Deși exista o mare varietate de stiluri pe care le putem adopta și care își au propriile caracteristici ce le definesc – clasic, mediteranean, vintage sau retro – totuși, in acest articol alegem să discutăm despre un stil ce este des întâlnit în ziua de astăzi dar si foarte apreciat – stilul modern.

Acesta nu este foarte greu de identificat. Conceptul principal în realizarea decorului unui interior modern confera geometrie și simetrie, prin prezența tuturor elementelor de amenajare. Astfel sunt preferate formele simple, din linii drepte și dimensiuni egale. Naturalețea este o trăsătură esențială a stilului modern, de asemenea simplitatea, rafinamentul și eleganța nu lipsesc dintr-o cameră modernă. De aceea, lucrurile care compun camerele decorate in stil clasic fac parte dintr-o gamă specifică stilului modern in care materialele folosite sunt lemnul, fierul și sticla. Se remarca prezenta tapiseriilor realizate din mătase și bumbac, cu modele simple. Mobila este are forme elegante și fine dar clare – daca nu reusesti sa iti imaginezi, un exemplu concludent este mobila din lemn masiv Mavis. Atmosfera generala a unui camin amenajat in stil clasic are un aer impunător și conferă senzația de spațiu atent îngrijit. Nuanțele potrivite vizează mai degrabă o paletă cromatică neutră, din culori pale de maro, negru, gri, alb și crem. Accentul cade asupra unor ornamente decorative precum tablourile înrămate, plantelor, cărților, fotografiilor, pernelor sau lămpilor.

Dacă sunt respectate cerințele pe care stilul le impune, casa ta capătă aspectul mult dorit. Cum faceam acest lucru? De exemplu, dormitorul este central într-o locuință, este locul în care ne relaxăm și petrecem o mare parte din timp. Așadar, design-ul de interior și planurile ar trebui să înceapă cu planificarea dormitorului iar alegerea de mobila dormitor este, dupa masuratorile aferente spatiului poate cel mai important aspect. De ce? Pentru ca adeseori avem tendinta de alege detaliile si de a ignora punctele focale. Iar mobila te ajuta foarte mult in “ancorarea” unei camere. Prin prezența unui mobilier de dimensiuni compatibile cu spatiul, camera va fi simetrică. Materialele naturale contribuie la crearea sentimentului general de confort, mai ales daca alegi culori precum crem sau nuanțe de maro. Evidențierea acesteia poate fi realizată cu ajutorul unor accente decorative precum fotografiile de familie înrămate sau plantele verzi: ficus, trandafir japonez, orhidee. Totodată lumina va pune în evidență lemnul proaspăt vopsit. Optează pentru perdele și draperii de culoare deschisă pentru a lăsa liberă pătrunderea luminii naturale.

Nu este greu de realizat un interior în stil modern. Imaginația și câteva criterii sunt suficiente pentru a transforma o casă în “acasă”.



