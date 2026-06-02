Ar fi vorba despre căutători de comori urbani

Două grupuri de bărbați au fost filmate în timp ce pătrundeau și ieșeau din gurile de canalizare din Brooklyn (în cartierele Williamsburg și Gravesend), acționând în noaptea de vineri, la distanță de câteva ore și kilometri, relatează The New York Post.

Deși incursiunile neautorizate în subteran au fost similare și s-au produs la o distanță de doar opt kilometri una de cealaltă, poliția a menționat că nu este clar deocamdată dacă cele două incidente au legătură între ele.

Totuși, surse oficiale afirmă că aceștia nu par să aibă intenții sinistre. În urma unei investigații subterane realizate de NYPD și Departamentul de Protecție a Mediului din New Yok, surse din poliție cred că este vorba despre căutători de comori urbani.

Aceștia coboară în rețeaua de canalizare pentru a recupera monede, bijuterii, portofele sau fier vechi luate de șuvoaie, au declarat surse pentru The Post.

Căutarea în subteran a unor bunuri rătăcite sau abandonate, cum ar fi monede, portofele, fier vechi sau bijuterii, este o practică mai des întâlnită în alte țări, au adăugat aceleași surse.

Poartă cizme lungi de pescar și haine impermeabile

În imaginile surprinse în Gravesend, obținute de publicația Flatbush Scoop, se vede cum un bărbat ridică un capac de canal de pe bulevardul McDonald Avenue și îl ascunde pe trotuar, între mașinile parcate. Câteva clipe mai târziu, o persoană cu o lanternă iese din canalizare, fiind urmată de alte șase.

Unii dintre ei păreau să poarte cizme lungi de pescar și haine impermeabile. Aceștia au început să își dea jos hainele murdare direct pe trotuar, înainte de a-și arunca lucrurile în trei mașini care îi așteptau în apropiere.

În aceeași noapte, imagini obținute de Williamsburg 360 au surprins un alt grup de bărbați ridicând un capac de canal la intersecția străzilor Hayward și Bedford, în jurul orei 01:00. Aceștia au fost filmați ieșind prin aceeași gură de canal în jurul orei 03:40 și părăsind zona la bordul unui vehicul.

„Este o nebunie!”

Toată această agitație i-a pus pe jar pe localnici. „Locuiesc aici de 15 ani și nu am auzit niciodată de așa ceva. Este o nebunie”, a declarat Roufat Kafarov, proprietarul unui magazin din apropierea gurii de canal din Gravesend.

Alții s-au arătat sceptici în privința ipotezei că acești oameni căutau bijuterii pierdute. „Nu cred faza cu bijuteriile. Ceva nu este în regulă aici”, a spus Carol Ellen, care lucrează în zonă.

Femeia se teme că acțiunile din subteran ar putea avea scopuri mult mai obscure, menționând că ambele cartiere au comunități mari de evrei și că s-ar putea pune problema unui act de sabotaj antisemit. Deși poliția nu a oferit niciun indiciu care să susțină o astfel de ipoteză, localnica susține că oamenii din comunitate se gândesc la acest lucru.

Teorii bizare

Alți vecini au speculat că suspecții ar fi încercat, de fapt, să sape un tunel către sediul unei firme sau al unei bănci din apropiere.

„Încearcă să spargă magazinele sau băncile. Este o sucursală TD Bank pe Kings Highway și un Chase chiar după colț. E prea multă muncă pentru niște bijuterii mărunte. Doar dacă nu cumva cineva a furat bijuterii din altă parte și le-a aruncat acolo ca să le ascundă”, a presupus Olga G.

Poliția din New York continuă investigațiile, deși pentru moment afirmă că acțiunile bărbaților nu par să aibă un caracter sinistru sau periculos pentru siguranța publică.

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