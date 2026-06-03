Generatoarele moderne vor fi trimise în Ucraina

Primarul Dominic Fritz a semnat contractul de achiziție a celor patru generatoare, care vor fi utilizate pentru menținerea activităților în clinici medicale, școli, adăposturi civile și alte clădiri afectate de atacurile cu drone și rachete, precizează portalul de știri locale citat anterior.

Echipamentele, achiziționate de la SC Grup Edelweiss SRL, sunt dotate cu sisteme avansate, precum pornire automată, stabilizator de tensiune (AVR), carcasă insonorizată și sisteme de monitorizare la distanță prin GPRS și GPS.

Acestea au o autonomie de până la 30 de ore. Transportul generatoarelor spre Kiev va fi asigurat de Uniunea Ucrainenilor din România.

În total, Primăria va plăti 138.800 de lei fără TVA, sumă aprobată în martie de consiliul local, reprezentând a 12-a parte din fondul de rezervă al bugetului municipalității, mai relatează sursa citată mai sus.

Ce spune primarul Dominic Fritz despre generatoarele în valoare de 30.000 de euro

Primarul Dominic Fritz a subliniat importanța solidarității internaționale în sprijinirea Ucrainei.

„Generatoarele pe care le trimitem în Ucraina sunt un ajutor concret pentru comunitățile și familiile afectate de război, să răzbată în aceste momente extrem de dificile când agresiunea rusă este tot mai violentă.

Vedem cât de importantă este solidaritatea internațională, nu doar la nivel declarativ, ci și prin ajutor concret.

Timișoara a fost alături de oamenii afectați de război încă de la momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Este o expresie a responsabilității și a valorilor în care credem ca oraș european”, a declarat acesta.

Solicitarea pentru generatoare a venit din partea Ucrainei

Solicitarea pentru generatoare a venit din partea Ambasadei Ucrainei în România și a Administrației de Stat a orașului Kiev.

Acestea și-au exprimat nevoia de sprijin în contextul distrugerilor masive provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice. Deși au existat unele rezerve din partea unor membri ai consiliului local, precum cei ai AUR, propunerea a fost aprobată fără dificultăți majore.