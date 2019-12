„Cel mai important lucru la ACCEPT pentru mine este că pot să am grijă de voluntarii noștri, să am grijă de programul de voluntariat. Am devenit voluntară ACCEPT acum 5 ani, când aveam 17 ani. Am venit în primul rând pentru că mă simțeam singură și pentru că voiam să găsesc o familie care să mă accepte, să vorbesc despre lucruri pe care nu puteam să le discut cu familia naturală,” povestește Alex. „Oamenii vin la ACCEPT din același motiv că și mine: din singurătate și pentru că vrei să faci ceva pentru comunitatea ta, vrei să simți că tu contribui la dezvoltarea ei. Venind aici, oamenii speră să găsească o familie care să îi accepte, care să îi iubească, și asta este scopul nostru de fapt: să construim o comunitate.”



Pentru Alex, Bucharest PRIDE înseamnă foarte multă muncă. „Trebuie să ai grijă de voluntari, să le explici ce o să se întâmple, să faci traininguri și să organizezi evenimentele din timpul săptămânii PRIDE. În timpul marșului trebuie să coordonezi efectiv 100 de voluntari, să ai grijă ca ei să își îndeplinească atribuțiile. Este un lucru foarte greu, dar la sfârșit îți dai seama că toată lumea a plecat fericită de la eveniment și asta contează.”



„De la 2020 îmi doresc ca această comunitate LGBTI să aibă mai mulți activiști. Să aibă parte de oameni care vorbesc frumos despre comunitatea noastră, care își doresc să o dezvolte și care vor să aibă grijă de ea în anii care vor urmă. Și de la mine vreau să am puterea necesară să continui muncă pe care o fac, să o fac la o calitate mult mai mare și pentru mai multă lume,” încheie Alex.

Acest proiect este finanțat prin Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene 2014-2020 sub numărul Acordului de finanțare cu nr. 777309 – Parteneriat pentru egalitatea LGBTI – REC-DISC-AG-2016 / REC-DISC-AG-2016-02. Conținutul acestui articol reprezintă numai părerile autorilor și este responsabilitatea lor exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestui conținut media.



