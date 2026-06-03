Plimbarea zilnică, o soluție accesibilă pentru pierderea în greutate, este recomandată de medicul generalist Donald Grant (consilier clinic senior la The Independent Pharmacy).

Specialistul subliniază că mersul pe jos este o metodă simplă, fără costuri și ușor de integrat în rutina zilnică, ideală pentru persoanele care vor să adopte un stil de viață mai activ.

„Mersul pe jos este disponibil aproape tuturor, nu necesită echipamente speciale și se poate introduce fără modificări majore în programul zilnic”, explică medicul, pentru Express.

Printre sugestiile sale se numără plimbările în timpul pauzei de prânz, coborârea mai devreme din mijlocul de transport sau alegerea traseelor scurte pe jos, în loc de vehicule.

Deși eficient, mersul pe jos nu este suficient pentru o pierdere semnificativă în greutate, dacă dieta și stilul de viață nu sunt ajustate.

„Plimbările regulate contribuie la reducerea sedentarismului, formarea unor obiceiuri sănătoase și creșterea treptată a nivelului de activitate fizică”, adaugă Grant.

Pentru a maximiza beneficiile, specialistul recomandă creșterea treptată a ritmului sau alegerea traseelor cu urcări.

Ritmul ideal de mers ar trebui să accelereze pulsul, astfel încât persoana să poată vorbi, dar să simtă o ușoară gâfâială.

Pe lângă controlul greutății, plimbările au efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare, articulațiilor și reduc stresul.

Doar 20-30 de minute de mers pot ajuta corpul să se relaxeze”, notează medicul.

Totuși, persoanele cu afecțiuni cronice, mobilitate redusă, exces ponderal semnificativ sau simptome precum dureri în piept și amețeli ar trebui să consulte un specialist înainte de a începe orice activitate fizică.

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