Orchestra Simfonică din Antwerp, la Ateneul Român

De la ora 17.00, pe scena Ateneului Român, Orchestra Simfonică din Antwerp va fi dirijată de Gabriel Bebeșelea, avându-l ca solist pe pianistul Daniel Ciobanu. Programul include lucrări spectaculoase:

August de Boeck – Rapsodia din Dahomey

Isaac Albéniz – Rapsodia spaniolă op. 70 (aranjament de George Enescu pentru pian și orchestră)

George Gershwin – Rhapsody in Blue

Arturo Márquez – Danzón nr. 2

Leonard Bernstein – Dansuri simfonice din West Side Story

Evenimentul va fi precedat, de la ora 16.00, de lansarea mai multor volume premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, dedicate istoriei și cercetării muzicii românești.

Staatskapelle Dresden, la Sala Palatului

De la ora 20.00, Staatskapelle Dresden, una dintre cele mai prestigioase orchestre ale Europei, va fi dirijată de Daniele Gatti. Programul serii se deschide cu Recviem pentru orchestră de coarde de Tōru Takemitsu, urmat de alte lucrări majore prezentate în cadrul festivalului.

Big Band Radio România, la Club Control

De la ora 22.00, atmosfera se mută în Club Control, unde Big Band Radio România, condus de Simona Strungaru, propune un program eclectic, cu lucrări de George Enescu, Charlie Parker, Ennio Morricone, Jaco Pastorius și Nino Rota, dar și compoziții semnate de saxofonistul italian Stefano Di Battista, invitat special al serii.

Orchestra Simfonică din Istanbul, la Târgu Mureș

Tot miercuri, de la ora 19.00, Orchestra Simfonică din Istanbul va concerta la Filarmonica de Stat Târgu Mureș, sub bagheta dirijorului Hasan Niyazi Tura. Programul include:

George Enescu – Balada pentru vioară și orchestră (solist: Vlad Stănculeasa)

Felix Mendelssohn – Concertul în mi minor pentru vioară și orchestră op. 64

Cemal Reşit Rey – Sunny Landscapes

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 1 în do major op. 21

Recitalul pianistei Luiza Borac, la Brașov

De la ora 19.00, la Aula Magna Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania Brașov, pianista Luiza Borac va susține un recital special, cu un program variat:

Johann Sebastian Bach – Aria Schafe können sicher weiden (transcripție de Dinu Lipatti)

Dinu Lipatti – Sonatina pentru mâna stângă și Prélude

Fanny Mendelssohn Hensel – Două cântece fără cuvinte op. 8

George Enescu – Concertul pentru pian și orchestră în re minor (aranjament pentru pian solo de Luiza Borac)

Modest Mussorgski – Tablouri dintr-o expoziție



De la lansări de carte și lucrări orchestrale de inspirație clasică și modernă, până la recitaluri intime și experimente de jazz, ziua de 10 septembrie aduce în fața publicului diversitatea culturală și artistică pe care o propune Festivalul George Enescu.

