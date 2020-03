Fie că e vorba despre un spațiu separat sau de un open space cu bucătărie încorporată, livingul e centrul și imaginea casei. E locul în care gazdele își primesc de regulă musafirii și niciun colțișor nu poate fi lăsat la voia-ntâmplarii.

Trendurile vin și pleacă. Uneori se repetă, revenind în forță decenii mai târziu. Alteori se mențin, continuând să surprindă pentru o perioadă lungă de timp. Însă nu de puține ori, pot să complice și mai mult ideile.

Pentru că misiunea de amenajare a living-ului să nu fie atât de dificilă și a-ți vedea visul împlinit și camera de living aranjată în toată splendoarea ei, îți vom oferi câteva sfaturi ce te pot inspira.

#1: Începe prin a căuta un stil precis pentru living

Înainte să te arunci spre un colțar sau o canapea de care te leagă un soi de dragoste la prima vedere, înainte să-ți umpli pereții cu tot felul de corpuri sufocând încăperea, caută un stil după care să te ghidezi. În acest fel vei ști încotro să te îndrepți.

Dacă tot te tentează să creezi un spațiu elegant, cu mobilă living modernă, te poți orienta spre stilul industrial. Fiind dominat de culori închise și rigide precum griul și negrul, pregătește-te pentru mixuri de feronerie și sticlă, de lemn și metal, detalii unice pentru o nouă viziune ambientală.

La fel de bine, te poți opri la stilul scandinav, unde protagonist rămâne lemnul masiv (și nu doar la piesele de mobilier). Spre deosebire de cel precedent, aduce în prim-plan albul și în general culorile deschise, neutre, în măsură să reflecte la maximum lumina naturală din exterior.

O opțiune din ce în ce mai explorată, mai ales în 2020, este stilul vintage, ce poate guverna peste întreagă locuință sau doar peste camera de zi. Vorbim despre efecte ce trimit cu gândul la anii 60, 50, despre tonuri calde și măsuțe din cristal.

#2: Pune în valoare culorile, accentuează luminozitatea

Amintește-ți ce funcții îndeplinește camera de zi și vei înțelege imediat cât de important este ca spațiul să primească doza potrivită de lumină. În toată această ecuație, culorile pereților, pardoselilor, mobilierului joacă un rol esențial. După caz, ele pot deschide sau întuneca ambientul.

În încăperile suficient de ample, cu ferestre generoase, se poate îndrăzni o amenajare cu tonuri mai aprinse sau întunecate. Desigur, este un artificiu pe care încăperile de mici dimensiuni nu-l tolerează, caz în care este indicat să nu te îndepărtezi prea mult de tonurile deschise, luminoase.

Chiar și atunci când spațiul permite pereți în culori accentuate, nu te duce prea departe. Pentru rezultate spectaculoase și o amenajare de actualitate, încearcă să echilibrezi încărcătura camerei cu mobilă deschisă la culoare. Sau adaugă măcar niște detalii care să lumineze și să confere căldură.

Însă oricare e stilul camerei, încearcă să nu exagerezi nici cu numărul corpurilor de mobilier, nici la nivel de cromatică. Un living complet alb arată foarte bine, dar mereu va transmite răceală. Așadar, trebuie să reușești să spargi cumva monotonia prin accente strategice de culoare (covoare, candelabre etc.).

#3: Joacă-te cu contrastele (de culoare și de texturi)

Atunci când amenajezi camera de zi, ai libertatea să combini materiale și culori așa cum dorești, fără ca ceva să apară categoric deplasat. Este un privilegiu care te ajută s-o personalizezi după chipul și asemănarea stilului cu care te identifici cel mai bine.

Vorbim despre o încăpere unde poți cuteza să testezi felurite combinații, desigur, respectând totuși niște criterii estetice. În funcție de inspirație și buget, poți încerca să conturezi contraste de țesături și imprimeuri, doar pentru a alungă monotonia și adăuga veselie zonei.

Imaginează-ți că pornești de la o încăpere cu pereți integral albi, în care ai adăugat câteva corpuri de mobilier de living în tonuri deschise. Evident, nu poți continuă în aceeași direcție. Ce ai de făcut este să spargi cumva monotonia cu un fotoliu galben sau turcoaz. Efectul este garantat.

