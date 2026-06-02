Pragul de 16 euro nu va fi depășit

Prețurile ating noi recorduri în aproape toate corturile – un singur comerciant cere mai puțin decât în anul trecut.

Prețurile berii la festival continuă să crească și în acest an: un litru de bere va costa la Oktoberfest între 14,80 și 15,90 euro, conform datelor transmise de municipalitate. Totuși, vestea bună este că pragul de 16 euro nu va fi depășit – cel puțin nu în 2026, relatează Suddeutsche Zeitung.

Cel mai mic preț, de 14,80 euro, va fi practicat în cortul-muzeu de la Oidn Wiesn și în cortul mai mic din zona Familienplatzl. La polul opus, cel mai mult vor scoate din buzunar clienții din corturile Armbrustschützen-Festzelt, Löwenbräu-Festzelt și Bräurosl, unde prețul va atinge 15,90 euro.

Acestea sunt însă urmate îndeaproape de majoritatea celorlalte 14 corturi mari, unde prețul va fi de 15,80 euro – cu excepția cortului Fischer-Vroni, unde un litru de bere va costa anul acesta 15,75 euro. În zona principală a festivalului, cea mai ieftină bere rămâne cea din hala Augustiner, unde un litru va costa 14,90 euro.

Majorări între 30 și 50 de cenți față de 2025

Prețurile cresc astfel în toate corturile cu sume cuprinse între 30 și 50 de cenți față de anul trecut – cu o singură excepție: în cortul Münchner Stubn, un litru de bere a costat 15,80 euro în 2025, iar anul acesta va costa doar 15,50 euro.

Este vorba despre cortul administrat de Alexander Egger. Acest proprietar este cel care a contestat recent practicile municipalității privind acordarea licențelor pentru corturi. În primă instanță, solicitarea sa a fost respinsă la sfârșitul lunii mai de către Camera de Atribuire din Bavaria de Sud, însă Egger a anunțat deja că intenționează să depună contestație la Curtea Supremă Regională din Bavaria.

Creștere generală a costurilor

Asociația proprietarilor de corturi de la Oktoberfest din München justifică majorările de prețuri din celelalte corturi prin inflație și prin creșterea generală a costurilor.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al proprietarilor, Peter Inselkammer subliniază: „Nu transferăm integral aceste costuri suplimentare asupra clienților noștri. Pentru noi, achizițiile au devenit cu 6,5% mai scumpe. De fapt, pentru berea de sărbătoare (Festbier) – preparată special pentru Oktoberfest și considerabil mai tare –, proprietarii cer, în funcție de cort, cu un procent „moderat” de două până la trei procente mai mult decât în anul precedent.”

Consiliera locală responsabilă pentru Oktoberfest, Anja Berger ar fi preferat totuși „ca scumpirile pentru un litru de bere să fie mai moderate”. Ea chiar a visat la o „înghețare a prețurilor”, după cum a transmis grupul său politic.

Deși industria gastronomică se confruntă cu creșteri de prețuri, TVA-ul la preparatele culinare a fost totuși redus. „O subvenționare încrucișată ar fi fost de dorit în acest caz.”

15,33 euro, un litru de apă minerală

Pentru context, trebuie menționat că prețurile băuturilor nu sunt stabilite de municipalitatea din München.

În calitate de organizator, orașul doar verifică dacă prețurile propuse de proprietarii de corturi sunt rezonabile – comparându-le în acest sens cu prețurile practicate în restaurantele din München. În prezent, în aceste localuri, prețul pentru un litru de bere Export variază între 7,70 și 13,40 euro.

De aceea, Berger laudă în special acele corturi care oferă litrul de bere sub 15 euro și care au crescut prețul cu mai puțin de 40 de cenți. Pe de altă parte, ea consideră regretabil faptul că și băuturile răcoritoare se scumpesc – deoarece municipalitatea își dorește un Oktoberfest destinat întregii familii.

Dintre corturile mari, doar Käfer Wiesn-Schänke respectă dorința consilierei locale de a menține prețul apei sub zece euro pe litru, afișând un tarif de 9,80 euro. În schimb, în cortul de vinuri al familiei Kuffler, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar echivalentul a 15,33 euro pentru un litru de apă minerală.

În ciuda acestor prețuri, pe 19 septembrie, se va auzi din nou celebra strigare: „Ozapft is” (S-a dat cep butoiului!).”

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