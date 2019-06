(Publicitate) The Box. Un gourmet fast-food cu 0% produse congelate introduce conceptul de “Beef Lottery”

Restaurantul este o afacere de familie, pornită de doi tineri ieșeni la finalul anului 2015. Pentru a vorbi însă despre The Box, mai întâi trebuie să amintim despre carmangeriile Meat Concept Store, întrucât The Box este o prelungire a acestora. În 2014, piața ieșeană ducea mare lipsă de un loc de unde localnicii, dar și restaurantele, să își poată achiziționa o carne de calitate și care să ofere și continuitate. Astfel a luat naștere prima carmangerie premium Meat Concept Store.



”Prima locație The Box, un pop-up restaurant construit într-un container modern de transport marfă și situat într-una dintre cele mai frumoase și romantice locații din Iași, pe bulevardul Copou. În primul an de viață, The Box a urcat pas cu pas spre inimile clienților și a început să obișnuiască ieșenii cu conceptul de mâncare gătită rapid (fast food), dar cu ingrediente fresh și de calitate. La sfărșitul anului 2017, The Box a deschis încă două locații în Iași, iar în august 2018, a deschis-o pe a patra, toate acestea fiind localizate în zonele food court din supermarketurile Kaufland. La final de 2018, pasul de a deschide o bucătărie centrală care să deservească zilnic toate locațiile, a venit ca ceva firesc, acest pas fiind rapid urmat de extinderea afacerii în București. În prezent, The Box însumează 6 locații: 4 în Iași și 2 în București (Kaufland Mihai Bravu și noul foodcourt din incinta Carrefour Feeria – Mall Baneasa)” . Răzvan Harabagiu, fondator The Box & Meat Concept Store.





The Box București a fost lansat la mijlocul lunii aprilie a acestui an, și își propune să ofere clienților preparate gustoase, rapide și în primul rând de calitate, la un preț competitiv. ”Secretul din spatele materiilor prime de cea mai bună calitate versus prețuril foarte competitive este faptul că, partener în acest business este unul dintre cei mai importanți importatori de carne de vită din țară.

Astfel, The Box, având în spate o întreagă industrie de carne, oferă clienților săi steak-uri și preparate pe bază de carne de vită, pui sau porc, de cea mai bună calitate, la preț de furnizor, neexistând între noi și furnizor, niciun intermediar sau adaos de cost.” Laurențiu Afrasine, co-proprietar, The Box București.



De aici a pornit și conceptul ”Beef Lottery” cu fix price-ul de 18 lei per 100 gr, un preț mai mult decât atractiv pentru un antricot maturat de vită, un ribe eye, tomahawk sau alte bucăți apetisante de carne. Conceptul de loterie se referă la faptul că, în funcție de zi și de săptămână, în vitrina restaurantului poti găsi diverse bucăți de carnet, si poți avea adevărate surprize, plătind prețul fix de 18 lei/ 100 gr.

Carnea din sandwich-urile The Box este gătită în prealabil la sous-vide, un procedeu cu varii beneficii, folosit de maeștri bucătari din întreaga lume. Pe scurt, carnea se fasonează, se videază, iar apoi este fiartă la o temperatură joasă timp de 24-25 de ore. La finalul acestui proces, ea își întrerupe prepararea, fiind adusă brusc (prin intermediul unui aparat) la o temperatură joasa. Ulterior ea este ”rumenită” de către bucătarii The Box pe plită în fața clientului, iar rezultatul este unul delicios.

Printre preparatele din meniul The Box, se află și un sandwich cu un cârnat special, numit Salsicia, un preparat ușor picant, tocat și produs în fabrica proprie. Dealtfel, și legumele precum roșiile, castraveții, cartofii, ceapa sau murăturile ce intră în compoziția sandwichurilor, sunt cultivate și contractate direct de la agricultori din zona moldovei.



Astfel, The Box, folosește 0% produse congelate! Tot ce intra în compunerea unui preparat fiind 100% proaspăt și de origini controlate.