În acest sens, producătorii de materiale de exterior vin în ajutorul nostru cu idei inovative, durabile, care să ne ajute să facem propriul nostru colț de rai acasă.

Amenajare terasa

Unul dintre cele mai importante aspecte când ne gândim la grădina noastră, este cum și mai ales din ce material alegem să pavăm curtea. Pentru că ne dorim materiale calde, care să ne confere o legătură cu natura, ne gândim adesea că o pardoseala din lemn este soluţia ideală. Haideți să vedem care sunt aspectele pe care trebuie să le luăm în considerare când alegem o pardoseala de exterior și care sunt produsele ideale.

O pardoseala deck are o durată de viață între 10 si 15 ani dacă este compusă din lemn netratat și între 10 și 25 ani dacă lemnul ales are un tratament termic și adaptat condițiilor climatice din regiunea în care locuim. În ultimii ani a fost dezvoltată și tehnologia de deck compozit, material ce are o durată de viață de până la 50 ani.

Având în vedere că o terasă o gândim ca pe un proiect de lungă durată și ne dorim să ne bucurăm de ea cât mai mult posibil, înțelegerea materialelor pe care le folosim are o importanță deosebită.

Atât produsele din lemn cât și cele din compozit se regăsesc atât de o calitate superioară, cât și de o durată de viață mai scurtă, motiv pentru care costul nu este singurul factor de luat în considerare.

Se cunoaste faptul că materialul compozit cunoscut ca și deck WPC este puțin mai costisitor decât o pardoseala deck din lemn, însă investiția se amortizează foarte repede prin costuri foarte scăzute de întreținere.

Deck de lemn

Mulți oameni preferă deck-ul de lemn pentru naturalețea acestui material. Arată minunat și se simte extraordinar la atingere. Dar sa nu uităm că este lemn, material care este influențat de foarte mulți factori de întreținere având în vedere ca este în contact direct cu schimbările climatice.

Tipul de lemn pe care îl utilizăm este critic pentru durata de viata a terasei cât și al cerințelor de întreținere. O opţiune comună și prietenoasă cu bugetul este sa alegeți o cherestea tratată, numită tehnic și PT pentru tratamentul sub presiune. Lemnul PT este fabricat din esenţe rasinoase, tratat cu agenţi anti putrefacţie și insecticide. Culoarea sa naturala este un maron închis dar îi puteţi schimba uşor culoare în funcție de produsele de finisaj utilizate.

Există și un alt motiv pentru care aceasta este o opțiune mai puțin costisitoare. Materialul este predispus la deformare, despicare și fisurare, deci necesită o întreținere regulată. Dacă doriți să alegeți acest material este indicat să analizați dacă aveți posibilitatea de a-i acorda anual timp și atenție pentru aceste operațiuni de întreținere.

O opțiune foarte rezistență pentru pardoseli deck de lemn este esența de Ipe, care este rezistent în mod natural la putregai, este un lemn mai dur și prin urmare mai rezistent decât un lemn de pin sau frasin. Însă trebuie să avem în vedere că necesită și un buget de 2-3 ori mai mare decât pentru esențele enumerate mai sus, întrucât este importat din America de Sud.

Deck lemn se poate întâlni ca și lamele de lemn cu lungimi variabile care se montează pe o substructura din același material și necesită o echipa de profesionişti pentru instalare. De asemenea în ultima perioadă regăsim acest produs și în casete de deck tip dale cu o instalare mult mai facilă.

Deck composit WPC

Câștigând din ce în ce mai multă popularitate, materialele compozite denumite și WPC ( wood polimer composite) sunt compuse dintr-un mix de plastic reciclat ( să ajutăm natura) și fibre de lemn.

În timp ce o terasă construită din acest material nu este în întregime “naturală” şi nu are poate potențialul de frumusețe și naturalețe al unei terase de lemn, poți alege totuși dintr-o gamă variată de culori și modele care imită un look natural.

Tehnologia a avansat atât de mult și regăsiti o varietate de finisaje și culori încât este imposibil să nu se încadreze în proiectul dumneavoastră. Cel mai puternic argument al acestui deck WPC este necesitatea foarte scăzută de întreținere : nu are nevoie de raşchetare, tratare sau uleiere – niciodată. În plus vine cu o garanție de cel puțin 20 ani dacă nu chiar garanție pe viață. Pentru alegerea acestui tip de material este bine să pregătiți și un buget mai amplu, întrucât sunt costuri mai ridicate decât la o pardoseală de lemn.

Deck WPC se împarte în 2 mari categorii de dimensiuni – lamelar, de regulă cu lungimi de 3-4 ml per lamela – și casete deck tip dale care de regula se comercializează în dimensiuni de 30×30 cm și se pot monta cu uşurinţă ca niște piese de puzzle.

Întreținere deck

Indiferent că vorbim de deck din lemn sau deck WPC avem totuși nevoie să cunoaștem aspectele legate de întreținere.

Deck-ul de lemn necesită o întreținere anuală care presupune uneori o raschetare, o curăţare profundă și câte o aplicare de finisaj pentru tratare. Cand iubeşti lemnul natural și ești dispus să acorzi timp și buget pentru aceste operațiuni, atunci acesta este materialul ideal pentru tine.

Pentru deck WPC, nu este necesar nici un tratament de tratare sau raschetare, dar sa nu îl neglijăm cu totul. O curăţare temeinică o data la 2-3 ani este necesară. Acest proces se poate desfășura cu ușurință cu un jet de apă sub presiune și un detergent recomandat pentru acest tip de material.Pentru a alege ce tip de material se potrivește perfect proiectului tău, adresează-te unui magazin de specialitate și un consultat te va ajuta să iei cea mai bună decizie. Toate aceste produse se regasesc și în portofoliul Epardoseli Retail și pot fi văzute în showroom-ul din Bucuresti, Strada Sabinelor nr. 117.

