -3 și 7 grade, cu temperaturi negative în depresiunile din estul Transilvaniei și valori ușor mai ridicate pe litoral.

Ziua de Paște va aduce maxime cuprinse între 4 și 14 grade, ploi pe arii extinse și precipitații mixte în zonele deluroase. La munte vor predomina ninsorile, iar cantitatea de apă acumulată ar putea atinge 20-25 de litri pe metru pătrat.

ANM a emis marți și prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni, care estimează vreme caldă după jumătatea lunii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE