Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei

Potrivit Rheinmetall, acordul include aproape 300 de vehicule de luptă Lynx, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare. Contractele au fost deja semnate, iar livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să fie finalizate până în 2030.

Aproape 300 de vehicule Lynx și patru nave militare

Compania germană a anunțat că pachetul de achiziții face parte din programul european SAFE (Security Action for Europe), inițiativă prin care Uniunea Europeană încearcă să accelereze consolidarea capacităților de apărare ale statelor membre.

Elementul central al acordului îl reprezintă cele 300 de vehiculele blindate Lynx, unul dintre cele mai moderne sisteme de luptă produse în Europa. Pe lângă acestea, România va primi sisteme de apărare antiaeriană, muniție și alte echipamente militare destinate modernizării forțelor armate.

Valoarea totală a contractului depășește cu mult alte comenzi externe primite de Rheinmetall în ultimii ani și confirmă tendința de creștere accelerată a investițiilor europene în apărare după invazia Rusiei în Ucraina, scrie T-Online, Die Zeit sau site-ul de specialitate ES&T.

Investiții de sute de milioane de euro în România. Blindate la Mediaș și pulbere la Victoria

Pentru a putea executa comenzile, Rheinmetall a anunțat că își va extinde semnificativ capacitățile industriale existente în România și va realiza transferuri de tehnologie către industria locală.

Compania estimează investiții de sute de milioane de euro și susține că o mare parte din valoarea adăugată va fi generată pe plan local. De asemenea, peste 200 de subcontractori ar urma să fie integrați în lanțul de producție, iar proiectul ar putea crea câteva mii de locuri de muncă.

Printre parteneriatele locale amintim Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software și MarcTel-SIT. Producția blindatelor Lynx va avea loc la unitatea Rheinmetall Automecanica din Mediaș.

Divizia Rheinmetall Munitions România va fabrica muniția de calibru mediu, în timp ce producția de pulberi se va realiza la Uzina Victoria, unde compania germană va asigura tehnologia pentru o nouă fabrică de propilenă. Se va deschide și un Centru de Excelență dotat cu simulatoare pentru instruirea tehnicienilor români.

Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, a descris acordul drept „un succes important” și o confirmare a rolului companiei ca unul dintre pilonii industriei europene de apărare.

Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
Foto: Vlad Chirea / Libertatea.

Europa accelerează reînarmarea. Rheinmetall raportează rezultate financiare record

Cererea pentru echipamente militare a crescut puternic în Europa după începutul războiului din Ucraina. În paralel, incertitudinile privind viitorul angajament militar american în Europa și discuțiile despre reducerea prezenței trupelor SUA pe continent au determinat mai multe state NATO să își accelereze programele de înarmare.

Rheinmetall AG a înregistrat o expansiune a afacerilor în sectorul apărării, raportând pentru anul fiscal 2025 o creștere a vânzărilor consolidate cu 29%, ajungând la suma de 9,93 miliarde de euro. Rezultatul operațional a atins un nivel record de 1,84 miliarde de euro, înregistrând o îmbunătățire de 33%, în timp ce portofoliul de comenzi a crescut la 63,8 miliarde de euro.

Grupul a decis să renunțe la divizia auto pentru a se concentra exclusiv pe industria militară. Pentru anul 2026, compania estimează o creștere a vânzărilor cuprinsă între 40% și 45%, vizând venituri totale între 14 și 14,5 miliarde de euro.

Contractul cu România reprezintă însă, potrivit companiei, cel mai mare pachet internațional de comenzi obținut în istoria sa recentă.

MApN, acuzat că a favorizat compania germană, aduce clarificări: Specificațiile tehnice sunt neutre

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne au emis clarificări oficiale cu privire la Programul „Sistem armament individual tip NATO”, finanțat prin inițiativa SAFE. Autoritățile subliniază că specificațiile tehnice și cerințele operaționale au fost stabilite strict în funcție de nevoile de dotare ale Armatei României, având un caracter general pentru a asigura neutralitatea și a nu favoriza niciun producător de pe piață.

Aceste criterii au rămas nemodificate din decembrie 2025 și includ categorii standard de armament, precum pistoale de 9 mm, arme de asalt, mitraliere și sisteme sniper, oficialii precizând că armamentele de calibre 4,6 mm și 6,8 mm vehiculate în spațiul public aparțin altor instituții, iar programul actual nu include achiziția de muniție.

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