Sunt mult mai economice decat florile proaspete, deoarece dureaza mai mult, si din acest motiv nu necesita investitii periodice in noi flori.

Durata lor de viata foarte lunga face ca aceste flori si plante sa fie utile pentru mai multe situatii. De exemplu, tot mai multe cupluri opteaza decorarea salilor si a meselor cu flori criogenate si aleg trandafirii.

Florile si plantele conservate care au trecut prin procesul de stabilizare nu au nevoie de intretinere si, de asemenea, nu trebuie udate fiind totodata si protejate de lumina directa a soarelui, motiv pentru care pot fi folosite in interior fara nicio problema.

Ce implica procesul de stabilizare?

Stabilizarea este un proces care se realizeaza nu numai pentru a creste durata de viata plantelor si a florilor, ci si pentru a maximiza frumusetea fiecareia dintre ele.

Acest proces de stabilizare a fost folosit si testat timp de foarte multi ani. In primul rand, se planteaza samanta in pamantul foarte bine drenat si planta ramane acolo pana cand a atins dimensiunea si frumusetea ideala.Dupa, cand floarea sau planta este in punctul ei perfect de crestere, aceasta este taiata, astfel incat sa poata trece prin procesul de stabilizare.

Procesul de stabilizare consta in absorbtia unui amestec de lichide obtinut cu o formula naturala de combinatii de plante si care este biodegradabil. Acest lichid substituie seva si apa din planta. Ulterior, planta este criogenata si este introdusa sub cupola vidata unde se va conserva chiar si 50 de ani.

Ce poti face cu trandafirii criogenati?

Exista multe utilizari pentru florile criogenate, datorita duratei de viata indelungate. In primul rand, si asa cum am mentionat anterior, le poti folosi ca decor in ziua nuntii, astfel incat sa le puteti pastra ca pe o amintire ulterior. De asemenea, poti realiza picturi murale cu flori criogenate. Ele vor arata natural si nu se vor ofili niciodata.

Asadar, daca vrei sa faci un cadou care sa dureze pentru totdeauna sau sa iti pastrezi florile ca amintire a unui moment special, alege un trandafir criogenat. In florariile online gasesti o gama variata de trandafiri criogenati din care ii poti alege pe cei care iti plac cel mai mult.

In plus, cupola sub care sunt introdusi acesti trandafiri poate fi si ea decorata. O solutie eleganta este un trandafir criogenat sub o cupola transparenta, cu un suport de lemn natural si un mesaj tiparit inauntru. Cu siguranta destinatarul unui astfel de cadou va fi foarte multumit si incantat.



