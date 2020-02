Având în vedere că urmează o zi specială și trebuie să creezi un cadru romantic, o sticlă de șampanie este binevenită! Această băutură alcoolică sofisticată este apreciată de femei, așa că nu ai cum să dai greș dacă achiziționezi o sticlă pentru Dragobete.



În plus, o poți cumpăra la un preț foarte avantajos, deoarece în această perioada vei găsi multe reduceri. Iată trei oferte Beicevrei.ro de care poți profita în luna iubirii:



1. Laurent Perrier – Șampanie la cuvee brut – 0,75L



Surprinde-ți partenera cu această băutură alcoolică renumită! Acest sortiment are un parfum delicat și fructat care o va încânta cu siguranță pe aleasa inimii tale. Gustul pe care îl are Laurent Perrier este fin, de fructe și are un finish lung și savuros. Pe magazinul online Beicevrei.ro găseșți această băutură alcoolică la 158,39 Lei, preț redus de la 285,60 Lei.



Dacă vei comanda această șampanie pentru Dragobete, trebuie să știi că o poți asocia culinar cu diverse aperitive, preparate din pește și preparate din carne de pasăre. În plus, este necesar să știi că temperatura optimă de servire este de 8-10° C. Totodată, pe Beicevrei.ro există oferte la o gamă variată de sortimente marca Laurent Perrier, așa că sigur vei găsi aroma pe care o cauți!



2. Moet & Chandon – șampanie nectar – 0,75L



Moet & Chandon se numără printre cei mai mari producători din lume. Prin urmare, dacă vei alege acest sortiment, partenera ta va fi foarte încântată. Achiziționează Moet & Chandon, iar iubita ta va adora gustul de fructe exotice (ananas și mango), precum și notele ușoare de vanilie. Mirosul acestei băuturi alcoolice este de-a dreptul fermecător și poate fi asociată culinar cu aperitive și preparate pe bază de pește, orice tip de carne și fructe de mare.



Pregătește-i partenerei tale o cină romantică de Dragobete și servește-o cu un pahar de Moet & Chandon, băutură pe care o poți achiziționa de pe Beicevrei.ro la 215 Lei, preț redus de la 337,12 Lei.



3. Armand de Brignac – șampanie brut rose – 0,75L



Dacă vrei să îi faci o surpriză colosală cu ocazia zilei de Dragobete, comandă o sticlă de șampanie Armand de Brignac. Cu un volum de alcool de 12,5%, această băutură alcoolică fină este produsă de familia Cattier în nord-estul Franței și are un gust de fructe roșii, căpșuni, coacăze negre și citrice, motiv pentru care se potrivește perfect cu preparatele pe bază de pui, piept de rață, precum și alte preparate din carne de vânat sau pește.



Mai multe despre asocierile culinare ale băuturilor alcoolice poți afla chiar de pe site! Băutura Armand de Brignac mai este numită și „Asul de inimă neagră”, iar pe Beicevrei.ro o poți găși acum la 1698 de Lei, preț redus de la 2499 de Lei.



Surprinde-ți partenera de Dragobete cu o sticlă de Armand de Brignac și cu siguranță nu va uita niciodată acest moment! Intră pe Beicevrei.ro și descoperă colecția variată de băuturi alcoolice la prețuri avantajoase!

