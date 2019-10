Pentru o persoana care are foarte putin timp liber, orice masa este binevenita. Iar realitatea este ca alegem sa mancam din ce in ce mai putin acasa si mai mult la locul de munca, la un restaurant, un fast-food sau in timp ce suntem in miscare. Exista astfel, dupa cum am observat eu, doua tipuri de persoane: cei care aleg sa isi cumpere mancare deja gatita sau cei care gatesc acasa si isi iau la pachet. Ambele variante prezinta avantaje dar si dezavantaje. Au totodata si lucruri in comun, precum consumabilele de catering utilizate pentru depozitarea, servirea si transportul acestora, pentru a le pastra proaspete cat mai mult timp. Cele mai importante dintre acestea fiind caserolele, care vin in diverse marimi si modele.

Pentru asigurarea calitatii si a posibilitatilor de ambalare a mancarii de cea mai buna calitate, se pot folosi diverse consumabile pentru catering de la Sanito, atat caserole unica folosinta, cat si pungi sau folii alimentare, de asemenea perfecte pentru ambalare si transport mai facil si mai sigur.

Fie ca vorbim despre depozitarea mancarii gatite in frigider pentru a doua zi sau pentru a lua mancarea cu noi la munca sau in alta parte, caserolele sunt foarte utile. In magazinul Sanito se pot gasi foarte multe modele diferite, pentru un singur fel de mancare sau pentru mai multe feluri diferite, cu mai multe compartimente.

In ceea ce priveste ambalarea cat mai eficienta, se poate utiliza fara ezitare folia de aluminiu, potrivita atat pentru depozitarea alimentelor in spatii reci dar si calde. Datorita calitatilor aluminiului, acest tip de folie pastreaza pentru mai mult timp o temperatura consanta dar si prospetimea alimentelor ambalate. Astfel, acestea nu vor capata miros neplacut si nu se va forma condens care sa afecteze gustul. Desigur, ca nu poate rivaliza cu avantajele unui recipient din sticla, care insa nu poate fi transportat la fel de usor ca unul din plastic, in special datorita faptului ca are o greutate mai mare, dar si pentru ca este foarte usor sa il spargem la transport.

Pe langa mancare, multe persoane isi iau la munca si cafea sau alte bauturi, unii chiar de acasa. Asa ca si in acest caz este nevoie de recipiente pentru transport. Putem utiliza un termos dar daca este vorba despre o bautura pe care sa o consumam pe drum, cea mai buna alternativa este reprezentata de paharele de unica folosinta. In magazinul Sanito avem la dispozitie foarte multe modele de pahare de plastic, de diverse dimensiuni, perfecte atat pentru cafea cat si pentru sucuri si alte bauturi, cu capace speciale sau fara.

Pe langa acestea, in magazin mai gasim si tacamuri de unica folosinta, paie sau palete cafea precum si multe alte tipuri de consumabile pentru catering.



