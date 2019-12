„Perioada sărbătorilor ar trebui să fie acel moment din an când familiile se reunesc de oriunde ar fi și petrec împreună. Aș vrea că părinții să exerseze dragostea necondiționată pentru copiii lor. Vedem în ultima perioada cum tot mai multe familii cu copii trans vin către noi. Vedem și acest tipar în care părinții aleg să asculte mai mult de gură lumii și să se teamă mai mult ce va crede lumea despre ei și copii lor, decât să înțeleagă ce e mai bine pentru copilul lor,” a început Patrick. „Avea bunica mea o vorba: de calamități naturale și de gură lumii nu a scăpat nimeni niciodată. Așa că revin cu îndemnul de a exersa dragostea necondiționată și încrederea în oamenii din familia noastră.”

Patrick își dorește că anul 2020 să fie un an mai ușor pentru persoanele transgender. „Îmi doresc că persoanele trans să găsească mai multă pace în familiile lor, mai mult sprijin, să găsească medici care să le acorde suport așa cum se cuvine, să nu fie discriminate, respinse acasă, la locul de muncă, pe stradă, oriunde. Îmi doresc să se găsească unii pe alții, să știe că au o comunitate care de multe ori poate să fie un substitut al familiei atunci când acasă nu mai e acasă și să știe că de la an la an e din ce în ce mai bine. Asta va continuă și după 2020.”

Acest proiect este finanțat prin Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene 2014-2020 sub numărul Acordului de finanțare cu nr. 777309 – Parteneriat pentru egalitatea LGBTI – REC-DISC-AG-2016 / REC-DISC-AG-2016-02. Conținutul acestui articol reprezintă numai părerile autorilor și este responsabilitatea lor exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestui conținut media.



GSP.RO Cornel Dinu și-a pierdut cumpătul, după afirmațiile făcute de Călinescu: „Dacă eram în locul lui Ioanițoaia, ți-ai fi luat-o rău de tot!”

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2019. Taurii ies în evidență