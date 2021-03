În ultimul timp s-au manifestat noi preferințe şi în rândul elevilor şi studenţilor, care au descoperit că internetul şi calculatorul sunt instrumente eficiente ce pot fi utilizate şi altfel decât pentru divertisment şi comunicare. Tot în această perioadă cei aceste categorii – elevi, profesori, studenți – au simțit că accesul la informaţii valoroase poate fi costisitor. Nu şi cu https://platforma-de.info/, un instrument didactic dedicat tuturor celor care doresc să asimileze informaţii utile, de actualitate în ritmul lor.

Platforma de info – informatică pe înţelesul tuturor

Platforma de informatică este gândită genial! Este prietenoasă şi este accesibilă persoanelor cu puţine competențe tehnice, dar şi celor ce au cunoştinţe solide, dar pe care doresc să le aprofundeze! Poate fi utilizată de profesori, elevi, studenţi, dar şi de tinerii care doresc să facă reconversie profesională ori să îşi îmbunătăţească abilităţile.

Cei ce doresc să aibă acces la lecţii IT gratuite nu trebuie decât să se înregistreze. Apoi au acces la cursuri dinamice, atractive care îi ajută să învețe şi să asimileze informaţiile rapid. Pentru că acest instrument este unul genial, vine şi cu instrumente de analiză a evoluţiei fiecărei persoane înregistrate.

Deoarece se dorește a fi un tool didactic lecțiile propuse prin intermediul platformei urmăresc programa școlară de liceu, doar ca informația este prezentată într-un mod dinamice, atractiv, fapt ce o facă mai uşor de asimilat. Cadrele didactice pot utiliza platformainfo.ro ca suport pentru cursurile școlare, aceasta având integrat modul dedicat pentru gestionarea clasei. Profesorii au posibilitatea de a urmări evoluția fiecărui elev în parte, de a observa punctele forte şi minusurilor participanților la curs. Rapoartele generate prin intermediul platformei oferă posibilitatea profesorului de a personaliza orele și informațiile în funcție de competențele fiecărui elev, astfel școlarii beneficiază de soluțiile potrivite pentru ei.

Platformadeinfo – primul pas către o carieră în IT

Platformadeinfo nu este doar unealtă activă şi eficientă de învăţare, utilă profesorilor şi elevilor. Este şi un instrument care îi ajută pe tineri să se orienteze către o carieră în IT, dar şi celor care îşi doresc reconversia profesională.

Informaţiile sunt furnizate într-un mod prietenos, plăcut chiar şi celor cu zero cunoştinţe de IT. Algoritmii şi structura informației sunt gândite să fie accesibile tuturor, elevi de liceu, studenţi, cadre didactice, tuturor persoanelor care doresc să îţi îmbunătăţească cunoştintele IT.

Ce înseamnă platformadeinfo

Un proiect lansat din dorința de a furniza acces tuturor persoanelor interesate să beneficieze de informații gratuite.

Oameni mai bine pregătiţi, încă din fazele incipiente ( încă din şcoală).

Elevi corect îndrumaţi şi orientaţi.

O nouă abordare a orelor de informatică.

O nouă viziune asupra școlii!

