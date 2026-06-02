Ce posturi sunt scoase la concurs de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății vrea să pună capăt interimatelor prelungite din sistemul medical și lansează procedurile pentru organizarea unor concursuri transparente și competitive.

Măsura are ca scop asigurarea unui management stabil și performant în instituții esențiale pentru sănătatea publică, responsabile de gestionarea urgențelor, dezvoltarea infrastructurii sanitare și asigurarea rezervelor de sânge la nivel național.

Conform datelor oficiale, reorganizarea la nivel de management va include:

42 de funcții de manager general pentru Serviciul de Ambulanță București–Ilfov (SABIF) și serviciile de ambulanță județene;

pentru Serviciul de Ambulanță București–Ilfov (SABIF) și serviciile de ambulanță județene; 29 de funcții de conducere în cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) județene;

în cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) județene; Posturile de președinte și vicepreședinte ale Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS);

ale Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS); Funcția de director general al Institutului Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau” (INTS).

Lista spitalelor care își schimbă managerii

În paralel, consiliile de administrație din șapte unități sanitare importante, aflate sub autoritatea directă a Ministerului, vor demara de urgență procedurile de selecție pentru noi manageri. Printre acestea se numără institute medicale majore din București și spitale județene sau de specialitate:

Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (București) Institutul Naţional de Endocrinologie „C. I. Parhon” (București) Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri (București) Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani Spitalul de Psihiatrie Zam Spitalul de Recuperare Borșa Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra

„În ultimii ani, o parte dintre instituțiile cu rol strategic în domeniul sănătății publice au funcționat cu funcții de conducere exercitate temporar sau cu posturi vacante. Deși activitatea acestora s-a desfășurat în condiții de continuitate, asigurarea unei conduceri stabile și ocuparea prin concurs a funcțiilor manageriale reprezintă premise esențiale (…). Un sistem sanitar puternic are nevoie nu doar de investiții și resurse, ci și de stabilitate”, a transmis conducerea Ministerului Sănătății.

Când încep înscrierile și cum se vor desfășura examenele

Reprezentanții ministerului promit proceduri stricte, bazate exclusiv pe competență profesională, experiență managerială și responsabilitate publică.

Calendarul oficial al concursurilor, bibliografia și condițiile specifice pe care trebuie să le împlinească candidații pentru fiecare post în parte vor fi publicate în perioada imediat următoare.

Schimbări totale și la CNAS. Se caută directori pentru cele 43 de Case de Asigurări

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat la finalul lunii mai 2026 măsuri dure de eficientizare a resurselor umane. Instituția organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori generali în toate cele 43 de case de asigurări de sănătate din țară.

Conducerea CNAS avertizează că statutul de funcționar public nu mai trebuie folosit ca un paravan pentru „a deține o funcție de conducere pe viață” și că sistemul are nevoie urgentă de medici, farmaciști, economiști și specialiști IT experimentați în locul birocraților.

Cei interesați să ocupe aceste funcții cheie trebuie să se miște extrem de rapid. Calendarul oficial al CNAS arată astfel:

Până pe 4 iunie 2026 (ora 17:00): Depunerea dosarelor de înscriere;

Depunerea dosarelor de înscriere; Până pe 9 iunie 2026: Verificarea dosarelor;

Verificarea dosarelor; 10-11 iunie 2026: Soluționarea eventualelor contestații;

Soluționarea eventualelor contestații; 18 iunie 2026 (ora 10:00): Proba scrisă;

Proba scrisă; 23 iunie 2026: Interviul.

Detaliile complete și bibliografia sunt publicate pe site-ul oficial www.cnas.ro , la secțiunea „Informații publice”, sub-secțiunea „Posturi vacante”.

Interviuri înregistrate audio-video și observatori din societatea civilă

Pentru a elimina suspiciunile de corupție sau control politic, CNAS a anunțat reguli extrem de stricte pentru desfășurarea examenelor:

„Va fi un concurs corect, fără ingerințe politice sau de altă natură. Accesul în sălile de concurs va fi securizat cu sprijinul instituțiilor specializate, interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă — asociații de pacienți sau profesionale — va putea participa în calitate de observator independent”, promite conducerea instituției.

Principalele obiective ale noilor manageri vor fi întărirea departamentului IT (care gestionează sistemul informatic al asigurărilor de sănătate), securizarea structurilor de audit pentru prevenirea fraudelor, dar și departamentul de farmacoeconomie, recent înființat.

CNAS tocmai a propus o formulă nouă prin care pacienții să aibă acces la servicii medicale decontate de stat la clinicile private.



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