De asemenea, pregătește-te și pentru a face loc pieselor particulare, ce se impun peste perimetrul camerei. Pot fi obiecte de artă (tablouri, statuete etc.), candelabre, instrumente muzicale etc. și orice altceva ce are legătură cu pasiunile și gusturile tale.

#4: Completează zona de conversație

O deosebită importanță o au anumite piese de mobilier precum modulul sau panoul TV, biblioteca și alte obiecte mai mici sau mai mari care au utilitatea lor bine definită, aceea de organizare eficientă. La nevoie, în cazul unei amenajări open space, permit delimitarea zonelor.

Indiferent care e stilul, modul în care se prezintă în forma actuală corpurile de perete, măsuță etc. se apropie de minimalism. Înseamnă linii simple și decise, corpuri suspendate și o ”scenografie” cât se poate de funcțională, unde niciun element nu e lăsat la voia întâmplării.

Fiind o zona în care familia petrece cel mai mult timp împreună, merită să fie amenajată în mod practic. Dacă spațiul este unul îngust, este indicat să se profite de înălțimea camerei, ”intervenind” pe verticală. În acest fel vei avea toate lucrurile esențiale la îndemână.

#5: Alege cu multă atenție canapeaua sau colțarul

Uite că ne apropiem de finalul listei cu sfaturi de amenajare. Probabil că te întrebai pe unde s-a rătăcit colțarul sau canapeaua, eventual cu fotoliile aferente, dar nu neapărat din aceeași colecție. De fapt nu s-a rătăcit pe nicăieri. Doar am lăsat ce e mai bun spre final. Și mai urmează ceva.

Împreună cu tot ce stă în jurul sau (fotolii, măsuță, covor), colțarul și canapeaua devin cele mai importante piese din living. Indiferent dacă e o încăpăre cu dimensiuni mai modeste sau mai generoase, acest element central trebuie să fie în egală măsură frumos, comod și bine proporționat.

Un colțar prea mare nu face decât să înghesuie și mai mult o încăpere deja îngrămădită. De multe ori, dacă tot e criză de spațiu, își joacă mai bine rolul o canapea de 2 sau 3 locuri. Iar dacă spațiul o permite, 1 sau chiar 2 fotolii în stiluri diferite pot adaugă originalitate încăperii.

Totodată, într-un ambient suficient de relaxat sub perspectiva spațiului disponibil, poate fi de efect un colțar modular cu dimensiuni impresionante, care se integrează foarte bine în orice interior modern.

Nu putem spune la fel despre încăperile amenajate respectând stilul clasic. Este un context ce va cere obligatoriu o canapea clasică de 3 locuri sau de 2, poate decorată cu perne colorate și acompaniată de covoare în tonuri calde.

#6: Compune un look ce transmite lux și elegantă

Recomandarea interesează întreaga casă luată că ansamblu. Dar pentru că e vorba despre mobilierul de living, e încă și mai ușor de compus o imagine orientată spre rafinament, unde protagoniste sunt materialele naturale și finisajele de calitate.

Ajunge să alegi o mobilă robust construită, cu detalii frumos lucrate, cu accente de bronz și linii fine, ce trimit cu gândul la adevărate bijuterii. Și tot în acest an, trendurile prevăd renașterea corpurilor masive, cu aspect antic, dar și a celor cu un design fantezist.

De multe ori, o singură piesă integrată în tabloul creat inițial poate transforma aspectul prăfuit al unui ambient destinat să încorporeze o atmosferă veselă, plină de energie. Un covor art vintage sau un lampadar chic de podea sunt detalii în măsură să revoluționeze conceptul unui living tradițional.

Ideea este că nu e mereu nevoie de schimbări radicale, gen înlocuirea mobilerului cu totul. Armonia de culori, de materiale, de forme se poate obține și prin contraste, și adăugând corpuri sau accesorii prețioase prin natura lor.

Ideea este că nu e mereu nevoie de schimbări radicale, gen înlocuirea mobilerului cu totul. Armonia de culori, de materiale, de forme se poate obține și prin contraste, și adăugând corpuri sau accesorii prețioase prin natura lor.



