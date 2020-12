Cardul Up Cadou este vestea bună pe care companiile o pot aduce în dar angajaților pentru acest sfârșit de an și, în același timp, cel mai simplu, inspirat și memorabil cadou pe care îl pot oferi echipelor lor. Pentru angajați, cel mai mare avantaj al cardurilor Up Cadou este că acestea le conferă libertate de alegere. Astfel, cu Up Cadou aceștia primesc un dar mult dorit pe care și-l pot alege chiar ei dintr-o ofertă generoasă de produse și servicii: bijuterii, cosmetice, articole vestimentare și încălțăminte, cărți, jucării, obiecte de mobilier, decorațiuni, electronice și electrocasnice, telefonie mobilă, servicii de turism.



C&A, Bigotti, Ecco, Eponge, Flanco, Meli Melo, Nike, Otter, Pepco, Benvenuti, Batta, CCC, Cărturești, Diverta, Marionnaud, Flormar, Jolidon, Maxi Toys, Altex, Lidl, Auchan, Petrom, sunt doar câțiva dintre partenerii unde pot fi folosite tichetele și cardurile Up Cadou. Lista completă cuprinde peste 55.000 de magazine în toată țara, iar unele dintre acestea acceptă și plata online cu cardul Up Cadou.



Sentimentul de a oferi cadoul potrivit nu este singura veste bună. Cardurile Up Cadou beneficiază de avantaje fiscale importante. În cazul în care valoarea acordată nu depășește 150 de lei de persoană, atât pentru angajat, cât și pentru copiii minori ai acestuia, suma este scutită de impozitul pe venit și contribuții sociale. În plus, cheltuielile pentru cardurile cadou sunt considerate cheltuieli sociale, iar acestea pot fi deductibile la calculul impozitului pe profit, până la 5% din fondul de salarii.



Acordarea de carduri Up Cadou elimină în întregime grija depozitării, personalizării sau distribuirii cadourilor. Singurul efort va consta în câteva click-uri pentru efectuarea comenzii. Odată procesată comanda, cardurile Up Cadou vor fi distribuite în cel mai scurt timp.



Și pentru a sărbători atenția pentru angajați, fiecare comandă de tichete sau carduri Up Cadou intră automat în tombola „Up Cadou. Accelerator de bucurie în vacanța ta din 2021„, în care se poate câștiga unul dintre cele 3 vouchere de turism. Regulamentul tombolei aici.



Intră pe www.upromania.ro și comandă de acest Crăciun carduri Up Cadou pentru echipa ta!



