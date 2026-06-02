„Mândria din Tenerife”

Unele realizări în grădinărit îți pot tăia pur și simplu răsuflarea. Exact acest lucru i-a reușit lui John Richards, un bărbat de 80 de ani din Cornwall, Marea Britanie, care a cultivat în grădina sa o plantă din specia Echium pininana (cunoscută și sub numele de „mândria din Tenerife”), ce a atins o înălțime incredibilă de 5,72 metri.

Planta uriașă depășește astfel majoritatea caselor din jur și a ajuns la o înălțime similară cu cea a unei girafe adulte, relatează Novinky.

John Richards s-a îndrăgostit de această plantă în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, în timpul unei vacanțe în Madeira și Insulele Canare. Acolo a fost fermecat de inflorescențele masive, acoperite de mii de flori mici, albastru-violet. După ce s-a întors acasă, și-a cumpărat prima plantă, iar de atunci cultivarea lor a devenit marea lui pasiune.

„Eric”, mândria octogenarului

Pe cel mai înalt exemplar din grădina sa l-a numit „Eric”. I-a dat acest nume după un fost coleg de clasă, care era cunoscut pentru înălțimea sa neobișnuită. Și se pare că planta cu siguranță nu își face de rușine omonimul.

„Cultiv aceste plante de peste douăzeci de ani. Când se ofilesc, semințele cad pe pământ, iar vântul le împrăștie prin toată grădina”, descrie Richards într-un reportaj publicat de site-ul CornwalLive. În prezent, pe proprietatea sa cresc optsprezece astfel de plante, deși numărul lor variază de la un an la altul.

Surprinzător este faptul că grădinarul amator nu are nicio rețetă complicată pentru cultivare. Oferă plantelor doar fertilizare ocazională, un sol bine drenat și cât mai mult soare. Totuși, potrivit acestuia, un rol cheie îl joacă poziționarea grădinii sale în Cornwall.

„Le place soarele foarte mult și locurile ferite de îngheț. În această parte a Cornwallului, înghețul este foarte rar. În plus grădina este orientată spre sud, așa că soarele bate aici toată ziua”, explică el.

Tocmai clima oceanică blândă din sud-vestul Angliei creează condiții extrem de prielnice pentru aceste plante. Ele sunt originare din zone cu climă caldă, motiv pentru care nu tolerează frigul puternic.

Un rai pentru albine

Marea plantă nu este doar o podoabă impresionantă pentru grădină, ci și o sursă importantă de hrană pentru polenizatori. Inflorescențele sale dense sunt pur și simplu pline de albine, bondari și alte insecte.

„Albinele le adoră, iar ele adoră albinele. Când este soare, se aude un bâzâit în jurul lor toată ziua”, spune Richards.

Tocmai această caracteristică face din această plantă una interesantă și pentru grădinarii care vor să susțină biodiversitatea.

Un nou record britanic?

Potrivit lui John Richards, „Eric” al său ar mai putea crește încă un centimetru sau doi, deși ritmul său de creștere s-a încetinit considerabil în ultimele săptămâni.

Cu toate acestea, a depășit deja recordul britanic cunoscut până acum. Acesta era deținut de un exemplar cultivat de soții Pam și Noel Betow în Cornwall, care în anul 2023 atinsese o înălțime de aproximativ 5,59 metri.

Deși nu există un registru național oficial pentru aceste plante, toate semnele indică faptul că Eric este în prezent cea mai înaltă plantă din această specie din Marea Britanie.

Pentru cultivatorul său, însă, Eric este în primul rând dovada că, chiar și după vârsta de 80 de ani, un om poate obține realizări remarcabile în grădină.

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