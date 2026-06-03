Biedronka este un lanț de magazine aparținând societății pe acțiuni Jeronimo Martins Polska (JMP), deținută de compania portugheză Jerónimo Martins. Fondatorul a fost antreprenorul Mariusz Świtalski, proprietarul Elektromis. Primul magazin „Biedronka” a fost deschis pe 1 februarie 1995.

Schimbările recente în sistemul de bonusuri al retailerului polonez Biedronka au stârnit controverse majore, inclusiv de natură juridică.

Noul mecanism introduce un criteriu subiectiv: evaluarea vizitei de către clienți prin intermediul unor „fețe” (emoji-uri colorate) afișate pe ecranele caselor de marcat.

Această abordare a fost criticată de experta în dreptul muncii, Katarzyna Łodygowska, care consideră că metoda este problematică din mai multe motive.

Modul descris de acordare a bonusurilor poate fi evaluat negativ, iar în anumite aspecte, este chiar mai criticabil decât sistemul anterior bazat pe clientul misterios”.

Experta subliniază că opiniile clienților pot fi influențate de factori externi, cum ar fi prețurile, cozile, lipsa produselor sau starea de spirit, neavând neapărat legătură cu performanța personalului.

Un alt aspect controversat este condiția ca magazinul să se numere printre cele mai bune 50% locații din regiunea sa pentru ca angajații să primească bonusurile.

Łodygowska afirmă că această cerință ridică întrebări legate de echitate: „Chiar dacă angajații obțin evaluări excelente, bonusul poate fi refuzat dacă alte magazine din aceeași regiune performează mai bine. Astfel, rezultatul depinde de factori care nu sunt sub controlul personalului”.

Sistemul de bonusuri, care ar trebui să motiveze angajații, riscă să producă efectul opus. „În viitor, acest model va demotiva personalul, iar angajatorul ar putea obține un efect contrar celui dorit”, a avertizat Łodygowska.

Ea recomandă companiilor să creeze sisteme de recompensare transparente, echitabile și bazate pe criterii obiective.

Principiile de bază pentru un sistem eficient includ criterii clare, legătura cu obiectivele companiei, obiectivitate în evaluare și un caracter motivațional.

„Angajații trebuie tratați egal, iar recompensele trebuie să reflecte performanța lor în mod proporțional”, a concluzionat Łodygowska.

Anterior, bonusurile din Biedronka erau oferite pe baza evaluărilor unui «client misterios», care verifica parametri măsurabili precum curățenia, amabilitatea personalului și disponibilitatea caselor tradiționale.

Cu noul sistem bazat pe „fețe”, retailerul se confruntă cu nemulțumiri din partea angajaților, dar și cu întrebări legate de legalitatea metodei.