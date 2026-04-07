Povestea apei care a făcut stațiunea celebră

Stațiunea se află la aproximativ 22 de kilometri de orașul Kuršumlija și la circa 300 de kilometri sud-vest de Belgrad. Drumul până acolo durează în jur de 4-5 ore cu mașina și traversează zone montane spectaculoase. Odată ajunși, turiștii găsesc un peisaj liniștit, cu păduri de pini, aer curat și o atmosferă potrivită pentru odihnă.

Înainte să devină o destinație cunoscută, despre apa de la Prolom circulau numeroase povești. Legenda spune că un păstor a observat că rănile de pe picioare i se vindecau rapid după ce le spăla cu apă dintr-un izvor din zonă.

Cu timpul, tot mai mulți oameni au început să vină aici pentru tratamente, iar locul a devenit cunoscut inclusiv în vremea lui Miloš Obrenović. Statutul oficial de stațiune a fost acordat abia în 1977.

Ce are special apa de la Prolom

Apa provine din straturi adânci ale pământului, de la aproximativ 220 de metri, și are o compoziție minerală rară.

Este o apă alcalină, cu un pH ridicat, în jur de 8,5–8,8, ceea ce înseamnă că ajută la neutralizarea acidității din organism. În același timp, are un conținut redus de minerale, ceea ce permite consumul în cantități mai mari fără a suprasolicita organismul.

Pentru ce este recomandată apa de la Prolom

Potrivit sursei citate, apa este folosită frecvent în scopuri terapeutice și este recomandată în special pentru afecțiuni ale rinichilor și ale tractului urinar.

De asemenea, este utilizată în probleme reumatice, dureri de spate, recuperare după accidentări, tulburări de circulație sau stres. Unii susțin chiar că poate ajuta în numeroase alte afecțiuni, deși aceste beneficii depind de fiecare caz în parte.

Pe lângă tratamente, stațiunea oferă și facilități de relaxare, precum piscine termale, saune și zone de wellness. În apropiere se află și Đavolja Varoš, un fenomen natural spectaculos format din coloane de piatră modelate de eroziune, înconjurate de legende locale.

Cazare de la 10 euro pe noapte

Unul dintre cele mai mari avantaje ale stațiunii este prețul. Potrivit Blic, cazarea în unități private poate începe de la doar 10 euro pe noapte, mai ales în afara sezonului. Chiar și în perioadele aglomerate, prețurile rămân accesibile, ceea ce face din Prolom Banja o opțiune atractivă pentru turiștii din regiune.

Turiștii pot încerca preparate locale precum carne de miel la grătar, ciorbe și tocănițe, dar și produse tradiționale precum brânza de Pirot sau vinurile din zonă.

Multe dintre ingredientele folosite provin din gospodăriile locale, ceea ce contribuie la gustul autentic al preparatelor.

