Pentru aceasta, trebuie să știți că există mai multe game de covoare industriale: poliester, metalic, cauciuc și igienic. Fiecare dintre ele răspunde unor nevoi specifice. Astfel de covoare sunt disponibile la magazinul online Sanito.ro, care oferă, pe lângă covoare industriale și covorașe HORECA sau covoare ce pot fi personalizate.

În gama covoarelor profesionale, trebuie să amintim și stergătoarele din aluminiu, ce pot fi asemănate cu grătarele pentru șters picioarele.

Ce este un astfel de ștergator sau grătar?

Parte a familiei dalelor, acest produs este reprezentat de un ansamblu de benzi de grătare ce formează un panou pătrat sau dreptunghiular. Aceasta pardoseală este folosită în mod tradițional pentru a consolida siguranța și a limita riscurile în diferite industrii. Materialele utilizate pentru proiectarea grătarelor sau ștergătoarelor sunt diverse. Ștergătoarele pot fi realizate din oțel, aluminiu, oțel inoxidabil, poliester sau cauciuc. În funcție de grătarul ales, veți avea posibilitatea de a adăuga accesorii. Conectori, agrafe, cleme de îmbinare, cârlige, există o multitudine de accesorii care vă vor permite să realizați ansambluri specifice.

Modele de ștergătoare și covoare industriale de la sanito.ro:

Ștergătorul metalic

Presat sau forjat, ștergătorul metalic este format din bare cu o distanțare regulată. Antiderapant, acest model este utilizat pentru podele, pardoseli industriale, pentru trepte, garduri și balustrade, fațade și de asemenea, pentru structuri arhitecturale.

Recomandări Tolo: Cum s-au furat peste noapte recipientele de dezinfectant de mâini din Spitalul Colțea

2. Covorașul de cauciuc

Proiectat pentru intrări în clădiri, pasarele, linii de producție, trepte, covorul de cauciuc este un antiderapant excelent pentru mediile umede. Rezistă la șocuri si este un element anti-oboseala pentru persoanele care lucrează în picioare în timpul zilei de lucru.

3. Covorașele din poliester

Disponibile in mai multe culori, materialele din care sunt realizate covorașele din poliester sunt asezate într-o matriță care le va defini ochiurile, înălțimea și grosimea. Aceste materiale ii oferă o rezistență mecanică puternică și îi oferă multe avantaje. Pe lângă faptul că este ușor de tăiat, covorul din poliester are rezistență mare la coroziune și la intemperii. Poate fi utilizat în interior, în aer liber și in toate tipurile de industrii, cum ar fi industriile alimentare, farmaceutice, petrochimice, textile, automobile și aeronautice.

Recomandări Surse politice: „Arafat va coordona toate achizițiile medicale pentru țările UE”

4. Covorașul igienic

În ceea ce privește acest model, covorașul igienic este utilizat mai ales în industria alimentară, unde solurile sunt adesea umede. Acesta asigură o igienă și o siguranță ideale. Având atât proprietăți anti-alunecare, cât și antibacteriene (în funcție de model), covorașele vor preveni dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor.

La fel ca și celelalte game de covoare industriale, cele prezentate respectă specificații stricte și îndeplinesc standardele de siguranță, indiferent de materialul lor. Cunoasterea standardelor vă va permite să alegeți modelul care să răspundă nevoilor afacerii dvs. Acest lucru garantează calitatea, precizia, precum și siguranța.



GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2020. Leii își pun singuri bețe în roate