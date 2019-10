Usa de garaj are o importanta covarsitoare in ceea ce priveste siguranta, eficienta, protectia in fata intemperiilor, confortul, precum si in ceea ce priveste aspectul casei si valoarea acesteia.

Daca garajul casei tale face corp comun cu locuinta, vei avea nevoie de o usa de garaj sectionala, de cea mai buna calitate, care sa ofere nu numai izolare termica, ci si protectie fata de eventualele tentative de intrare prin efractie, silentiozitate si viteza, insa si durabilitate si o varietate larga de optiuni in ceea ce priveste designul. In plus, o astfel de usa de garaj poate fi dotata si cu acces pietonal sau cu elemente vitrate, in functie de preferinte.

Iata de ce alegerea unei usi de garaj high performance trebuie facuta intotdeauna tinand cont de cateva criterii extrem de importante.

Grosimea usii

Daca iti doresti o usa de cea mai buna calitate, care sa ofere eficienta energetica maxima si rezistenta mecanica, trebuie sa tii cont intotdeauna de grosimea panoului acesteia. Usile Gunther Tore cu panou grosimea de 45 de mm realizate pe principiul “contur inchis” – avand la exterior tabla superioara calitativ, iar la interior spuma poliuretanica modificata cu particule de poliamida – promite atat o rezistenta mecanica ridicata, cat si o eficienta termica excelenta. In plus, finisajul tablei de la exteriorul usii ofera protectie ridicata anti coroziune.

2. Eficienta termica

Usile de garaj Gunther Tore ofera etansare dubla pe toate cele patru laturi ale usii, avand ca rezultat un transfer termic excelent. Coeficientul termic este calculat pentru fiecare usa tinand cont nu doar de panoul de usa, ci de intregul ansamblu.

Atunci cand usa de garaj este inchisa toate chederele se preseaza uniform, oferind o etansare perfecta, dar si un aspect desavarsit la exterior.

3. Calitatea vopselei

Pentru ca usa de garaj joaca un rol esential atunci cand vine vorba despre aspectul exterior al unei case, adaugand un plus de valoare acesteia, atat ca stil cat si ca investitie, calitatea vopselei pe care o alegi pentru usa este un factor major pe lista de prioritati in alegerea usii.

Opteaza intotdeauna pentru usi de garaj vopsite si nu colantate, alegand vopsea de calitate inalta, cu rezistenta UV.

La Gunther Tore gama de suprafete exterioare cuprinde 9 modele de suprafete, orice nuanta din gama RAL sau din gama DAB, 13 finisaje cu aspect de lemn si 5 finisaje cu aspect de piatra, toate aplicate prin vopsire si nu prin colantare, ceea ce confera o mai mare stabilitate a vopselei in timp.

4. Viteza de deschidere

Pentru ca traim intr-o lume mereu in viteza, in care fiecare secunda conteaza, viteza de deschidere a usii de garaj este si ea un factor de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi usa ideala de garaj. Cu atat mai mult atunci cand garajul are acces stradal imediat, iar timpul de asteptare in fata usii poate crea probleme in trafic. Pe de alta parte, o viteza mai mare de deschidere/inchidere a usii de garaj determina pierderi termice reduse.

Solutia inovatoare cu care Gunther Tore vine in acest sens este usa de garaj high performance cu deschidere in 10 secunde, net superioara usilor obisnuite de garaj cu o inaltime de 2.1 metri, cu deschidere in aproximativ 20 de secunde.



5. Acționarea smart

Tot pentru a preintampina timpul mare de asteptare in fata usii si problemele care decurg de aici, opteaza pentru o usa de garaj high performance prevazuta cu sistem de actionare smart. Astfel, usa ta de garaj poate fi actionata de la distanta, atunci cand te apropii de casa sau chiar cand esti in vacanta.

Pare incredibil? Ei bine, cu sistemul Maveo si aplicatiile pentru telefoane smart, vei fi avertizat la apropierea de casa si vei avea posibilitatea deschiderii usii de garaj direct de pe ecranul telefonului. Tot pe ecran vei putea vedea permanent statusul usii tale de garaj si vei primi notificari cu privire la schimbarea acestuia.

Actionarea de la distanta a usilor de garaj Gunther Tore este posibila si cu ajutorul telecomenzilor din setul standard, care iti permit sa stii intotdeauna statusul usii. In plus, telecomenzile Marantec utilizeaza sistemul de criptare bi-linked, care face imposibila intrarea prin efractie prin decodare sau copiere a codurilor de acces.

6. Accesul pietonal

Daca iti doresti sa ai acces mai facil in si din garaj, usa ta de garaj poate fi prevazuta cu usa pietonala integrata. Datorita functiei de configurare individualizata, la Gunther Tore iti poti personaliza usa de garaj asa cum vrei, optand pentru o usa de acces pietonal cu prag ridicat sau cu prag plat, care sa permita si accesul mai facil al bicicletelor.

De asemenea, balamalele pentru usa de acces pietonal sunt si ele in acord cu tehnologia high performance a intregii game Gunther Tore, fiind ascunse si eliminand astfel riscurile prinderii degetelor la usa, sau intre panouri.

7. Gradul de silentiozitate

Pentru ca usa de garaj se monteaza pe structura de rezistenta a unei case, orice zgomot sau vibratie tinand de functionarea usii se propaga prin structura de beton si prin pereti, creand astfel disconfort locuitorilor casei. Iata de ce alegerea unei usi de garaj high performance trebuie sa tina cont si de gradul de silentiozitate al usii.

La Gunther Tore silentiozitatea rularii usilor de garaj este o prioritate, iar in acest sens recomandarile companiei sunt usile cu arcuri de torsiune si sistem de transmisie cu curea. Sistemele Marantec din Germania sunt cele care asigura intotdeauna acuratetea si precizia de care ai nevoie.

8. Solutii de back-up pentru penele de curent

In cazul unei pene de curent sau a unor fenomene meteorologice ce duc la intreruperi in furnizarea de energie electrica, o usa de garaj ce nu este prevazuta cu sistem de back up cu acumulatori va ramane blocata. Iata de ce este ideal sa optezi intotdeauna pentru usile de garaj high performance cu acumulator.

Gunther Tore ofera in acest sens solutia Back-up 100, perfect integrabila in carcasa fiecarei automatizari din gama Marantec folosita pentru usile de garaj Gunther Tore. Vei putea astfel folosi usa, chiar si in timpul penelor de curent, de aproximativ 8 ori pe zi.

9. Siguranta antiefractie

In mod special atunci cand garajul face corp comun cu restul casei, acesta poate fi un punct sensibil de acces catre intreaga locuinta, punand astfel in pericol atat bunurile personale, cat mai ales siguranta membrilor familiei. Iata de ce alegerea unei usi de garaj high performance cu sistem de protectie antiefractie te va ajuta sa eviti situatii neplacute. Usile Gunther Tore pot avea automatizari dotate cu accesoriul Special 108, cu mecanism de blocare mecanica, care reuseste sa stopeze tentativele de intrare prin ridicarea fortata a usii.







10. Garantia

Pentru ca usile de garaj sunt puncte de acces in locuinta cu trafic intens, mai ales daca numarul de masini per gospodarie este mai mare, vom avea nevoie intotdeauna de usi de garaj cu garantie indelungata. Gunther Tore ofera o garantie de 5 ani pentru intreaga usa ca ansamblu (inclusiv pentru partile mobile si pentru automatizare) si o garantie de 10 ani pentru rezistenta la perforare prin coroziune.

