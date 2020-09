(Publicitate) Ce folosesc Olandezii pentru somn?

Ei obișnuiesc să doarmă cam șase ore pe noapte, însă asta este prea puțin. Statisticile arată că majoritatea cetățenilor din Olanda încearcă să recupereze orele de somn pierdute la sfârșit de săptămână. Viața activă le limitează somnul. Stresul și grijile îi țin treji, le provoacă insomnie.

Cu toate acestea, o parte dintre olandezii au renunțat la somnifere și la alte medicamente care reglează somnul sau care tratează doar simptomele și folosesc ulei CBD. Mulți olandezi (care au dificultăți de somn, suferă de insomnie, anxietate sau tulburări de somn) au decis să utilizeze ulei de canabis pentru somn, deoarece acesta este un produs sigur și eficient.

Ce este cannabidiolul (CBD)?

Cannabidiolul (CBD) nu este canabis, ci un extract 100% natural care conține un ingredient activ extras din planta de cânepă, prin metoda de extracție cu CO2. Cannabidiolul (CBD) este principalul ingredient activ din plantă și nu are efecte psihoactive. Extractul brut CBD poate fi diluat cu ulei din semințe de cânepă pentru a fi administrat mai ușor și astfel uleiul cu spectru complet de canabinoizi – ulei CBD – poate fi absorbit mai bine de organism.

Cum afectează CBD-ul somnul?

Conform statisticilor: 75% dintre oamenii cu deficit de atenție (ADHD) au probleme de somn. Oamenii cu stări de anxietate și tulburări de hiperactivitate au de obicei și tulburări de somn. Cei care sunt calmi și relaxați au somnul mai odihnitor.

Recomandări Numărul elevilor care încep școala în scenariul roșu a crescut de aproape 10 ori în ultima săptămână

Cercetătorii au studiat receptorii 5-HT1A ai neuronilor din creier care declanșează eliberarea serotoninei. Receptorii declanșează și absorbția serotoninei. Uleiul CBD stimulează receptorii 5-HT1A și asta face corpul să fie mai sensibil la serotonină. Prin urmare, corpul va utiliza în mod eficient serotonina, deci se va relaxa mai repede și se va estompa starea de îngrijorare și de stres.

Serotonina reduce depresia și anxietatea. Serotonina este neurotransmițătorul inhibitor, care ajută oamenii să se simtă mai bine. Ea de fapt poate filtra mesajele care ajung la neuroni și care produc anxietate și stres.

Serotonina este bună pentru oameni, cel puțin din când în când. Oamenii nu au nevoie de un nivel crescut de serotonină tot timpul. Cu ajutorul cannabidiolului (CBD) se acționează asupra receptorului 5-HT1A și se oferă corpului posibilitatea de a utiliza mai multă serotonină.

Recomandări Date noi. Cum se manifestă şi cât de gravă poate fi infecţia cu noul coronavirus la copii

Serotonina și somnul

Serotonina este un precursor al melatoninei (care induce somnul chiar în doză mică de 3 mg). Cu ajutorul serotoninei se produce melatonină în mod natural în organismul uman.

Melatonina reglează ciclul de somn-veghe. Cu ajutorul CBD-ului nivelul de serotonină crește, iar asta înseamnă că melatonina va fi produsă în mod natural și astfel somnul va fi mai bun și mai odihnitor.

Studii care indică faptul că CBD este un produs sigur

Conform unui studiu din Journal of Clinical Pharmacology, cannabidiolul este un produs sigur și eficient. Timp de 10 ani, cercetătorii au studiat doze diferite de CBD la voluntari (persoane care erau sănătoase, care sufereau de insomnie sau care aveau epilepsie ori un sistem nervos hiperactiv). Ei au aprofundat astfel studiile despre endocannabinoizi și CBD.

Rezultatele studiului au arătat că CBD-ul nu are niciun efect psihologic sau psihiatric. Deci CBD nu acționează precum canabisul. Nu are deloc efecte psihoactive, nu are toxicitate a sângelui și nici toxicitate hepatică.

Recomandări Ce alte schimbări importante decât cele COVID îi așteaptă pe elevi în noul an școlar 2020-2021. Care este structura anului școlar și cum se schimbă examenele

De asemenea, cercetătorii au constatat că CBD-ul are un efect mai bun asupra oamenilor, în ceea ce privește îmbunătățirea calității somnului, decât alte substanțe sau medicamente – precum sunt: benzodiazepinele, Xanax, Valium și altele (care au și efecte secundare, pot crea dependență). CBD-ul este mult mai bun decât acestea pentru persoanele care suferă de insomnie, tulburări de somn, anxietate.

Un studiu din anul 2019 arată că efectele CBD-ului asupra somnului și anxietății sunt bune. Cercetătorii au folosit 25 mg CBD zilnic la 80% dintre pacienți și astfel anxietatea lor a fost redusă, iar la 66% dintre ei s-a îmbunătățit calitatea somnului.



PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH VIDEO: Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a...

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2020. Fecioarele au nevoie de un efort ca să își păstreze echilibrul interior

Telekomsport Incredibil! Vedetă ziua, prostituată seara! Colegii vedetei, şocaţi de cele aflate