In realitate, psihoterapia este un instrument incredibil care ajuta la rezolvarea multor probleme: de la anxietate si insomnie, pana la traume complexe. Cercetarile arata ca este incredibil de eficienta in a ajuta oamenii sa-si pastreze santatea mintala, iar expertii spun ca merita sa apelezi la ajutorul unui psiholog, chiar daca nu ai o problema medicala. Nu este deloc dificil sa gasesti un psiholog Bucuresti sau in alt oras din tara, care sa aiba un impact real asupra vietii tale.



Daca inca esti convins, iata cateva motive pentru care ar trebui sa apelezi la ajutorul unui psiholog:

1. Probleme in familie care te fac sa te simti rau

Poate fi foarte dificil sa te ocupi de problemele aparute in familie intrucat toti cred ca au dreptate. Ranile si slabiciunile din copilarie pot ramane nevindecate foarte mult timp, iar comunicarea poate fi afectata chiar si la la varsta adulta. Istoria familiei reprezinta o mare parte din ceea ce necesita timpul de ascultare al psihologului, dar un observator neutru poate aduce informatii valoroase.

2. Nimic nu pare sa te faca sa te simti bine

Nu lasa gandurile depresive sa te doboare. Multi oameni asteapta putin prea mult, sperand ca starea lor de spirit se va schimba – si pentru multi se schimba – dar altii intra intr-un loc intunecat, intr-o depresie greu de depasit. Sa vorbesti cu un psiholog este un pas bun pentru a incepe procesul de vindecare.

3. Esti blocat intr-o relatie abuziva

Ar putea fi in cadrul unui parteneriat, la locul de munca sau in alt loc in care exista o relatie de putere. Un psiholog nu poate face munca politiei, dar o alianta terapeutica iti poate oferi increderea de a privi relatia asa cum este cu adevarat si de a decide cu privire la actiunile viitoare.

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

4. Tulburari de alimentatie

Tulburarile de alimentatie sunt complexe, uneori un simptom al suferintei, dar pot fi legate si de genetica, mediu, evenimente si cultura moderma. Psihologii spun ca persoanele care dezvolta tulburari alimentare au deseori o stima de sine scazuta si sunt perfectioniste; daca te regasesti in descriere, nu uita ca tulburarile de alimentatie pot provoca probleme majore de sanatate.

5. Decesul cuiva apropiat

Pana cand nu trecem prin asa ceva, cei mai multi dintre noi nici macar nu intelegem cat de greu este sa pierzi pe cineva drag. Pierderea partenerului de viata, parintelui, fratelui, chiar si a unui prieten apropiat poate avea un impact profund asupra vietii tale. Nu este intotdeauna necesar sa vorbesti despre sentimentele tale, dar daca timpul trece si inca nu poti depasi pierderea, ajutorul unui psiholog este su siguranta o idee buna.



Daca crezi ca ai nevoie sa vorbesti cu cineva, nu mai astepta. Psihoterapia este o experienta perfect normala care functioneaza in beneficiul multor oameni. Daca dupa prima sedinta crezi ca psihologul nu este potrivit pentru tine, acesta va intelege. Nu este ceva neobisnuit sa ai mai multe sedinte initiale inainte de a alege sa continui cu un psiholog. Poti sa apelezi si la ajutorul unui psiholog online, asfel nu esti limitat in a alege numai dintre specialistii disponibili in orasul tau.



PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om