Cu toate acestea, există uleiuri esentiale de la Bioboom.ro care pot fi folosite pentru a ține gripa și răceala departe, iar despre câteva dintre acestea vom vorbi și noi în rândurile următoare.

Iată așadar care sunt uleiurile esențiale din oferta BioBoom.ro pe care le poți folosi în acest sens:

Într-un top al celor mai bune uleiuri esențiale cu efecte benefice anti răceală și gripă, uleiul esențial de scorțișoară ocupă cu siguranță o poziție fruntașă. Ei bine, este dovedit științific faptul că uleiul de scorțișoară are efecte de ameliorare a răcelii și gripei.

Acesta are efect de reducere a moleculelor virale și totodată te scapă de frisoane.

Cu siguranță ai deja busuioc în bucătărie, pe care îl incluzi deseori în mâncare însă e foarte probabil să-ți lipsească uleiul de busuioc. Ei bine, ar trebui să schimbi acest lucru chiar acum. Iar asta deoarece este, la rândul său, foarte bun împotriva gripei și răcelii.

Uleiul esențial de busuioc are proprietăți antivirale, iar astfel te poate scăpa de tusea atât de supărătoare atunci când suferi de răceală sau gripă.

Chiar și celebrul ulei esențial de lavandă poate fi folosit în cazul răcelilor și gripei. Acesta este foarte apreciat mai ales datorită mirosului său foarte plăcut, care are efect de relaxare, însă totodată te poate ajuta să îți relaxezi mușchii și să scapi de durerile de cap specifice răcelilor.

Mai mult decât atât, ajută la decongestionarea căilor nazale așa că trebuie să profiți numaidecât de aceste proprietăți ale uleiului esențial de lavandă.

Un alt ulei excelent în cazul răcelii și gripei este chiar uleiul esențial de tămâie, apreciat mai ales datorită proprietăților sale antibacteriene, antivirale și antiinflamatorii. Date fiind aceste proprietăți benefice, uleiul esențial de tămâie se dovedește a fi de mare ajutor pentru a remedia mult mai rapid răceala și gripa.

Iar ultima recomandare a acestui articol este reprezentat de către uleiul esențial de arbore de ceai. Acesta are proprietăți antivirale și antimicrobiene, deci la rândul său se dovedește a fi o foarte bună soluție împotriva răcelii și gripei. Acesta mai poate fi folosit și pentru a obține un aer cât mai curat și mai plăcut în interiorul locuinței, fiind totodată foarte eficient în stoparea transmiterii virozelor.

Acestea sunt așadar câteva dintre cele mai eficiente uleiuri esențiale în cazul răcelii și gripei. Este însă foarte important ca uleiurile folosite să fie 100% BIO, astfel încât efectele să fie resimțite cât mai rapid. Pe toate le poți achiziționa de pe BioBoom.ro la prețuri cu adevărat excelente!