(Publicitate) Filmul „Transalpina, drumul regilor” aplaudat din bărci, minute în șir, la Astra Film Festival

Vizionările de film din bărci care plutesc pe lac sunt un concept original Astra Film Festival și fac parte din programul special Valuri AFF. Luni seară va avea loc o nouă proiecție pe ecranul amplasat între mori de vânt, pe care spectatorii o pot viziona din barcă. Pentru cei care nu au reușit să prindă loc în bărci, organizatorii au amenajat un amfiteatru pe uscat, la Casa Podarului. Festivalul continuă în locațiile cunoscute din miraculosul Muzeu Astra și se adaugă una nouă: încep proiecțiile în centrul istoric al Sibiului.



Cea de a doua seară a Valurilor AFF, denumită „Cu barca pe munte” a chemat spectatorii la un film emoționant. S-a intrat repede în atmosferă încă de la îmbarcarea în bărci și hidrobiciclete, făcută pe muzica Fanfarei Zece Prăjini, care i-a întâmpinat pe spectatori și la întoarcerea pe mal, printre făclii aprinse, care arătau drumul.





„Atunci când am făcut filmul, nu mi-am imaginat că legendarul drum printre munți și legende poate fi atât de bine pus în valoare atunci când îl privești din barcă, pe un ecran amplasat între mori de vânt. Condițiile extraordinare din acest an ne-au provocat să reinventăm totul în materie de organizare, iar răspunsul incredibil al spectatorilor întrece orice așteptare”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival.



Ziua a treia a festivalului a decurs așa cum ne-am obișnuit deja: sold out la cele mai multe evenimente și cu spectatori responsabili, care au respectat măsurile anti COVID-19. Pentru filmul „Bugan – Nu am respirat aerul degeaba”, aflat în competiția pentru Premiul Publicului, care a putut fi vizionat în ineditul Amfiteatru din Muzeul Astra, nu mai erau bilete disponibile în dimineața proiecției. În paralel, avea loc la Târgul de țară lansarea de carte „Transilvania, revista unui ideal” (Mihali Nicoară), după care spectatorii au putut urmări, în același loc, „Nostalgia dictaturii” (Marius Barna). Ziua s-a terminat cu două proiecții în paralel: „Transalpina, drumul regilor” – pe ecranul aflat Între Mori de Vânt, și „iHuman” – la Terasa cu flori din Centrul cultural „Ion Besoiu”.



Programul zilei de luni, 7 septembrie, include două premiere naționale, două filme aflate în competiția pentru Premiul Publicului și un film din cadrul Programului Valuri AFF, astfel:



16:00 Amfiteatru, Muzeul Astra – „Totul nu va fi bine” (de Adrian Pirvu, Helena Maksyom), film nominalizat pentru Premiul Publicului, despre un regizor pe jumătate orb, al cărui handicap ar putea fi cauzat de dezastrul de la Cernobîl caută alte victime ale tragediei.



18:00 Târgul de țară, Muzeul Astra – „Eu, Geniu Cioclea” (Gorgos Violeta), film nominalizat pentru Premiul Publicului, despre un poet moldovean despre care s-a spus că, fără el, poezia românească ar fi ca un pian căruia îi lipsesc câteva clape.



20:00 Terasa cu flori – Centrul cultural „Ion Besoiu” – premiera națională „Conflagrația rețelelor de socializare” (David Fontseca Romanos), care ridică întrebarea: Cât de mult depinde mobilizarea civică de rețelele de socializare?



20:00 Piața Mică, Sibiu – „Crulic, drumul spre dincolo” (Anca Damian), prezintă povestea reală a lui Claudiu Crulic, un român arestat în Polonia pentru un presupus furt şi trimis nevinovat la închisoare, care și-a aflat sfârșitul în urma unei greve a foamei.



20:00 Între mori de vânt, Muzeul Astra – premiera națională „iHuman” (Tonje Hessen Schei), un thriller politic despre inteligența artificială, putere și subjugarea societății. Bilete (locuri la Casa Podarului): https://eventbook.ro/film/bilete-astra-film-festival-2020-ihuman.



Programul complet Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020/



Biletele pentru AFF2020 sunt puse în vânzare on-line pe https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ și pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival și vor fi disponibile la casieriile AFF astfel: Începând de vineri, 4 septembrie, vor fi disponibile la intrarea în Muzeul Astra (str. Pădurea Dumbrava 16), iar de sâmbătă, 5 septembrie, în Piața Mică nr 11 (la intrarea în sediul Astra Film) și la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) – doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.



Proiecțiile și evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfășura în 8 locații: Scena de pe Lac, Târgul de țară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru și Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava – Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în Piața Mică din centrul istoric al Sibiului.



Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.



Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.



