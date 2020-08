Déco’ Ambalaje, o companie de success pe piața coloranților alimentari și a sistemelor de imprimare alimentară performante își propune să vină în întâmpinarea clienților cofetari sau a persoanelor pasionate de cofetărie cu o gamă largă de coloranți alimentari, certificați în industria alimentară și de o intensitate a culorilor deosebită, ce va ușura munca maestrilor cofetari și îndeosebi pe cea a cake designerilor.



Colorantii Fractal – o gamă premium de coloranți alimentari comercializați de Premium Packaging Solution

Déco’ Ambalaje, o companie de success pe piața coloranților alimentari și a sistemelor de imprimare alimentară performante își propune să vină în întâmpinarea clienților cofetari sau a persoanelor pasionate de cofetărie cu o gamă largă de coloranți alimentari, certificați în industria alimentară și de o intensitate a culorilor deosebită, ce va ușura munca maestrilor cofetari și îndeosebi pe cea a cake designerilor.

Fractal Colors – Culori Alimentare Premium | Where Colors Are Born

Fractal Colors ofera o gama diversa de produse alimentare pentru colorat, de o calitate exceptionala. Calitatea deosebita a produselor si gama extrem de largă de culori au adus popularitate brandului într-un timp foarte scurt, produsele Fractal fiind utilizate la nivel international de cei mai mari cake decoratori si cofetari ai lumii.

Pe langa culorile alimentare de bază, pudră sau gel, Fractal produce preparate pe bază de culoare alimentară în mai multe forme și nuanțe, care fac ca orice desert să fie deosebit – adaptându-se la specificul aplicației date (sisteme de aerograf, glazuri, sugar paste, ciocolata plastica, carioca alimentare pentru vopsirea alimentelor etc.)

Urmărind tendințele internaționale, Fractal s-a dezvoltat in mod continuu de la deschiderea productiei, ajungand in prezent sa dea trendul de urmat in domeniu, bucurandu-se de o echipa de cercetare flexibila si aplecata spre inovatie si creativitate cu o mare expertiza

Toate acestea le gasiti in Magazinul Online www.ambalaje-premium.ro al Deco Ambalaje.

Colorant Alimentar Gel

Colorantii Alimentari Gel (pasta concentrata) – pot fi utilizati pentru colorarea diverselor tipuri de produse alimentare cum ar fi : paste din zahar, creme, aluaturi, frisca, martipan, bezea, fondant, Icing si Royal Icing.

Gustul si mirosul sunt neutre si lipsite de alergeni. Produsele nu contin organisme modificate genetic (OMG) si nu dauneaza copiilor sau consumatorilor in general.

Se recomandă utilizarea graduala a colorantului, in doze foarte mici, pana la obtinerea treptata a nuantei dorite. Colorantii pot fi dizolvati in apa, alcool sau grasimi topite. Colorantul gel nu trebuie ingerat ca atare ci va fi utilizat in forma lui concentrata, conform recomandarilor de mai sus.



Carioca Alimentara Calligra

Cariocile Alimentare Calligra produse de Fractal Colors si comercializate de catre Deco Ambalaje sunt spectaculoase si perfecte pentru contururi ochi, pictura de gene, sprancene sau detalii ce necesita o finete deosebita.

Calitatea deosebita a culorilor si modul de scriere fac din cariocile alimentare Calligra ustensila ideala pentru cake decoratori si persoanele pasionate de realizarea unor torturi cu picturi sau desene cu detalii precise.

Odata ce ai testat cariocile alimentare Calligra by Fractal Colors te vei indragosti iremediabil de aceste produse si vei realiza elemente de detaliu la care nici nu te-ai gandit inainte de a le incerca.

Coloranti Alimentari Pudra Fun Dustic

Colorantii Alimentari Pudra Fractal (Fun Dustic) sunt disponibili intr-o gama deosebit de larga de culori unice si de o calitate exceptionala.

Utilizări principale:

cu o perie uscată pe o suprafață uscată: puteți colora sau decora cu ușurință produsul dorit.

umbrire, mascare: potrivit pentru crearea de degradeuri.

diluat cu alcool: pentru picturi, tracțiuni vii, conturate cu perii,

colorarea masei: frământată în masă,

pulbere de candelabru și luciu metalic: pulberea aplicată la suprafață dă o strălucire unică și elegantă,

ciocolată albă pentru vopsire: amestecată cu ciocolată albă topită.

Solutii Pentru Imprimare Alimentară

Imprimarea alimentara reprezinta o necesitate si nu o optiune in ziua de astazi pentru orice cofetarie sau laborator de cofetarie. Fie ca vorbim despre clienti persoane fizice care doresc fotografia celor dragi pe torturile aniversare sau de mari companii care doresc deserturile decorate cu logoul companiei, concluzia este una singura: in prezent imprimarea alimentara reprezinta un must have in industrie si importanta sa nu poate fi ignorata.



Ce ne trebuie pentru ca rezultatele sa fie cele dorite

Pentru a avea rezultatele dorite este nevoie in primul rand de mijloacele necesare imprimarii, respectiv imprimanta alimentara, cartuse cu culori alimentare si nu in ultimul rand suportul de imprimare care poate fi sub forma de wafer sheets sau sugar sheets. Deco Ambalaje recomanda Sugar Sheets in orice situatie daca doriti o calitate a imprimarii superioara.

Pentru Rezultate Foarte bune insa este nevoie de mai mult decat de mijloacele obisnuite, este nevoie de o imprimanta de calitate superioara, de cunostinte privind setarile ce trebuie facute unei imprimante alimentare pentru a scoate imagine la o calitate superioara si pentru a rezista in timp (ne referim aici in special la capul de imprimare cat si la imprimanta in ansamblu) dar si de experienta utilizatorului in realizarea fotografiei si atasarea suportului fotografiei peste un support din ciocolata plastica sau sugar paste.

Nu in ultimul rand, un utilizator experimentat nu va atasa niciodata fotografia sugar sheet sau wafer sheet direct pe glasaj sau pentru torturile in martipan, nu va atasa fotografia cu o zi inainte de livrare pentru ca tortul sa stea pe refrigerare sau congelare foarte mult timp cu poza alimentara atasata. De ce? Simplu…diferentele de temperatura determina inghetarea suportului si la dezghetare fotografia se va umezi iar culorile se vor amesteca.

Ca o concluzie, calitatea ustensilelor folosite (imprimante, cartuse alimentare, sugar sheets) si experienta si indemanarea utilizatorului reprezinta cheia pentru a realiza o imprimare alimentara de success.

Déco Ambalaje (PREMIUM PACKAGING SOLUTION) este prezentă pe web cu platforma www.ambalaje-premium.ro.



