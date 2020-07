Masina este un bun esential in ziua de astazi. Sunt o multime de lucruri pe care aproape ca nu ne mai inchipuim cum le-am putea face fara un autoturism personal: sa mergem la serviciu, la cumparaturi sau in vacante. Acesta este si motivul pentru care masina trebuie sa reprezinte un mijloc extrem de sigur de deplasare. Trebuie sa functioneze in cei mai buni parametri, iar pentru asta trebuie sa aiba reviziile la zi.



O componenta esentiala care ofera siguranta masinii tale tine de anvelope. Acestea trebuie sa nu fie uzate si trebuie sa fie adaptate conditiilor meteo pe care le traversam. Daca e vara, vom avea nevoie de anvelope vara, iar in conditii de temperaturi scazute, masina trebuie dotata cu anvelope iarna. Evident, mai exista si varianta anvelopelor all-season, care imbina armonios particularitatile pneurilor de vara cu cele ale cauciucurilor de iarna. Acum, poti comanda online anvelope pe site-ul Velopa.ro.



Cand trebuie schimbate anvelopele? Legislatia nu este extrem de precisa in acest sens. Doar in ceea ce priveste inlocuirea pneurilor de vara cu cele de iarna este specificat faptul ca aceasta se face cand temperaturile incep sa scada constant sub 7 grade Celsius. Similar, cand temperaturile depasesc aceasta valoare, specialistii spun ca este ideal sa treci din nou la anvelopele de vara.



Prin compusul lor special si prin modelul benzii de rulare, anvelopele de iarna sunt proiectate sa ramana moi si flexibile in conditii de temperaturi joase, oferind tractiune si aderenta la temperaturi scazute pe suprafete uscate, umede si cu gheata. In schimb, pe un carosabil fierbinte, cauciucul lor va avea tendinta sa devina extrem de dur, pierzand aderenta, contactul cu solul, ceea ce inseamna ca masina va deveni nesigura. Scade aderenta si, in plus, banda de rulare incepe sa se uzeze mai repede. Acelasi lucru se intampla si in cazul in care folosesti anvelopele de vara iarna.



In schimb, un set de anvelope all-season va imbina armonios atuurile date de cele doua tipuri de anvelope si prezinta si avantajul faptului ca nu mai este necesara schimbarea lor odata cu schimbarea anotimpurilor. Acest lucru se traduce printr-o economie substantiala.



In magazinul online Velopa.ro vei gasi atat anvelope vara, anvelope iarna, cat si anvelope all-season, toate produse de catre branduri cunoscute in domeniu.



Iti poti achizitiona anvelope din gama de buget, ceea ce inseamna ca vei cheltui mai putin. In aceasta categorie se inscriu anvelopele marca Winrun, Compasal, Hilo si Radar. Desi sunt anvelope din clasa economy, sunt realizate cu tehnologie performanta, care ofera siguranta autoturismului si pasagerilor sai. Anvelopele au o banda de rulare proiectata sa ofere performanta excelenta la viteza mare, dar si o tractiune foarte buna.



Pe site-ul Velopa.ro vei gasi si anvelope premium, produse sub branduri renumite precum Bridgestone, Pirelli si Continental. Acestea sunt realizate cu echipamente performante, sunt foarte rezistente si au o durata de viata mare. In plus, acestea te ajuta sa mentii controlul autovehicolului pe orice drum.



Intra, asadar, in magazinul online Velopa si selecteaza tipul de anvelope cel mai potrivit pentru masina ta. Site-ul este foarte intuitiv, astfel ca iti va fi usor sa descoperi de ce tip de anvelope ai nevoie. Le comanzi simplu si usor, iar distribuitorul ti le va livra acasa in cel mai scurt timp posibil.



