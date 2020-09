(Publicitate) Cele mai bune motive pentru a utiliza un server VPS

Ce este un VPS?

Un Server Privat Virtual (VPS, sau Virtual Private Server) este un server virtualizat gazduit in centrul de date al unui furnizor de servicii de web hosting. Prin intermediul unui software specializat un server fizic este impartit in mai multe servere virtuale, fiecare cu propriile resurse garantate.

Un server VPS evita problemele asociate gazduirii cu mai multi chiriasi – gazduirea shared. In principal este vorba de resursele negarantate si problemele de securitate care pot aparea in mediul shared hosting dar care sunt evitate pe o platforma de virtualizare ca urmare a izolarii superioare a clientilor.

Prin urmare, care sunt motivele care determina trecerea la un server VPS rapid, cu storage SSD si administrare din partea furnizorului de gazduire?

Economii de costuri

Unul dintre punctele forte si unul dintre cele mai bune motive pentru a utiliza un server VPS este rentabilitatea lui. Pur si simplu nu este posibil folosind echipamentele proprii sa obtineti performante similare pastrand costurile la acelasi nivel.

Costul achizitionarii unui server pentru virtualizare s-ar ridica la multe mii de euro. La acesta se adauga costuri suplimentare cu achizitionarea licentelor software, plata angajatilor sau a contractantilor pentru a construi, gestiona si intretine serverul, respectiv costurile cu alimentarea electrica si racirea serverului.

Cresterea fiabilitatii

Infrastructura utilizata de serverele VPS este creata pentru a avea o disponibilitate apropiata de 100%, bazandu-se pe multiple capacitati redundante de alimentare, retea si stocare.

Aceasta fiabilitate este deosebit de importanta pentru stocarea datelor, respectiv backup-ul datelor. Serviciile de recuperare in caz de catastrofe fac parte din obiectivele vizate, iar implementarea cu succes poate imbunatati performantele unei afaceri.

Performanta imbunatatita cu resurse garantate

Un server VPS-ul are resurse de sistem garantate 24/7.Node-urile hardware sunt proiectate pentru a garanta ca niciun client nu sufera din cauza vecinilor, ceea ce inseamna ca aveti mereu resursele necesare, indiferent de moment sau situatie.

Securitatea – un serviciu necesar

Securizarea infrastructurii a devenit probabil una dintre cele mai importante preocupari pentru toate serviciile online. Securitatea este obligatorie, iar in cazul serverele VPS securitatea este mult superioara serviciilor de gazduire shared.

Infrastructura care gazduieste servere VPS este foarte sigura si beneficiaza constant de actualizari si imbunatatiri de securitate. Furnizorii de servere VPS includ template-uri standard pentru servere care pot fi implementate cu un singur click, create din start ca fiind foarte sigure.

Acordare simpla a licentelor

O caracteristica adesea trecuta cu vederea atunci cand lucrati cu un Server Privat Virtual sunt licentele. Sistemele de licentiere pot fi scumpe sau complexe iar existenta unui furnizor de web hosting care va poate oferi asistenta in alegerea licentelor potrivite este foarte importanta.

In unele situatii, serverele virtuale includ licente iar acest lucru poate duce la reducerea costurilor cu licentele suplimentare necesare.

Serviciu administrat

Majoritatea furnizorilor de gazduire web ofera si servicii de administrare pentru serverele VPS, fie incluse in pretul abonamentelor, fie ca serviciu optional. Un server administrat ofera sustinerea necesara pentru companiile care nu au administratori specializati la dispozitie, asigurand recuperarea in caz de dezastru si oferind suport tehnic 24×7.

Chiar daca aceste servicii nu sunt intotdeauna gratuite sunt mult mai accesibile in comparatie cu administrarea unei echipe interne de suport IT. In plus, veti lucra cu experti in domeniul serverelor care cel mai probabil au intalnit deja tipurile de probleme cu care va veti confrunta.

Pe langa de asistenta tehnica, serviciul de backup reprezinta o necesitate. Asigurarea copiilor de siguranta in caz de urgenta este extrem de important pentru repunerea in functiune a websitului dvs. si poate face diferenta intre esec si revenirea online rapida.



