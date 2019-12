Cu toate ca toti punem pret pe bicicleta in sine inainte de achizitie, din pacate, foarte putini dintre noi punem pret pe ce e cu adevarat important, fiind vorba in acest caz despre echipamentul de protectie folosit pentru biciclete. Pe langa faptul ca echipamentul de protectie potrivit ofera un plus de siguranta, alegerea celui mai bun echipament de ciclism va permite si cresterea performantelor.

Fara doar si poate, cel mai important element din echipamentul de protectie este reprezentat de casca de protectie, care din pacate este adesea omisa de catre ciclisiti, datorita faptului ca purtarea unei astfel de casti este optionala prin lege.

In momentul in care sunteti in cautare de echipament sportiv, fie ca este vorba despre practicarea ciclismului la nivel de amator sau la nivel profesionist, este bine sa alegeti produse superioare calitativ astfel incat sa va puteti bucura de un plus de siguranta, indiferent de situatie.

In ceea ce priveste casca de protectie, trebuie sa aveti grija in alegerea unei marimi potrivite astfel incat aceasta sa se potriveasca cum trebuie. Desi exista persoane care cunosc importanta unei casti de protectie si, prin urmare, isi achizitioneaza acest echipament pentru bicicleta, foarte multe dintre acestea nu stiu cum sa aleaga un model care sa li se potriveasca.

In cazul in care nu puteti aproxima exact marimea care va este necesara, din fericire, exista modele de casti moderne care prezinta un mecanism de ajustare manuala. Acest echipament pentru biciclete trebuie reglat astfel incat sa stea ferm si sa nu se miste in timpul pedalatului.

Prin lege, purtarea castii de protectie nu este obligatorie ceea ce reprezinta un mare dezavantaj, deoarece cu siguranta un biciclist care va fi sanctionat din acest punct de vedere, ulterior va fi mult mai atent in ceea ce priveste purtarea echipamentului corespunzator de protectie.

Alte accesorii extrem de importante care nu trebuie sa va lipseasca din dotare, in special daca obisnuiti sa circulati pe timp de noapte, sunt luminile. Acestea trebuie sa existe atat pe partea din fata, cat si pe partea din spate, astfel incat sa puteti fi vizibili cat sa va puteti asigura si o vizibilitate corecta. Siguranta pe bicicleta este pe primul loc si de aceea aceste tipuri de accesorii nu trebuie sa va lipseasca iar din punctul de vedere al preturilor, un set de lumini decent poate sa coste doar cateva zeci de lei.

Tot necesarul in ceea ce priveste necesarul echipamentului de care aveti nevoie cand circulati cu bicicleta plus multe alte tipuri de echipamente sportive, il veti gasi accesand Click4Sport.ro, echipament de cea mai buna calitate disponibil la preturi foarte avantajoase.

In plus, pe langa echipament sportiv pentru mersul cu bicicleta, va puteti achizitiona si o bicicleta, gama de produse fiind si in acest caz extrem de variata.

