Spatiile trebuie sa fie primitoare, iar un prim aspect esential este reprezentat de alegerea elementelor potrivite pentru pardoseli. Covorasele profesionale reprezinta o necesitate si ar trebui sa se regaseasca in orice tip de spatiu, personal sau profesional. Pentru spatiile hoteliere, pardoselile trebuie dotate cu covoare profesionale pentru hotel, special create pentru unitatile HORECA. Aceastea sunt esentiale mai ales in zonele cu trafic intens, precum intrarea si receptia, dar si in camere sau in zonele de relaxare.

Pe langa covorasele profesionale, printre cele mai folosite produse sunt dispenserele. Acestea ofera solutii complete si vin intr-o gama extrem de variata, dispensere pentru: hartie igienica, prosoape din hartie, servetele de masa, pentru pungulite de igiena feminina, dozatoare de sapun lichid si dezinfectant si dispensere pentru odorizante ambientale. In functie de dimensiunile spatiului in care sunt instalate, acestea au dimensiuni si capacitati diferite, astfel incat design-ul general sa fie unul placut, aerisit si modern. Mai mult decat atat, dispozitivele pot fi atat manuale, cat si cu automate, fiind actionate cu senzor, pentru o igiena mult mai atenta.

Pentru zona toaletei, procesul de curatare a mainilor nu poate fi complet fara un uscator de maini electric profesional. Uscatoarele de maini verticale reprezinta cea mai buna alegere. Acestea sunt realizate din materiale de o calitate superioara, precum inoxul si sunt foarte rezistente si moderne. Cu un design inedit si cu o eficienta incontestabila, echipamentele pentru uscarea mainilor se gasesc atat in varianta cu senzor, cat si in varianta cu actionare automata. Mai mult decat atat, pentru spatiile hoteliere sunt recomandate si uscatoarele profesionale de ultima generatie pentru par.

Un alt dispozitiv important in toalete este reprezentat de capacul de toaleta cu sezor sau buton, cu folii de unica folosinta. Capacele de toaleta Sanito Distribution reprezinta solutia ideala pentru igienizarea rapida si eficienta a toaletelor. Prin actionarea senzorului sau a butonului, sistemul ruleaza folia igienica atat cat sa imbrace intreaga suprafata a colacului.

Spre deosebire de alte spatii, curatenia in hoteluri si restaurante trebuie facuta mult mai des. Orice spatiu HoReCa are nevoie de un program zilnic, saptamanal si lunar pentru curatenie, ca sa poata asigura calitatea serviciilor oferite si pastrarea lor la un nivel ridicat.

Ca sa poata lucra eficient si sigur, angajatii vor avea nevoie de produse specializate atunci cand fac curatenie. Fiecare zona este diferita, iar din acest motiv si procesele de curatenie sunt diferite. Printre produsele necesare curatarii si igienizarii spatiilor se numara si:

Dezinfectanti pentru obiectele sanitare – dezinfectarea bailor este foarte importanta, mai ales ca aici se aduna cei mai multi microbi si cele mai multe bacterii.

Detergenti pentru pardoseli – ideali pentru a indeparta murdaria, pentru a oferi stralucire si un aspect cat mai placut.

Detartranti – ideali pentru indepartarea depunerilor de piatra de pe echipamentele si ustensilele de bucatarie, dar si pentru curatarea depunerilor de calcar si murdaria de pe instalatiile sanitare.

Produse pentru curatat geamuri si oglinzi.

Pentru alegerea celor mai bune produse si solutii pentru dotarea si curatarea spatiilor hoteliere, Sanito.ro este solutia ideala!



