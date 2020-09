(Publicitate) Iulius Town Timișoara – un proiect cât un oraș. Investiția care a schimbat centrul Timișoarei

Departe de a fi un simplu mall, Iulius Town înseamnă pol de business, destinație de interacțiune socială, parc, investiții în infrastructură și susținere pentru antreprenoriatul local, toate într-un singur loc.

Înseamnă un proiect vibrant, care s-a integrat natural în viața comunității și un punct de referință pe harta companiilor, brandurilor de renume și proiectelor culturale.

Astăzi, Iulius Town își îndeplinește misiunea de a fi un proiect multifuncțional, care adaugă valoare Timișoarei, înfrumusețează orașul și simplifică viețile locuitorilor.



Before

After

Business la cel mai înalt nivel, în centrul orașului



Prin Iulius Town, Timișoara a câștigat un pol de business regional, în care s-a consolidat o comunitate puternică și în continuă dezvoltare. Cele trei clădiri de birouri operaționale, cu o suprafață totală de 50.000 mp, au setat noi standarde pe piața office din regiune, iar prin infrastructura creată, facilitățile oferite și dezvoltarea lor ca parte a unui proiect mixed-use au reușit să convingă nume cu rezonanță că aici este locul potrivit pentru a-și pune în practică planurile de dezvoltare. Dovadă că Timișoarei îi lipsea un centru de business la standarde înalte este faptul că, în prezent, peste 30 de companii multinaționale și-au stabilit sediul în Iulius Town, iar numărul celor care lucrează din spațiile office clasa A depășește 5.000.

Recomandări Ambasadorul român a mers alături de colegii europeni acasă la ultimul lider în libertate al opoziției din Belarus pentru a împiedica arestarea sa

Clădirile de birouri din Iulius Town nu vorbesc doar despre performanță tehnică, confort și modernitate, ci și despre sustenabilitate. Toate imobilele sunt poiectate și construite în conformitate cu principiile internaționale pentru clădirile verzi, iar dovadă în acest sens stau certificările primite. Mai mult, anul acesta, United Business Center (UBC) 3 a primit distincția LEED Platinum din partea U.S. Green Building Council, fiind singura clădire din afara Capitalei cu cel mai mare rating în materie de sustenabilitate.

Cel de-al patrulea imobil, UBC 0, aflat în construcție, va fi cea mai înaltă clădire de business din țară și un simbol al orașului. Lucrările au ajuns deja la nivelul 13 și avansează conform graficului, astfel că, la final, turnul de birouri va avea 27 de etaje și 155 de metri înălțime. UBC 0 va livra încă 52.000 mp de spații office premium, care vor ajuta la atragerea de noi companii și la crearea de oportunități pentru tineri.



Recomandări CAMERA ASCUNSĂ. La trei ani de când a fost trimis în judecată pentru 31 de violuri, guru Bogdan Giuseppe racolează fete în Piața Unirii, sub ochii autorităților!

Before

After



Oportunități pentru antreprenoriatul local



Iulius Town oferă cea mai mare suprafață de shopping din România (120.000 mp), aproape dublu față de cele mai mari mall-uri din Capitală, spațiu ce reunește peste 450 de magazine, cele mai noi concepte disponibile în Europa și branduri în premieră regională. În ultimul an, Iulius Town a adus pentru prima dată în Timișoara branduri precum: Marks&Spencer, Calvin Klein, Liu Jo, Next Kids, Vgeneration, Superdry, New Era, Grid, Vagabond, Intimissimi, Meli Melo deco, Teilor Exclusive, Beautik Haute Parfumerie, C-House Milano, Fenice și multe altele.

Peste 75 de noi destinații de shopping & dining au fost deschise în primul an de la inaugurarea Iulius Town. Ansamblul din centrul orașului susține și antreprenoriatul local, prezent în procent de 15% în portofoliul de retail. Urmând trendul cosmopolit, inițiativele locale propun formate inedite, atrăgătoare pentru public, fie că vorbim de magazine, restaurante sau cafenele.

Recomandări În plină campanie electorală a lui Firea, Primăria Capitalei a difuzat 600 de spoturi pe cinci televiziuni, în doar șapte zile. Șeful AEP: “Nu putem să ne băgăm”

Printre noutățile primului an se numără și inaugurarea celui mai mare centru de fitness din România, al World Class, prima grădiniță cu predare în limba engleză și curriculum britanic, dar și școală primară, Wendy Kids, iar în curând, Cinema City va aduce la Timișoara conceptul de cinema VIP – cină și film all inclusive. Nu în ultimul rând, orașul beneficiază acum de un centru ultramodern de conferințe și evenimente, Iulius Congress Hall, compus din trei săli cu o capacitate totală de 1.000 de locuri.



Parc de aproape 5 hectare, conectează orașul și reunește comunitatea



Toate funcțiunile se întâlnesc în Iulius Gardens, superbul parc creat de la zero, devenit principalul punct de atracție.

Vizitatorii sunt impresionați de frumusețea parcului, în fiecare sezon. Iarna, grădina a fost un spectacol de lumină, în primăvară, vedete erau portocalii și multitudinea de flori, iar vara, rățuștele și nuferii de pe lac captează atenția.



Prin peisajul natural, creat de cei peste 4.000 de arbori maturi și 10.000 de arbuști, parcul din centrul orașului este o destinație în sine.

Cu atât mai mult în această perioadă, cu restricții cauzate de pandemie, când a devenit și principalul loc în care se desfășoară evenimente cultural – artistice, oferind facilitățile necesare pentru organizarea lor în siguranță. Peste 300 de evenimente s-au desfășurat în Iulius Town în ultimul an, reprezentând o platformă de întâlnire și socializare pentru comunitate.

Cinema în aer liber, teatru, spectacole de artă stradală, festivaluri educative, concerte și multe altele au fost acțiunile care au adus timișorenii împreună.



Before

After



Prin intermediul parcului, Iulius Town a realizat și o conexiune verde cu orașul, alături de investițiile în infrastructură a căror valoare a depășit 13 milioane de euro, care au contribuit la fluidizarea traficului. Tunelul auto continuă să fie un spațiu apreciat dincolo de rolul său funcțional, pentru că reprezintă o galerie de artă urbană atipică prin pereții acoperiți cu lucrări ale unor grafferi internaționali.

Iulius Town Timișoara reprezintă un proiect de regenerare urbană unic în regiune, care schimbă orașul, aducându-și aportul la atractivitatea investițională, mobilitatea urbană, retenția tinerilor prin crearea locurilor de muncă, sprijinirea mediului cultural și valorificarea timpului.

Este un proiect pentru comunitate și, mai mult decât oricând, implicat în viața Timișoarei, prin conceptul său în care natura este piesa centrală.



Before



After









PARTENERI - GSP.RO FOTO Dezvăluire după 6 luni de căsnicie cu nepoata fostei soții: „Nu știam până acum ce înseamnă”

PARTENERI - PLAYTECH Jurnalista care s-a sinucis în direct la TV. Este știrea șoc din toată istoria televiziunii

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2020. Scorpionii ar trebui să se bucure fără să aibă cine știe ce motive importante

Telekomsport ŞOCANT! Nepoata i-a furat soţul. Vedeta este devastată: ”Mi-am îngropat o fiică în timp ce era în viaţă”